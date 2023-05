Specialist Mourinho laat zich weer helemaal gaan voor finale: "Amai, dan verdienen die wel heel slecht"

Als José Mourinho praat, komt heel de wereld luisteren. De perszaal van de Puskas Arena is één van de grootste die we ooit gezien hebben, maar toch zat het afgeladen vol. En iedereen hing aan de lippen van The Special One. Die kan een publiek bespelen zoals geen ander.

Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit Budapest

Mourinho kan zijn zesde grote Europese trofee pakken. Momenteel is hij foutloos in de finales, maar Sevilla wil daar morgen uiteraard verandering in brengen. "Wij hebben de voorbije twee maanden vier 'finales' gehad. We hebben dus weinig tijd gehad om met deze wedstrijd bezig te zijn. Maar hoe minder tijd, hoe beter", knipoogde hij. "Dan krijgen de spelers niet te veel tijd om na te denken."

Voor hen is dit een match als een ander, voor ons niet

Mourinho werd ook geconfronteerd met een uitspraak van Sevilla-trainer José Luis Mendilibar, die zei dat Sevilla wel de favoriet kon zijn. "Dat kan, ze hebben er zes gewonnen, maar de trainer - Mourinho zelf dus - is het daar niet mee eens. We hebben geen ervaring met de Europa League-finale. Voor hen is dat normaal, voor ons speciaal. Ook voor onze fans is dit historisch, voor hen is het een match zoals een ander."

Ook over zijn toekomst werden er vragen gesteld. Of hij zou vertrekken na het behalen van een zoveelste Europese trofee, zoals hij bij Inter deed. "Dat moet je niet aan mij vragen, maar aan Mendilibar. Ik heb nog een contract, hij niet na dit seizoen. Ik heb nu nog altijd geen ander contact gehad met andere clubs. Morgen gaat alleen over ons, ons, ons...", benadrukte hij.

Of ik ga vertrekken? Dat moet je niet aan mij vragen, maar aan de coach van Sevilla

Een andere journalist merkte op dat Sevilla een heel sterk team heeft, maar dat AS Roma iets meer heeft, namelijk Mourinho. "Trainers voetballen niet. Enkel voor de match hebben we een invloed, tijdens de match heel weinig. Ik heb tegen mijn staf na de training ook gezegd dat ons werk gedaan is."

"Sevilla kan twee grote ploegen opstellen. Ze hebben 25-26 spelers van super kwaliteit. En allemaal hebben ze ervaring, op een jonge gast na. Maar ik denk dat mijn ploeg als team beter is. Dat wij een groter budget hebben dan Sevilla? (kijkt verbaasd de zaal in) Dat kan niet. Wij hebben spelers die minder verdienen dan Erik Lamela, dan zijn die wel heel slecht betaald (algemene hilariteit)."

Dat Sevilla meer ervaring heeft, daar had hij ook wel wat op te zeggen. "En wij? Wij zijn sukkelaars zeker? Wij werken al twee jaar samen en hebben samen 30 Europese matchen gespeeld. Dat ik met Roma wel weet te winnen? Roma heeft me niet buitengesmeten voor de finale hé", sneerde hij nog richting ex-club Tottenham.