Volg LIVE: Vanhaezebrouck dropt aanwinst Hauge meteen in de basis tegen Omonia Nicosia

Het is D-Day voor de Belgische ploegen in Europa. Antwerp en Anderlecht proberen het te halen in de Conference League, kAA Gent probeert een trapje hoger de groepsfase van de Europa League te halen.

Voor de eer, de centen en de coëfficiënt

Vanavond staat de heenwedstrijd op het menu van AA Gent tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. En hoewel er bij verlies nog het vangnet van de Conference League is, zou kwalificatie voor de Europa League toch net iets gewenster zijn voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck. Niet alleen voor de centen, die toch hoger zijn dan in de Conference League, maar ook voor de coëfficiënt.

Een zege of gelijkspel in de groepsfase levert even veel punten op in de drie competities maar doorgaan naar de volgende ronde brengt beduidend veel meer op in de Europa League. Bovendien valt er in de Conference League na de groepsfase pas punten te rapen bij de halve finales.

Omonia Nicosia, een niet zo oude bekende

Daarvoor moet Gent dus eerst voorbij Omonia Nicosia, de Cypriotische bekerwinnaar. De club werd pas zevende in de Cypriotische competitie en lijkt toch wel een haalbare kaart voor de Belgische bekerwinnaar. Het is bovendien geen nobele onbekende want vorig jaar worstelde Antwerp zich na strafschoppen voorbij de ploeg uit Nicosia richting de groepsfase van de Conference League.

Geen Bezus, wel een Noorse huurling

Met Roman Bezus treft Gent een oude bekende die ze wellicht ook graag aan hun kern hadden toegevoegd. Met Jens Petter Hauge hebben ze alleszins eergisteren een vervanger, op huurbasis, aan de kern toegevoegd. Het was nog even wachten of de Noor speelgerechtigd raakte maar hij zit wel in de kern van de Buffalo's voor vanavond.

Gent treft Omonia eerst in de eigen Ghelamco Arena en dat had Hein Vanhaezebrouck graag anders gezien. Antwerp en Anderlecht beginnen eerst op verplaatsing om een goede uitgangspositie af te dwingen en het thuis af te maken. Gent moet het dus andersom doen. "In Cyprus, altijd warm weer, een fel thuispubliek: daar wacht je altijd een moeilijke match. Antwerp verloor vorig seizoen met 4-2 bij Omonia en had dan het geluk dat het zich thuis nog kon kwalificeren", wist Vanhaezebrouck daarover te zeggen. Lukt het Gent om zich vanavond al met één been in de groepsfase van de Europa League te voetballen? Volg het straks Live op Voetbalkrant.