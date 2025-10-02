Datum: 02/10/2025 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Cegeka Arena

LIVE: Genk ontsnapt, Van Crombrugge redt penalty die hij zelf veroorzaakt!

Racing Genk neemt het donderdagavond op tegen Ferencvaros in de Europa League. Fink voert maar liefst vier wissels door: Oh komt in de plaats van Erabi, Kayembe mag opnieuw starten, Bangoura vervangt Sattlberger en Steuckers neemt zijn plaats op de flank weer in, ten koste van Adedeji-Sternberg.

Tijd   61' 44" 
61
 Keita trapt in de handen van Van Crombrugge. Niet gevaarlijk.
56
 Ondanks 64% balbezit zit Genk aan één schot op doel. Dat is gewoon veel te weinig. De bezoekers lieten er al drie noteren.
54
 Op de paal!
Daar was bijna de Genkse gelijkmaker! Steuckers knalt het leer op de paal.
53
 Vervangen Callum O'Dowda
Ingevallen Barnabas Nagy
48

Gemiste penalty 		Barnabas Varga mist penalty
Van Crombrugge zet zijn eigen fout recht! Genk ontsnapt aan een dubbele achterstand en leeft nog!
47

Penalty 		Penalty voor Ferencváros
Van Crombrugge haalt Joseph plots neer in het eigen strafschopgebied. Heel dom, en het kan Genk nog duur komen te staan.
46
 De bal rolt weer in de Cegeka Arena. Genk weet wat het moet doen, want tegen dit Ferencvaros moet altijd gewonnen worden.


Scheidsrechter 		Rust


44

Goal 		Doelpunt van Barnabas Varga (Jonathan Levi)
Het verhaal van het seizoen zet zich door: Genk krijgt zelf niets klaargespeeld en slikt dan, heel onverdiend, een tegendoelpunt. Varga kopt de bal prima in doel.
42
 Joseph knalt op doel, maar Van Crombrugge houdt zijn doel schoon met een knappe redding. De Limburgers zijn gewaarschuwd!
40
 Robbie Keane heeft het vuur echt niet in zijn elftal gekregen vandaag. Genk zou hier optimaal van moeten profiteren.
34
 Er staat maar één ploeg op het veld, en die kan voorlopig geen doelpunt maken. Het is wel echt opvallend hoe weinig Ferencvaros kan of wil doen in de Cegeka Arena.
24
 Een vrije trap van Ito bereikt niemand, al blijft Genk in balbezit. Veel valt er voorlopig niet te zien, al krijgen we wel eenrichtingsvoetbal voorgeschoteld.
20
 Het ontbreekt Genk voorlopig alleen maar aan creativiteit, want het balbezit is bijna steeds voor de thuisploeg.
20
KRC Genk - Ferencváros
14
 Genk is de betere ploeg en neemt het spel in handen. Dat de Hongaren vandaag te pakken zijn is duidelijk.
8
 Opnieuw is Genk daar. Deze keer is het Oh die zijn voet niet tegen een voorzet kan zetten. De Limburgers beginnen beter, maar zijn alweer niet efficiënt.
3
 Genk meteen!
El Ouahdi krijgt meteen een serieuze kans! De flankverdediger komt voor het doel van de tegenstander, maar knalt op doelman Dibusz.
1
 We zijn eraan begonnen! Kan Racing Genk ook zijn tweede wedstrijd van de Europa League winnen?
1
 KRC Genk - Ferencváros: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - Ferencváros)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Joris Kayembe - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Zakaria El Ouahdi - Ibrahima Sory Bangoura - Patrik Hrosovský - Bryan Heynen - Junya Ito - Hyun-Gyu Oh - Jarne Steuckers
Bank: Yira Collins Sor - Yaimar Medina - Konstantinos Karetsas - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Ferencváros: Dénes Dibusz - Ibrahim Cisse - Toon Raemaekers - Stefan Gartenmann - Cadu - Alex Toth - Naby Deco Keïta - Jonathan Levi - Callum O'Dowda - Ádám Varga - Lenny Joseph - Barnabas Varga
Bank: Aleksandar Pesic - Kristoffer Zachariassen - Gábor Szalai - Bence Otvos - Zsombor Gruber - Gabi Kanichowsky - Dániel Radnóti - Barnabas Nagy
KRC Genk KRC Genk
  Speler G Beoordeel
1 Van Crombrugge Hendrik 90' -
18 Kayembe Joris 90' -
6 Smets Matte 90' -
3 Sadick Aliu Mujaid 90' -
77 El Ouahdi Zakaria 90' -
21 Bangoura Ibrahima Sory 90' -
17 Hrosovský Patrik 90' -
8 Heynen Bryan 90' -
10 Ito Junya 90' -
9 Oh Hyun-Gyu 90' -
7 Steuckers Jarne 90' -
  Bank G Beoordeel
14 Sor Yira Collins -  
19 Medina Yaimar -  
20 Karetsas Konstantinos -  
23 Bibout Aaron -  
24 Sattlberger Nikolas -  
27 Nkuba Ken -  
28 Kiaba Brughmans Lucca -  
29 Mirisola Robin -  
32 Adedeji-Sternberg Noah -  
34 Palacios Adrian -  
44 Ndenge Kongolo Josue -  
99 Erabi Jusef -  

Ferencváros Ferencváros
  Speler G Beoordeel
90 Dibusz Dénes 90' -
27 Cisse Ibrahim 90' -
28 Raemaekers Toon 90' -
3 Gartenmann Stefan 90' -
20 Cadu 90' -
64 Toth Alex 90' -
5 Keïta Naby Deco 90' -
10 Levi Jonathan A 90' -
47 O'Dowda Callum 53' -
31 Varga Ádám 90' -
75 Joseph Lenny 90' -
19 Varga Barnabas 90' -
  Bank G Beoordeel
8 Pesic Aleksandar -  
16 Zachariassen Kristoffer -  
22 Szalai Gábor -  
23 Otvos Bence -  
30 Gruber Zsombor -  
36 Kanichowsky Gabi -  
63 Radnóti Dániel -  
77 Nagy Barnabas 37' -
