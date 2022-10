Union op weg naar groepswinst na vroege voorsprong!

Club Brugge deed het gisteren (nog) niet, lukt het Union wel om zich te verzekeren van groepswinst in Europa?

Na de uitmuntende prestatie in de dubbele confrontatie tegen Braga, is Union zeker van een Europese overwintering. Waar dat zal zijn, is nog helemaal niet zeker. Union telt voorlopig 3 punten meer dan Braga en is bij winst tegen Malmö straks zeker van groepswinst. Een haalbare kaart aangezien Malmö na 4 speeldagen troosteloos laatste staat met 0 punten. Als Union wint, wat de ambitie is van trainer Karel Geraerts, plaatsen ze zich voor de 1/8e finales van de Europa League.

Als de vice-kampioen niet wint tegen Malmö, kan Braga op gelijke hoogte komen of Union Berlin dichterbij sluipen. Op de slotspeeldag kunnen ze dan nog terugvallen naar plaats 2 of 3. Die tweede plaats willen ze wellicht absoluut vermijden want dat betekent een barrageduel tegen een derde van de Champions League. Met onder meer Ajax en Barcelona als mogelijke opponenten, een zeer zware opdracht.

Een derde plaats staat dan weer gelijk aan een ticket voor de barrageduels van de Conference League. Daarin zullen ze het opnemen tegen een tweede uit de groepsfase van de Conference League.

Zo, bent u nog mee?

"We speculeren niet op een gelijkspel", klonk het alleszins bij trainer Karel Geraerts vooraf. Bij een gelijkspel leggen ze immers hun lot in de handen van Braga en Union Berlin om voor de groepswinst te gaan.