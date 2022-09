Wat kan Union in eerste Europese wedstrijd sinds 1965 op het veld van Union Berlin?

Na een fantastisch seizoen als promovendus mag Union dit seizoen aantreden in de Europa League-groepsfase. Daar wacht Union Berlijn als eerste tegenstander.

Het is de eerste keer sinds 1965 dat Union actief zal zijn op het Europese toneel. Toen was het nog in de Jaarbeursstedenbeker, de voorloper van de UEFA Cup. Union was er toen een vaste klant en won onder meer van Leipzig, AS Roma (x2) en Marseille doorheen de jaren.

Dit jaar wordt het in de Europa League Braga, Malmö en Union Berlijn, te beginnen met die laatste.

Niet te onderschatten Duitsers

Voor de Duitsers wordt het de tweede Europese campagne op rij nadat ze vorig jaar werden uitgeschakeld in de groepsfase van de Conference League. Vorig seizoen werden de Duitsers knap 5e in de Bundesliga en zo tonen ze zich een te duchten concurrent voor het Belgische Union.

Ook dit seizoen is Union Berlin goed bezig. Momenteel hebben ze 11 op 15 en staan ze vierde. Vorig weekend speelden ze nog gelijk tegen Bayern en twee weken ervoor werd er gewonnen van RB Leipzig.

Voor Karel Geraerts en heel wat van zijn spelers wordt het de vuurdoop op het Europese toneel en de coach van de Brusselaars hoopt vooral dat zijn ploeg kan verrassen als underdog. "We zullen ons vel duur verkopen", klinkt het in zijn voorbeschouwing.

Kan Union een punt meegraaien uit Duitsland? Dubbele kans X2 levert je via Betfirst 2.45x je inzet op!