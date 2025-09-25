Datum: 25/09/2025 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Ibrox Stadium

LIVE: Tweede treffer van Oh afgekeurd!

KRC Genk en Rangers nemen het voor het eerst ooit tegen elkaar op. Fink voert maar liefst vier wissels door in vergelijking met de match tegen Union SG: Bangoura voor Sattlberger, Van Crombrugge voor Lawal (geblesseerd), Medina voor Ito en Oh voor Erabi

90+1
 Vervangen Patrik Hrosovský
Ingevallen Konstantinos Karetsas
89
 Rangers is nog niet klaar! Smets blokt een knal van Barron met het hoofd.
81
 Vervangen Jarne Steuckers
Ingevallen Ken Nkuba
81
 Vervangen Ibrahima Sory Bangoura
Ingevallen Nikolas Sattlberger
81
 Vervangen Hyun-Gyu Oh
Ingevallen Jusef Erabi
80
 Vervangen Youssef Chermiti
Ingevallen Bojan Miovski
80
 Vervangen Thelo Aasgaard
Ingevallen Connor Barron
80
 Vervangen Derek Cornelius
Ingevallen Joe Rothwell
80
 Genk kan best nog een tweede doelpunt maken, want op deze manier blijven ze met vuur spelen.
78
  Gele kaart voor Djeidi Gassama
73
 Smets trapt bijna in zijn eigen doel na een Schotse voorzet! Hier komt de jonge verdediger goed weg.
71
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
70
 Doelpunt van Hyun-Gyu Oh
64
 Vervangen Yaimar Medina
Ingevallen Noah Adedeji-Sternberg
Medina voelt iets en gaat van het veld. Als verrassing komt Adedeji-Sternberg op het veld en niet Ito.
61
 De VAR bekeek of Bangoura hands pleegde in het eigen strafschopgebied, maar uiteindelijk dus niets aan de hand.
57
  Gele kaart voor Mujaid Sadick Aliu
56
  Gele kaart voor Hyun-Gyu Oh
Na al zijn gemiste kansen vond Oh het een goed idee om te gaan vieren alsof hij de Champions League won. Hij krijgt geel voor het uittrekken van zijn shirt.
55

Goal 		Doelpunt van Hyun-Gyu Oh (Jarne Steuckers)
Genk staat op voorsprong dankzij Oh! De Zuid-Koreaan knalt het leer eindelijk binnen en scoort zo een heel belangrijk doelpunt!
51
 Waarom Oh nog op het veld staat blijft een vraagteken. De spits kan opnieuw in een leeg doel afwerken, maar laat het opnieuw na. Hij glijdt met zijn verkeerde been naar de bal.
49
 Het wordt even heet voor de kooi van Butland met een driedubbele kans voor Genk, maar de bal wil er echt niet in.
48
 Sadick kopt het leer zomaar voor de voeten van Aasgaard, die gelukkig voor de Limburgers, ver naast trapt.
46
 Vervangen Mikey Moore
Ingevallen Oliver Antman


Scheidsrechter 		Rust


45+7

Gemiste penalty 		Hyun-Gyu Oh mist penalty
Zelfs vanop de stip lukt het hem niet. Oh, die al een paar enorme kansen niet kon benutten, wringt nu opnieuw een voorsprong de nek om.
45+5
 Krijgen we een penalty voor KRC Genk? De VAR is het aan het nakijken...
45+2
 Genk wil nu een strafschop voor een fout op Medina, die is blijven liggen. Hij grijpt naar het hoofd.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
45

Penalty 		Penalty voor KRC Genk
Medina wordt licht aangetikt in het strafschopgebied van Rangers, de bal gaat op de stip. Dit is enorm licht, maar de Limburgers zullen er niet rouwig om zijn.
41
  Rode kaart voor Mohammed Diomande
Hoeveel kan er op een helft gebeuren? Diomande krijgt rood na een aanslag op El Ouahdi. Dit hoort absoluut niet thuis op een voetbalveld.
35
 Rangers wil een strafschop voor hands, maar de ref laat doorspelen.
33
 Oh krijgt opnieuw een geweldige mogelijkheid, maar hij kan de bal niet raken. Echt niets lijkt hem te lukken vanavond.
28
 De spelers komen even op adem. Dat het hier nog 0-0 staat is onbegrijpelijk.
26
Rangers FC - KRC Genk
23
 Hrosovsky op de paal! Efficiëntie staat niet in de Limburgse woordenboek vanavond.
21
 Oh is het noorden kwijt. De spits maakt nu foute keuze na foute keuze.
19
 Oh met een onwaarschijnlijke misser!
En plots mist Oh een enorme kans aan de andere kant! El Ouahdi geeft tot op de millimeter perfect voor doel. De Zuid-Koreaan hoeft de bal gewoon maar langs de doelman te plaatsen, maar hij knalt wild over doel. Dit is eigenlijk niet te begrijpen.
17
 Heynen houdt Genk recht!
Genk roept het over zichzelf af! Een schot loopt helemaal alleen vrij bij een vrije trap en kopt op doel. De bal lijkt in doel te verdwijnen maar met een ongelooflijke omhaal houdt Heynen de bal van de lijn!
15
 Opnieuw Moore met een schot naast doel! Deze keer was het nog een pak gevaarlijker, hier komt Genk eigenlijk heel goed weg.
14
 Rangers neemt de wedstrijd wat meer in handen na de forse start van Genk. De Limburgers moeten opassen.
12
 De Schotten tonen zich nu ook. Moore krult de bal niet ver over doel.
8
 Oh is blijven liggen na een stevig contact vol op zijn enkel, maar de ref moet er niets van weten. Heynen speelt het leer dan maar zelf buiten. De schade valt mee, maar hier had de scheidsrechter voor mogen fluiten.
6
 En opnieuw Genk. El Ouahdi knalt vanuit een zeer scherpe hoek naast doel.
5
 Eerste mogelijkheid voor Genk
Genk een eerste keer! El Ouahdi wordt diep gestuurd en lijkt alleen op doel te kunnen sprinten, al zit een Schotse verdediger er goed op. El Ouahdi wordt tegengehouden, kan niet trappen en geeft kort voor tot bij Oh die op een Rangers-verdediger botst.
2
 Na de gemiste competitiestart is de druk aanwezig bij Genk. Het zal een cruciale week zijn met deze wedstrijd en de derby tegen STVV op zondag.
1
 De Limburgers zijn eraan begonnen op Ibrox!
1
 Rangers FC - KRC Genk: 0-0

Rangers FC: Jack Butland - James Henry Tavernier - John Souttar - Derek Cornelius - Jayden Meghoma - Mohammed Diomande - Thelo Aasgaard - Nicolas Raskin - Mikey Moore - Youssef Chermiti - Djeidi Gassama
Bank: Joe Rothwell - Connor Barron - Oliver Antman - Nasser Djiga - Bojan Miovski - Liam Kelly - Kieran Wright - Bailey Rice - Findlay Curtis - Danilo Pereira da Silva

KRC Genk (Rangers FC - KRC Genk)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Ibrahima Sory Bangoura - Yaimar Medina - Patrik Hrosovský - Jarne Steuckers - Hyun-Gyu Oh
Bank: Junya Ito - Konstantinos Karetsas - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Rangers FC Rangers FC

