LIVE: Genk ontsnapt, Van Crombrugge redt penalty die hij zelf veroorzaakt!

61

Keita trapt in de handen van Van Crombrugge. Niet gevaarlijk.



56

Ondanks 64% balbezit zit Genk aan één schot op doel. Dat is gewoon veel te weinig. De bezoekers lieten er al drie noteren.



54

Op de paal!

Daar was bijna de Genkse gelijkmaker! Steuckers knalt het leer op de paal.



53

Callum O'Dowda

Barnabas Nagy





48



Barnabas Varga mist penalty

Van Crombrugge zet zijn eigen fout recht! Genk ontsnapt aan een dubbele achterstand en leeft nog!



47



Penalty voor Ferencváros

Van Crombrugge haalt Joseph plots neer in het eigen strafschopgebied. Heel dom, en het kan Genk nog duur komen te staan.



46

De bal rolt weer in de Cegeka Arena. Genk weet wat het moet doen, want tegen dit Ferencvaros moet altijd gewonnen worden.



44



Doelpunt van Barnabas Varga (Jonathan Levi)

Het verhaal van het seizoen zet zich door: Genk krijgt zelf niets klaargespeeld en slikt dan, heel onverdiend, een tegendoelpunt. Varga kopt de bal prima in doel.



42

Joseph knalt op doel, maar Van Crombrugge houdt zijn doel schoon met een knappe redding. De Limburgers zijn gewaarschuwd!



40

Robbie Keane heeft het vuur echt niet in zijn elftal gekregen vandaag. Genk zou hier optimaal van moeten profiteren.



34

Er staat maar één ploeg op het veld, en die kan voorlopig geen doelpunt maken. Het is wel echt opvallend hoe weinig Ferencvaros kan of wil doen in de Cegeka Arena.



24

Een vrije trap van Ito bereikt niemand, al blijft Genk in balbezit. Veel valt er voorlopig niet te zien, al krijgen we wel eenrichtingsvoetbal voorgeschoteld.



20

Het ontbreekt Genk voorlopig alleen maar aan creativiteit, want het balbezit is bijna steeds voor de thuisploeg.



20







14

Genk is de betere ploeg en neemt het spel in handen. Dat de Hongaren vandaag te pakken zijn is duidelijk.



8

Opnieuw is Genk daar. Deze keer is het Oh die zijn voet niet tegen een voorzet kan zetten. De Limburgers beginnen beter, maar zijn alweer niet efficiënt.



3

Genk meteen!

El Ouahdi krijgt meteen een serieuze kans! De flankverdediger komt voor het doel van de tegenstander, maar knalt op doelman Dibusz.



1

We zijn eraan begonnen! Kan Racing Genk ook zijn tweede wedstrijd van de Europa League winnen?



1

KRC Genk - Ferencváros: 0-0



