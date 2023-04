Gaat het opnieuw een historische avond worden? Die mogelijkheid is er alvast. Indien uitblinker Boniface weer in zijn dagje is, kan Union zijn hand uitsteken naar een plek bij de laatste vier in de Europa League.

Door af te rekenen met zijn naamgenoot uit Berlijn plaatste Union zich voor de tweede Europese kwartfinale in de geschiedenis. Als het zjn goede uitgangspositie uit de heenmatch tegen Leverkusen verzilvert, kan het nu zelfs de halve finales halen. Niemand die zich dat een paar jaar geleden kon inbeelden, maar het is de realiteit.

Over de toekomst van Union zijn wel enkele vraagtekens te stellen. Blijft trainer Karel Geraerts bijvoorbeeld? Er wordt al zeker uitgegaan van een vertrek van Victor Boniface. Die maakt in het huidige seizoen wel keer op keer het verschil, vooral in de Europese campagne. Vele ogen zullen bij de aftrap donderdagavond op hem gericht zijn.

Van der Heyden geschorst

Na de 1-1 in Leverkusen moet nu blijken of Union het in het Lotto Park van Anderlecht weer kan afmaken. Union kan niet rekenen op de geschorste Van der Heyden. Enkel Pirard is geblesseerd. Schick is de enige afwezige bij Leverkusen. De Spanjaard Lahoz, die graag met kaarten zwaait, is de ref. Volg het vanaf 21u live op Voetbalkrant.

Wanneer u denkt dat Leverkusen het binnen de 90 minuten klaart, dan kan u daar bij BETFIRST 1,95x uw inzet mee verdienen. Worden het verlengingen, dan levert u dat 3,30x uw inzet op. Wint Union na 90 minuten, dan is dat zelfs 3,40x uw inzet!