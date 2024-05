Atalanta speelt woensdagavond de finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen. Voor beide teams zal het sowieso nog iets specialer worden dan normaal.

Bayer Leverkusen, The Invincibles?

Bayer Leverkusen legde dit seizoen een ongelooflijk pad af. De Duitse club heeft onlangs de Bundesliga gewonnen en deed dat door geen enkele keer te verliezen.

Maar daar blijft het niet bij. Ook in de beker en in Europa verloren Xabi Alonso en zijn troepen geen enkele keer. De club staat op twee wedstrijden van een volledig ongeslagen seizoen in alle competities; deze finale en de Duitse bekerfinale die zaterdag (!) al volgt.

Atalanta met De Ketelaere in zijn eerste Europese finale ooit

Atalanta heeft ook een mooi seizoen achter de rug. De club heeft zich onlangs verzekerd van Champions League-voetbal volgend seizoen.

Maar wat de wedstrijd tegen Leverkusen nog iets specialer zal maken, is het feit dat dit de eerste Europese finale ooit is voor de Italiaanse club.

Verwacht wordt dat Charles De Ketelaere gewoon mag starten. Hij zal wel extra gemotiveerd zijn. Atalanta verloor afgelopen weekend de Italiaanse bekerfinale tegen Juventus, waarbij CDK al bij de rust gewisseld werd.