Volg Union SG - Malmö vanavond om 21u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Union trekt weer naar Den Dreef en dat brengt een mooie herinnering met zich mee. Een glorieuze avond beleven in Europa is echter niet van toen geleden.

Het was dat toen ook wel met die straffe 2-0 tegen Glasgow Rangers, dat nu deelneemt aan het kampioenenbal. Ook in het buitenland kan er in het Europese voetbal geschitterd worden, bewezen de Unionisten bij Union Berlin. Dat is amper een week geleden. Uiteraard is de goesting groot om daar een verlengstuk aan te breiden. Tussendoor grepen de Brusselaars naast een verdiend punt tegen Genk in de competitie, maar de vorm is goed.

Oude bekenden Thelin en Lasse Nielsen

Nadat Union zo sterk aan zijn campagne in de Europa League begon, is het nu ook oppassen voor onderschatting. Malmö staat na een nederlaag tegen Braga (0-2) nog zonder punten. De voor ons bekende namen bij de nummer 5 uit de Zweedse competitie zijn verdediger Lasse Nielsen (ex-Gent) en aanvaller Thelin (ex-Anderlecht, ex-Waasland-Beveren).

Union zal het donderdagavond moeten stellen zonder Nieuwkoop, die tegen Genk geblesseerd van het veld hinkte. Ook Machida is nog niet inzetbaar. Malmö moet Moisander (ex-Ajax) missen en daarnaast ontbreken ook nog Christiansen, Siby en Nalić.

