Kan Antwerp haar Europese campagne afsluiten met een overwinning? Olympiakos, die zich al kon plaatsen voor de volgende ronde, trekt naar de Bosuil

Deze avond speelt Antwerp haar laatste Europese wedstrijd van het jaar. The Great Old zal het thuis opnemen tegen Olympiakos. De Griekse club is al zeker van de volgende ronde, maar kan eventueel nog voor groepswinst gaan.