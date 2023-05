LIVE: José doet een Mourinho'tje: speler die niet fit was, staat gewoon in de basis

Sevilla-AS Roma, da's een ploeg die al zes keer de Europa League won tegen een manager die al vijf Europese finales won. Ook een finale tussen twee grapjassen, zo bleek gisteren in de Puskas Arena. Wij waren op de persconferenties van José Luis Mendilibar en José Mourinho en 't was lachen geblazen.

Johan Walckiers en Manuel Gonzalez in Budapest

José Mourinho: "Zij favoriet? Daar is de manager van AS Roma het niet mee eens. Wij zijn toch ook geen sukkelaars zeker? We spelen al twee jaar samen en hebben ook al het een en ander gewonnen."

José Luis Mendilibar: "Hoe zit dat hier met al die vragen? Aan dit tempo gaan we niet meer kunnen trainen hé."

Mourinho bij het verlaten van de zaal en er kwam nog een vraag over Paulo Dybala: "Hey, ik moet weg hé. (smekende journalist) Ok, ok, straks ben je nog in paniek. Hij zal een halfuur spelen. Nu blij?"

Mendilibar over zijn aflopend contract terwijl hij pas 2,5 maand geleden overnam: "Of ik goed ga slapen? Tuurlijk wel, 't was een lange reis en we zijn vroeg vertrokken. Ik denk niet dat dit beslissend zal zijn voor mijn toekomst. Hey, anders zat ik toch thuis maar te roesten. 't Was dit contract of niks."

Mourinho: "Of ik vertrek zoals bij Inter na het behalen van die titel? (kijkt verbaasd rond) Moet je dat niet aan Mendilibar vragen? Die zijn contract loopt af."

Mourinho over het grotere budget van AS Roma: "Echt, dat verbaast me. We hebben spelers in onze kern die minder verdienen dan Erik Lamela (speler van Sevilla). Dan worden die echt wel slecht betaald."

Mourinho: "Dat AS Roma mij als troef heeft? Ik ga niet mee voetballen hoor."