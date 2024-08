LIVE: Cercle mag weer hopen: Outtara zorgt net voor rust voor 1-0

Cercle Brugge staat voor een zware opdracht tegen Molde. Het moet een 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen om zich te plaatsen voor de laatste voorronde van de Europa League.

Ondanks de 3-0 nederlaag en de aartsmoeilijke opdracht om dat nog goed te maken, zit het Europese avontuur er zeker nog niet op voor Cercle Brugge. Het heeft nog altijd het vangnet van de Conference League.

Toch wil coach Miron Muslic een reactie zien van zijn ploeg in eigen huis tegen Molde. "De realiteit is dat we met 3-0 in het krijt staan en weggespeeld werden door Molde", zei Muslic op zijn persconferentie.



"Maar wij speelden ook gewoon een slechte wedstrijd. We moeten beter presteren en lessen trekken uit de wedstrijd van toen. We moeten Molde tonen dat we veel beter kunnen, dan kunnen we hen bedreigen."

Blessures bij Cercle Brugge

Muslic zal wel opnieuw roteren in zijn elftal. Eerst en vooral om zijn spelers te beschermen, ze kunnen gewoonweg geen wedstrijd om de drie dagen aan. En Muslic kan ook niet anders, want er zijn wel wat blessures.

Utkus viel uit tegen Beerschot met een spierscheur en zal enkele weken buiten strijd zijn. Ook Hannes Van Der Bruggen zal er niet bij zijn door een hamstringletsel. "Hij is onze meest ervaren speler, we zullen hem zeker missen", stelt Muslic nog.