Zwakke eerste helft en goede doelman nekken AA Gent tegen Omonia Nicosia: Buffalo's verliezen met 2-0 en staan voor loodzware opdracht in Cyprus

AA Gent is er niet in geslaagd om in het eigen stadion een goede uitgangspositie te verwerven om in de Europa League-groepsfase te spelen binnenkort. Thuis verloren de Buffalo's met 0-2 van Omonia Nicosia.

Gent begon als favoriet tegen de Cypriotische bekerwinnaar van vorig jaar die pas zevende eindigde in de competitie. Met Roman Bezus hadden de bezoekers wel een oude bekende mee in de selectie maar de Oekraïner begon op de bank. Wie niet op de bank begon, was Gent-aanwinst Hauge.

De Noorse huurling had echter een lastige avond in de Ghelamco Arena. In de eerste helft verloor hij vaker de bal dan hem lief was. Eén schot verdween hoog in de tribune. Even later dwong hij Fabiano dan toch tot een redding met een laag schot. Spijtig genoeg voor Gent was dat ook het enige schot tussen de palen in de eerste helft.

De Cyprioten oogden vinniger en gretiger in Gent. Jonkies Kakoullis en Charalampous maakten het de Gentse verdediging vaak lastig en uiteindelijk lukte het die laatste ook om te scoren. Met een gelukje want de bal ging via een Gents been over Davy Roef die geen verhaal ad op het afgeweken schot.

Vanhaezebrouck moest tijdens de rust wat pepers uitdelen aan zijn spelers en gaf er ook eentje aan Vadis Odjidja die mocht invallen. Het zorgde heel wat druk van de thuisploeg maar zonder doelpunten.

Scoren lukt niet

Eerst was er een kopbal van Hugo Cuypers die net onder de winkelhaak de paal trof en net toen de druk opnieuw een beetje was gaan liggen combineerde de thuisploeg zich een weg naar doel door het centrum. Cuypers kon uitiendelijk ook trappen maar raakte niet voorbij de benen van doelman Fabiano.

Enkele minuten later werd Depoitre diep gestuurd en die probeerde het dan maar door de benen van Fabiano maar die deed de poort net op tijd dicht waardoor de Buffalo's maar niet op gelijke hoogte konden komen.

Koude douche

Gent had, ondans de achterstand, de totale controle over de wedstrijd. Maar toch lukte het bezoekers om tegen te prikken. Eerst miste de ingevallen Bezus nog compleet de bal maar even later deed Brandon Barker dat niet. Hij schilderde de bal perfect in de bovenhoek, onhoudbaar voor Davy Roef.

Een koude douche voor AA Gent dat meer verdiende maar door een zwakke eerste helft en doelman Fabiano met een 0-2 achterstand naar Nicosia trekt, waar het volgende week zo'n 35 graden zal zijn. Als dat ze niet lukt, zakken de Buffalo's naar de groepsfase van de Conference League.