Volg Racing Genk-Rapid Wien vanavond live op Voetbalkrant.com vanaf 21u00

Racing Genk kon zeven wedstrijden op rij niet winnen. Na het gelijkspel tegen KV Mechelen viel het doek voor John van den Brom. De Condé toverde verrassend snel Bernd Storck uit de hoge hoed. De Duitser zit vanavond voor het eerst op de bank, in het belangrijke Europa League-duel tegen Rapid Wien.

En ook in de Europa League staat Genk met de rug tegen de muur. de Limburgers staan na vijf speeldagen op een derde plaats in hun poule. Een nederlaag tegen hekkensluiter Rapid Wien is dan ook uit den boze, want dan zit het Europees avontuur van het ambitieuze Genk er onherroepelijk op. Bij een gelijkspel is Genk verzekerd van een plekje in de (tussenronde van de) Conference League na Nieuwjaar. Bij winst en winst van West Ham tegen Dinamo Zagreb bekert de ploeg van Storck alsnog verder in de (tussenronde van de) Europa League.

Voor het belangrijke duel met Rapid Wien, dat op een vijfde plaats staat in de Oostenrijkse hoogste klasse, kan Storck geen beroep doen op Bryan Heynen en Daniel Munoz. Heynen ondervindt te veel hinder van een por op de heup, terwijl de enkel van Munoz nog te fel gehavend is na een stevige tackle van Mrabti.

Op de eerste speeldag ging Racing Genk in extremis met de zege aan de haal in Oostenrijk. In blessuretijd rondde Paul Onuachu een voorzet van Junya Ito schitterend af (0-1).

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van de Portugees Tiago Martins en is live te volgen op Voetbalkrant.com.

