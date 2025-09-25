Volg Rangers FC - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
|Datum:
|25/09/2025 21:00
|Competitie:
|Europa League
|Speeldag:
|Speeldag 1
|Stadion:
|Ibrox Stadium
KRC Genk en Rangers nemen het voor het eerst ooit tegen elkaar op. Fink voert maar liefst vier wissels door in vergelijking met de match tegen Union SG: Bangoura voor Sattlberger, Van Crombrugge voor Lawal (geblesseerd), Medina voor Ito en Oh voor Erabi
21:00
|Discussieer live mee! Lees 7 reacties...
|
Rangers FC:
Jack Butland
- James Henry Tavernier
- John Souttar
- Derek Cornelius
- Jayden Meghoma
- Mohammed Diomande
- Thelo Aasgaard
- Nicolas Raskin
- Mikey Moore
- Youssef Chermiti
- Djeidi Gassama
Bank: Joe Rothwell - Connor Barron - Oliver Antman - Nasser Djiga - Bojan Miovski - Liam Kelly - Kieran Wright - Bailey Rice - Findlay Curtis - Danilo Pereira da Silva
Bank: Junya Ito - Konstantinos Karetsas - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi
|
Rangers FC
|Speler
|1
|Butland Jack
|2
|Tavernier James Henry
|5
|Souttar John
|13
|Cornelius Derek
|30
|Meghoma Jayden
|10
|Diomande Mohammed
|11
|Aasgaard Thelo
|43
|Raskin Nicolas
|47
|Moore Mikey
|9
|Chermiti Youssef
|23
|Gassama Djeidi
|Bank
|6
|Rothwell Joe
|8
|Barron Connor
|18
|Antman Oliver
|24
|Djiga Nasser
|28
|Miovski Bojan
|31
|Kelly Liam
|32
|Wright Kieran
|49
|Rice Bailey
|52
|Curtis Findlay
|99
|Pereira da Silva Danilo
|
KRC Genk
|Speler
|1
|Van Crombrugge Hendrik
|77
|El Ouahdi Zakaria
|6
|Smets Matte
|3
|Sadick Aliu Mujaid
|18
|Kayembe Joris
|8
|Heynen Bryan
|21
|Bangoura Ibrahima Sory
|19
|Medina Yaimar
|17
|Hrosovský Patrik
|7
|Steuckers Jarne
|9
|Oh Hyun-Gyu
|Bank
|10
|Ito Junya
|20
|Karetsas Konstantinos
|23
|Bibout Aaron
|24
|Sattlberger Nikolas
|27
|Nkuba Ken
|28
|Kiaba Brughmans Lucca
|29
|Mirisola Robin
|30
|Yokoyama Ayumu
|32
|Adedeji-Sternberg Noah
|34
|Palacios Adrian
|44
|Ndenge Kongolo Josue
|99
|Erabi Jusef
Prono Rangers FC - KRC Genk
Rangers FC wint
Gelijk
KRC Genk wint
|Rangers FC wint
|Gelijk
|KRC Genk wint
|25%
|12.5%
|62.5%
|Populairste
|1-2
(8x)
|1-1
(2x)
|2-0
(2x)
Vergelijking Rangers FC - KRC Genk
Positie
26
17