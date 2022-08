Volg Omonia Nicosia - AA Gent vanavond om 19u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Goed ziet het er niet uit voor AA Gent om de Europa League te halen. Een marge van twee doelpunten ophalen in Cyprus: dat is de opdracht.

Omonia Nicosia heeft de beste papieren om zich via deze Play-Off te plaatsen voor de Europa League en dat is best verrassend. De ploeg van Jan Lecjaks (ex-Anderlecht) en Roman Bezus (ex-Gent) ging in de Ghelamco Arena met 0-2 winnen en zal ongetwijfeld kunnen rekenen op de steun een enthousiast thuispubliek om de kwalificatie over de streep te trekken.

Thuis winnen en uit overleven: dat was vooraf het Gentse plan. De Buffalo's moeten het nu over een andere boeg gooien. Ze lieten zich in de heenmatch tweemaal defensief ringeloren. Om nog kans te maken op kwalificatie moet Gent nu in de eerste plaats wél scherp acteren achteraan. En het zal natuurlijk minstens twee keer moeten scoren.

Niet iedereen fit

Geen simpele klus en om die alsnog te klaren had Hein Vanhaezezbrouck liefst beschikt over een volledig fitte spelersgroep. Dat is echter niet het geval. Zijn ploeg zal het zonder Tissoudali, De Sart en Owusu moeten doen. Plaatst AA Gent zich niet voor de Europa League, dan heeft het wel nog deelname aan de Conference League als troosprijs.

