Volg Union SG - Union Berlin LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Union kan heel ontspannen toeleven naar zijn laatste groepsmatch in de Europa League. Het sprookje van de Brusselaars is zo mooi dat ze voor een overbodige wedstrijd staan.

Maar niet voor een weinig tot de verbeelding sprekende affiche: Union SG kan zich donderdagavond nog eens meten met de koploper uit de Bundesliga. Een kans om de fantastische indruk in de groepsfase nog eens te bevestigen en de kwalificatie te vieren met de supporters. De sfeer zit nu al goed: op training was man in vorm Dante Vanzeir de lolbroek: met zijn broek naar beneden werd hij niet door de benen gespeeld.

Terwijl het grappen en grollen is bij de Belgische Unionisten, zijn de sportieve belangen voor Union Berlin wel groot. De Duitsers staan voorlopig op een tweede plek in de groep. In de wetenschap dat Braga thuis speelt tegen Malmö, kan de ploeg uit Berlijn maar beter komen winnen in Leuven. Union Berlin is nog altijd de verrassende leider in Duitsland - één punt meer dan Bayern - en zou niet misstaan in de volgende ronde.

Weinig zorgen voor coaches

Afwachten wat Karel Geraerts beslist: gaat de trainer van Union SG, dat de heenmatch knap won met 0-1, roteren of stuurt hij toch zijn type-elftal weer het veld op? De ziekenboeg is alvast zo goed als leeg, enkel Machida is nog geblesseerd. Bij Union Berlin beschikken ze zelfs over een volledig fitte spelerskern. Dat moet vuurwerk geven aan Den Dreef!

