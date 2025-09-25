Volg Rangers FC - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
-
Datum: 25/09/2025 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Ibrox Stadium

KRC Genk en Rangers nemen het voor het eerst ooit tegen elkaar op. Fink voert maar liefst vier wissels door in vergelijking met de match tegen Union SG: Bangoura voor Sattlberger, Van Crombrugge voor Lawal (geblesseerd), Medina voor Ito en Oh voor Erabi

Tijd   21:00 
Rangers FC: Jack Butland - James Henry Tavernier - John Souttar - Derek Cornelius - Jayden Meghoma - Mohammed Diomande - Thelo Aasgaard - Nicolas Raskin - Mikey Moore - Youssef Chermiti - Djeidi Gassama
Bank: Joe Rothwell - Connor Barron - Oliver Antman - Nasser Djiga - Bojan Miovski - Liam Kelly - Kieran Wright - Bailey Rice - Findlay Curtis - Danilo Pereira da Silva

KRC Genk (Rangers FC - KRC Genk)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Ibrahima Sory Bangoura - Yaimar Medina - Patrik Hrosovský - Jarne Steuckers - Hyun-Gyu Oh
Bank: Junya Ito - Konstantinos Karetsas - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

