LIVE: Tweede treffer van Oh afgekeurd!

90+1

Patrik Hrosovský

Konstantinos Karetsas





89

Rangers is nog niet klaar! Smets blokt een knal van Barron met het hoofd.



81

Jarne Steuckers

Ken Nkuba





81

Ibrahima Sory Bangoura

Nikolas Sattlberger





81

Hyun-Gyu Oh

Jusef Erabi





80

Youssef Chermiti

Bojan Miovski





80

Thelo Aasgaard

Connor Barron





80

Derek Cornelius

Joe Rothwell





80

Genk kan best nog een tweede doelpunt maken, want op deze manier blijven ze met vuur spelen.



78

Gele kaart voor Djeidi Gassama





73

Smets trapt bijna in zijn eigen doel na een Schotse voorzet! Hier komt de jonge verdediger goed weg.



71

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.





70

Doelpunt van Hyun-Gyu Oh





64

Yaimar Medina

Noah Adedeji-Sternberg

Medina voelt iets en gaat van het veld. Als verrassing komt Adedeji-Sternberg op het veld en niet Ito.



61

De VAR bekeek of Bangoura hands pleegde in het eigen strafschopgebied, maar uiteindelijk dus niets aan de hand.



57

Gele kaart voor Mujaid Sadick Aliu





56

Gele kaart voor Hyun-Gyu Oh

Na al zijn gemiste kansen vond Oh het een goed idee om te gaan vieren alsof hij de Champions League won. Hij krijgt geel voor het uittrekken van zijn shirt.



55



Doelpunt van Hyun-Gyu Oh (Jarne Steuckers)

Genk staat op voorsprong dankzij Oh! De Zuid-Koreaan knalt het leer eindelijk binnen en scoort zo een heel belangrijk doelpunt!



51

Waarom Oh nog op het veld staat blijft een vraagteken. De spits kan opnieuw in een leeg doel afwerken, maar laat het opnieuw na. Hij glijdt met zijn verkeerde been naar de bal.



49

Het wordt even heet voor de kooi van Butland met een driedubbele kans voor Genk, maar de bal wil er echt niet in.



48

Sadick kopt het leer zomaar voor de voeten van Aasgaard, die gelukkig voor de Limburgers, ver naast trapt.



46

Mikey Moore

Oliver Antman





45+7



Hyun-Gyu Oh mist penalty

Zelfs vanop de stip lukt het hem niet. Oh, die al een paar enorme kansen niet kon benutten, wringt nu opnieuw een voorsprong de nek om.



45+5

Krijgen we een penalty voor KRC Genk? De VAR is het aan het nakijken...





45+2

Genk wil nu een strafschop voor een fout op Medina, die is blijven liggen. Hij grijpt naar het hoofd.



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



45



Penalty voor KRC Genk

Medina wordt licht aangetikt in het strafschopgebied van Rangers, de bal gaat op de stip. Dit is enorm licht, maar de Limburgers zullen er niet rouwig om zijn.



41

Rode kaart voor Mohammed Diomande

Hoeveel kan er op een helft gebeuren? Diomande krijgt rood na een aanslag op El Ouahdi. Dit hoort absoluut niet thuis op een voetbalveld.



35

Rangers wil een strafschop voor hands, maar de ref laat doorspelen.



33

Oh krijgt opnieuw een geweldige mogelijkheid, maar hij kan de bal niet raken. Echt niets lijkt hem te lukken vanavond.



28

De spelers komen even op adem. Dat het hier nog 0-0 staat is onbegrijpelijk.



23

Hrosovsky op de paal! Efficiëntie staat niet in de Limburgse woordenboek vanavond.



21

Oh is het noorden kwijt. De spits maakt nu foute keuze na foute keuze.



19

Oh met een onwaarschijnlijke misser!

En plots mist Oh een enorme kans aan de andere kant! El Ouahdi geeft tot op de millimeter perfect voor doel. De Zuid-Koreaan hoeft de bal gewoon maar langs de doelman te plaatsen, maar hij knalt wild over doel. Dit is eigenlijk niet te begrijpen.



17

Heynen houdt Genk recht!

Genk roept het over zichzelf af! Een schot loopt helemaal alleen vrij bij een vrije trap en kopt op doel. De bal lijkt in doel te verdwijnen maar met een ongelooflijke omhaal houdt Heynen de bal van de lijn!



15

Opnieuw Moore met een schot naast doel! Deze keer was het nog een pak gevaarlijker, hier komt Genk eigenlijk heel goed weg.



14

Rangers neemt de wedstrijd wat meer in handen na de forse start van Genk. De Limburgers moeten opassen.



12

De Schotten tonen zich nu ook. Moore krult de bal niet ver over doel.



8

Oh is blijven liggen na een stevig contact vol op zijn enkel, maar de ref moet er niets van weten. Heynen speelt het leer dan maar zelf buiten. De schade valt mee, maar hier had de scheidsrechter voor mogen fluiten.



6

En opnieuw Genk. El Ouahdi knalt vanuit een zeer scherpe hoek naast doel.



5

Eerste mogelijkheid voor Genk

Genk een eerste keer! El Ouahdi wordt diep gestuurd en lijkt alleen op doel te kunnen sprinten, al zit een Schotse verdediger er goed op. El Ouahdi wordt tegengehouden, kan niet trappen en geeft kort voor tot bij Oh die op een Rangers-verdediger botst.



2

Na de gemiste competitiestart is de druk aanwezig bij Genk. Het zal een cruciale week zijn met deze wedstrijd en de derby tegen STVV op zondag.



1

De Limburgers zijn eraan begonnen op Ibrox!



1

Rangers FC - KRC Genk: 0-0



