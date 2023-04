Na de knappe prestatie van Union tegen naamgenoot Union Berlin, moeten de Brusselaars opnieuw naar Duitsland voor de kwartfinale van de Europa League.

Het is van 2017 geleden dat er nog eens een Belgische ploeg in de kwartfinale van de Europa League stond. Racing Genk ging er toen uit tegen Celta de Vigo en Anderlecht ging er op het nippertje uit tegen grootmacht Manchester United. Aan Union om beter te doen tegen Bayer Leverkusen.

Het blijft een sprookje dat de Brusselaars schrijven. Twee seizoenen geleden dwongen ze nog de promotie af in 1B, nu zitten ze bij de laatste 8 van de Europa League. Hun steile opmars werkt onderschatting in de hand. Dat mochten Braga en Union Berlin in de groepsfase al een keertje ervaren.

En zelfs in dit stadium van het toernooi lijkt er nog sprake te zijn van onderschatting. Zo kon Leverkusen-speler Mousa Diaby geen Union-speler opnoemen. Hopelijk voor hem had de tactische bespreking nog niet plaatsgevonden.

Leverkusen trof dit seizoen met Club Brugge al een Belgische ploeg in Europa. Tegen Club Brugge verloren ze met 1-0 in Jan Breydel en speelden ze thuis 0-0 gelijk in de groepsfase van de Champions League. Het Leverkusen van 2023 heeft echter een metamorfose ondergaan onder trainer Xabi Alonso.

Met een 15/15 (en een overwinning tegen Bayern München) is Leverkusen dé ploeg in vorm in Duitsland. Al heeft Union met Union Berlin ook al eens zo'n ploeg uitgeschakeld.

Wat wordt het vanavond in de heenmatch in Leverkusen? Volg het hier Live op Voetbalkrant.