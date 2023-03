Een Europese kwartfinale afdwingen, dat zou wat zijn voor Union. Het is dan wel in Anderlecht dat dat moet gebeuren en dat zint bepaalde supporters niet.

In de groepsfase speelde Union zijn thuismatchen in het stadion van OHL. Voor de achtste finales opteert het voor een verhuis naar het Lotto Park, om meer volk te kunnen verwelkomen. Alleen: supportersgroep Union Bhoys voelt er niets voor om in het stadion van de grote buur te gaan supporteren en zou wegblijven. Donderdagavond zal blijken hoeveel fans er opdagen en of de twaalfde man Union naar kwalificatie kan stuwen.

USG beter in vorm

Met de 3-3 in Berlijn en winst enkele dagen later bij leider Genk (1-2) in de competitie, heeft Union alvast het goede gevoel weer te pakken. De naamgenoot uit de Duitse hoofdstad heeft in de Bundesliga dan weer al vier matchen op rij niet kunnen winnen. Dit lijkt dus het ideale moment voor USG om iets historisch te bereiken, al zou het nog altijd een stunt zijn om door te stoten tegen de nummer 4 uit de Bundesliga.

Als Union Sint-Gillis het donderdagavond haalt, dan plaatst het zich voor de tweede keer in zijn geschiedenis voor een Europese kwartfinale. Vertessen moet verstek geven voor deze belangrijke afspraak, voorts beschikt Karel Geraerts over een fitte kern. Bij Union Berlijn is Schäfer de enige afwezige. Volg Union SG - Union Berlijn vanavond vanaf 21u live op Voetbalkrant.com.

