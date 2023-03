Live: Wat kan Union - zonder sterkhouder Teuma - in Berlijn?

Na de uitschakeling van Club Brugge in de Champions League heeft Union SG de vaandel overgenomen van het Belgische voetbal in europa. Donderdagavond spelen ze tegen naamgenoot Union Berlin.

Zeker geen onbekende tegenstander voor de Brusselaars aangezien de twee ploegen elkaar ook al een keertje tegenkwamen in de groepsfase van de Europa League. Toen waren de jongens uit de hoofdstad van Duitsland goed aan het seizoen begonnen en die lijn hebben ze alleen maar verder gezet. Momenteel staan ze op een mooie derde plaats in de competitie.

Bovendien heeft Union Berlin in de play off ronde Ajax uit de Europa League geknikkerd. In Amsterdam speelde Union 0-0 gelijk om het dan in het eigen stadion met 3-1 af te maken.

Union SG begint eerst op verplaatsing in Berlijn, zeker geen nadeel in een knock-out fase. Bovendien heeft Union de eerste wedstrijd van de groepsfase in Berlijn met 0-1 gewonnen dankzij een doelpunt van Senne Lynen. In de terugwedstrijd verloor Union SG met dezelfde cijfers thuis maar... Toen was Union al zeker van de groepswinst.

Een grote -en misschien bepalende- factor is de aanwezigheid van Teddy Teuma. De kapitein viel afgelopen weekend geblesseerd uit tegen Eupen. Hij is mee met de groep naar Berlijn afgereisd maar het is nog zeer onzeker of hij de aftrap zal halen.