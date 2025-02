LIVE: Een mirakel met deze noodploeg? Anderlecht zal waarschijnlijk met deze elf aan 'Mission Impossible' beginnen

Vanavond wacht Anderlecht een bijna onmogelijke opdracht tegen Fenerbahçe. De 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd in Istanboel ombuigen, is al een gigantische uitdaging op zich, maar paars-wit moet het ook nog eens zonder vier basisspelers stellen.

Edozie, Verschaeren, Stroeykens en Dolberg raken niet tijdig fit en missen de Europese confrontatie. Dat betekent dat coach David Hubert weer flink zal moeten puzzelen in zijn opstelling.

Om de situatie nog ingewikkelder te maken, worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen in en rond het Lotto Park. Vanwege recente spanningen in en rond Anderlecht is er in samenspraak met de UEFA beslist om slechts 750 Turkse supporters toe te laten, de helft van het gebruikelijke aantal. B

ovendien mogen zij niet met de metro naar het stadion reizen en geldt er een verbod op Fenerbahçe-kleuren in de thuisvakken. Anderlecht zelf heeft de ticketverkoop dan weer beperkt tot enkel de clubapp.

Sportief gezien is het vooral uitkijken naar de mogelijke eerste Europese minuten voor Nathan De Cat. De 16-jarige middenvelder, die indruk maakt bij de RSCA Futures, zit voor het eerst in een Europese selectie. Ook Marco Kana is verrassend van de partij, wat wijst op de beperkte keuzes in de kern. In de aanval krijgt Vazquez normaal gezien opnieuw de kans om zich te bewijzen in afwezigheid van Dolberg.

David Hubert zal moeten rekenen op een uitzonderlijke teamprestatie om ook maar een kans te maken op een stunt. "Het begint met erin geloven", zei Théo Leoni vooraf. "Als we het veld opstappen met het gevoel dat het al voorbij is, dan is het ook voorbij." De middenvelder beseft dat de uitgangspositie verre van ideaal is, maar verwijst naar eerdere verrassingen in het voetbal. "We hebben niks te verliezen", klinkt het.

De verwachte opstelling van paars-wit: Coosemans; Sardella, Simic, Hey, N’Diaye; Dendoncker, Leoni; Hazard; Angulo, Vázquez, Huerta.

Of deze elf de Brusselaars nog een Europees mirakel kunnen bezorgen, weten we vanavond.