Volg Union SG - Braga LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Union heeft tot dusver al perfect het voorbeeld van Club gevolgd. Als de Europese overwintering donderdagavond een feit is voor de Brusselaars, is dat opnieuw het geval.

Wie had gedacht dat Union aan het begin van speeldag 4 in de Europa League al op het punt zou staan om de kwalificatie voor de volgende ronde af te dwingen? Om na donderdagavond al zeker te zijn, dient Union wel te doen wat het in de Europa League al elke keer deed: winnen. Dat het al geregeld lukte, betekent niet dat het vanzelfsprekend is. Wel draait de machine van Karel Geraerts op volle toeren, met 9 op 9 Europees én in België.

Bij Braga zal het ongetwijfeld hard zijn aangekomen dat ze die 1-0-voorsprong vorige week tegen Union zagen omgebogen worden in een 1-2-nederlaag. Op basis van de kansen dat Union afdwong, viel daar echter weinig tegen in te brengen. Braga staat in de groep met wel nog stevig op de tweede plek. Dat zou kunnen veranderen bij een nieuwe nederlaag. Indien de Portugese ploeg mee wil doen voor groepswinst, moet het eigenlijk winnen.

Burgess onzeker

Bij Union moest Burgess geblesseerd het veld verlaten in de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Hoewel de verdediger wel al terug meetraint, is het onzeker of hij het wedstrijdblad haalt, zelfs al is het om op de bank te zitten. Eckert, Ayensa en Machida ontbreken zeker. Braga is naar Leuven afgereisd met een volledig fitte kern.

Bij een juiste voorspelling, zit er een mooie prijs in bij BETFIRST! Een zege van Union betekent 2,50x uw inzet. Winst voor Braga levert 3,10x uw inzet op en een gelijkspel zelfs 3,40x uw inzet!