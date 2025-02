LIVE: Anderlecht klaar voor de heksenketel? "Communiceren zal moeilijk worden"

Vanavond wacht Anderlecht een loodzware opdracht in de tussenronde van de Europa League. Paars-wit moet in het kolkende Şükrü Saracoğlu-stadion zien te overleven tegen Fenerbahçe, de nummer twee van Turkije.

Met José Mourinho als coach en spelers als Dzeko, Tadic en En-Nesyri beschikt de thuisploeg over een pak ervaring en kwaliteit. Anderlecht zal dus op zijn best moeten zijn om een goede uitgangspositie te bemachtigen voor de terugwedstrijd.

Niet alleen de elf van Fenerbahçe vormen een uitdaging, ook de sfeer in het stadion belooft intimiderend te worden. Er worden 50.000 uitzinnige fans verwacht die hun ploeg naar voren zullen schreeuwen.

"Communiceren wordt sowieso moeilijk", beseft Ludwig Augustinsson. "Maar we zijn voorbereid en dit soort matchen maken Europese duels net zo interessant." Anderlecht wordt gesteund door zo’n 250 meegereisde fans, die voor het eerst sinds de schorsing na de ongeregeldheden tegen Real Sociedad opnieuw hun ploeg op verplaatsing mogen aanmoedigen.

Coach David Hubert kan nog niet rekenen op een volledig fitte Jan Vertonghen, maar bevestigde wel dat de ervaren verdediger dicht bij een comeback staat. "Hij traint 100 procent mee", zei Hubert. "Daarom zit hij bij de selectie. Het is belangrijk dat hij dit gevoel weer krijgt." Vooraan wordt Luis Vazquez weer in de basis verwacht.

Aan de overkant heeft Mourinho zijn team op scherp gezet. Fenerbahçe, met een sterke kern en hoge ambities in Europa, zal erop gebrand zijn om voor eigen publiek een goede prestatie neer te zetten. "Het is een mooie uitdaging om ons met zo'n ploeg te meten", erkent Hubert. "Men kan er hier een 'hel' van maken, maar uiteindelijk gaat het om de kwaliteit op het veld."

Met een vijandige sfeer, een sterke tegenstander en een Anderlecht dat nog zoekende is naar zijn beste vorm, wordt het een serieuze test voor paars-wit. Kan Anderlecht standhouden en een goede uitgangspositie meenemen naar Brussel? Of wordt het een lange avond in Istanboel? Eén ding is zeker: de spelers zullen alles uit de kast moeten halen om een resultaat te halen tegen het Fenerbahçe van Mourinho.