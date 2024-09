LIVE: Anderlecht wil niet het lachertje van Europa worden en staat voor zware opdracht

David Hubert weet wat hem te doen staat: een goed resultaat neerzetten tegen Ferençvaros om verdere commotie te vermijden. En tegen de Hongaren is enkel winst een goed resultaat. Dat goeie voetbal is een plus als dat er nu al zou bijkomen.

Verwacht wordt dan ook dat Hubert al zijn offensieve wapens van bij het begin gaat uitspelen. Dat wil zeggen, met snelheid op beide flanken. Francis Amuzu zal dus op rechts beginnen en Samuel Edozie op links. Yari Verschaeren wordt zo het kind van de rekening.

Hubert zijn experiment met Dendoncker en Rits als infiltrerende middenvelders was niet meteen om af te schrijven en dus verwachten we dat hij zo ook tegen de Hongaarse topper zal beginnen. Aangezien Augustinsson nog niet fit is, zal N'Diaye ook moeten blijven staan.

David Hubert nam het team vorige week over na het ontslag van Brian Riemer. Een mooie uitdaging voor iemand die een week geleden nog het U18-team trainde, en nu zijn eerste wedstrijd in de Europa League zal coachen.

“We hebben twee extra trainingen gehad, maar de tijd blijft toch beperkt. Ik heb echter meer tijd met de spelers gehad, via individuele gesprekken, video’s en analyses van de wedstrijd tegen Charleroi,” legde Hubert uit tijdens de persconferentie op dinsdag.

“We moeten bepaalde dingen perfectioneren, verbeteren en zelfs corrigeren. Het doel is om constant in ontwikkeling te zijn, en ons van wedstrijd tot wedstrijd te verbeteren,” benadrukte de interim-hoofdcoach. Een van de belangrijkste werkpunten voor Anderlecht is duidelijk de afwerking. “Ja, dat moet absoluut beter. We hebben veel mogelijkheden... en weinig kansen. We moeten betere keuzes maken in de beslissende zone.”

Elke thuiswedstrijd moet je willen winnen Toch zal Hubert genieten van zijn Europese debuut. “Het is de beloning van een heel seizoen voor de spelers. En nu is het doel om goed te presteren, elke wedstrijd, vooral thuis, te spelen om te winnen.” De supporters zullen ook blij zijn om even weg te komen uit de sombere sfeer van de Pro League.