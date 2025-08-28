Volg KRC Genk - Lech Poznan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.
Datum: 28/08/2025 20:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (T)
Stadion: Cegeka Arena
LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan
Foto: © photonews

Genk ontvangt Lech Poznan met een comfortabele 1-5 voorsprong. Fink wil nog niet te vroeg juichen, maar roteren doet hij wel: Ito en Karetsas starten in de basis.

KRC Genk speelt straks in de Cegeka Arena tegen Lech Poznan. De inzet is een ticket voor de League Phase van de Europa League, al lijkt de terugwedstrijd overbodig.

Bij Racing hamerden ze er langer op: de Europa League is een vereiste, die moet gehaald worden. Na Lech Poznan met 1-5 op Poolse grond in te maken staan ze al met anderhalf been in de League Phase.{READALSO}

Coach Thorsten Fink wil uiteraard nog niet zeggen dat het binnen is, al zou het dat wel moeten zijn. De trainer zal ook wat moeten roteren, want zondag komt Zulte Waregem op bezoek.

Tijdens zijn persconferentie vertelde Fink dat Ito en Karetsas sowieso zullen starten tegen Lech Poznan. Voor de Japanner wordt het zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkomst.

In ieder geval mag Genk dit niet meer uit handen geven. Een overwinning zou uiteraard wel heel goed zijn voor het gevoel, en om de lijn door te trekken naar de competitie.

Prono KRC Genk - Lech Poznan

KRC Genk wint
Populairste
3-0
(3x)		 3-1
(3x)		 2-1
(2x)

Vergelijking KRC Genk - Lech Poznan

Positie

8
19

Onderlinge duels gewonnen

3
0
0
21/08 20:30 Lech Poznan Lech Poznan 1-5 KRC Genk KRC Genk
16/08 20:15 Lech Poznan Lech Poznan 1-2 KRC Genk KRC Genk
09/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Lech Poznan Lech Poznan
KRC Genk-coach Thorsten Fink was de kritiek beu: "Mijn ploeg kwam met een keihard antwoord"

22/08 1

KRC Genk zette een grote stap richting de League Phase van de Europa League met een 1-5 zege bij Lech Poznan. Patrik Hrosovsky blonk uit met twee doelpunten en veel ervaring.

Lech Poznan-coach komt met simpele uitleg na vernedering tegen Racing Genk: "Anders kon het 1-10 worden"

22/08 9

KRC Genk walste in Europa over Lech Poznan met 1-5. Al na 45 minuten stond het 1-4 en coach Frederiksen moest toegeven dat zijn ploeg simpelweg niet op kon tegen de kwalite...

Patrik Hrosovsky schittert in Polen: dit heeft Genk-middenvelder te zeggen na glansprestatie

22/08 5

KRC Genk won met 1-5 bij Lech Poznan en Patrik Hrosovsky blonk uit met twee goals. De 33-jarige middenvelder kreeg eindelijk zijn kans en betaalde het vertrouwen meteen terug.

Jarne Steuckers laat er geen enkele twijfel over bestaan richting terugwedstrijd in Genk

25/08

KRC Genk lijkt stilaan toch op stoomsnelheid te komen. Na een sterke prestatie tegen OH Leuven werd ook flink uitgehaald in Polen tegen Lech Poznan. De Europa League lijkt ...

KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

27/08

Noah Adedeji-Sternberg stond de voorbije weken en maanden in de belangstelling van verschillende buitenlandse topclubs. Nu is de beslissing gevallen: hij blijft bij Genk.

KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

27/08 1

Genk begint donderdag met een comfortabele 1-5 voorsprong aan de return tegen Lech Poznan in de Europa League. Coach Thorsten Fink wil toch voluit gaan en belooft basisplaa...

'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

27/08

Tolu Arokodare lijkt Genk te verlaten voor Wolverhampton. Met Oh als nieuwe titularis zoekt Genk nog versterking en toont het interesse in de Zweedse spits Jusef Erabi van ...

"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

27/08 2

Volgens Filip Joos is Zakaria El Ouahdi dé Genk-speler van het seizoen. De commentator vergelijkt hem zelfs met Frimpong en Muñoz: "Puur voetballend staat hij veel hoger."

Europa League

 Play-offs (T)
AEK Larnaca AEK Larnaca 0-4 Brann Brann
KuPS KuPS 17:00 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 18:30 Malmö FF Malmö FF
Samsunspor Samsunspor 19:00 Panathinaikos Panathinaikos
Ludogorets Ludogorets 19:30 Shkendija 79 Shkendija 79
PAOK PAOK 19:30 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 20:00 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Young Boys Bern Young Boys Bern 20:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
KRC Genk KRC Genk 20:00 Lech Poznan Lech Poznan
Utrecht Utrecht 20:00 Zrinjski Zrinjski
FCSB FCSB 20:30 Aberdeen Aberdeen
Braga Braga 21:00 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
