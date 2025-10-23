Datum: 23/10/2025 18:45
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Cegeka Arena

LIVE: Genk en Betis op zoek naar eerste kansen

Donderdagavond ontvangt KRC Genk het Spaanse Real Betis in de Europa League. Fink wijzigt op drie plaatsen. Karetsas komt voor Steuckers, Medina voor Sor en Sattlberger voor Bangoura. Antony start bij Betis, waar 9 (!) nieuwe namen op het veld staan in vergelijking met hun laatste wedstrijd.

Tijd   41' 48" 
40
 Hier was die eerste kans... Of toch niet want de vlag gaat omhoog. Hrosovsky is niet de snelste maar loopt wel weg in de rug van de Betis-defensie. De hoek is redelijk schuin en de Slowaak trapt naast
40
 We zijn op enkele minuten van de rust maar het is nog altijd wachten op die eerste grote kans. Daarnet kwamen zowel Genk als Betis tot een bijna kans maar die gaan we niet meerekenen
36
 Heynen en Hrosovsky met de goede 1-2. Heynen kijkt naar het centrum waar Oh en Karetsas positie kiezen voor doel maar ook bij Betis hebben ze zo'n verdediger die net op tijd komt ingrijpen
35
 Ditmaal komt Smets wel net op tijd. De Spanjaarden nemen een vrije trap snel en kort en combineren in enkele tikjes door het hart van de Genkse defensie. Bakambu wordt met de hak aangespeeld door Riquelme maar Smets brengt in allerijl redding
33
 Smets met een miserabele insteekpass op zijn eigen helft. Opnieuw is het Riquelme die trapt van buiten de 16. Sadick brengt redding met een sliding
30
 Medina ging na zijn slechte pass zitten en heeft even verzorging gekregen. Is de Ecuadoraan geblesseerd?
28
 Gebruik maken van de ruimtes in de omschakeling, dat is duidelijk gezegd geweest door Fink. Heynen dribbelt zich handig uit de druk na een balverovering en speelt dan mee met Medina maar die kan zijn pass richting het centrum niet verzorgen
26
 Wie we daar hebben, Matte Smets komt zowaar hoog opgeschoven met de bal aan de voet. Hij lijkt uit te halen maar dat was echter nog maar een schijnmanoeuvre. De fijnste voetjes heeft hij niet waardoor het balverlies ook verloren gaat
25
 Een kans mogen we dit niet noemen maar Riquelme proberet het eens vanop afstand. Van Crombrugge pakt eenvoudig
23
  Gele kaart voor Antony
23
 Antony wilt Kayembe de bal afsnoepen maar tikt nogal hard op de enkel van de linksachter
22
 Nkuba haalt de achterlijn en het publiek veert op want het lijkt dat hij er een corner uithaalt maar de scheidsrechter en grensrechter wijzen voor doeltrap. Nkuba protesteert echter niet
17
 Betis is een Spaanse ploeg en zoals het stereotiep betaamt, houden ze graag de bal in de ploeg
11
 Er zit, zoals iedere wedstrijd dit seizoen, heel wat nonchalance in het spel van Genk. Kayembe levert zomaar in bij Kayembe en de thuisploeg is de bal kwijt.
7
 We zien een rustige openingsfase in Limburg. Medina kreeg al een goede poging, maar hij raakte een voorzet van Hrosovsky volledig verkeerd met de voet.
1
 KRC Genk - Real Betis: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - Real Betis)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Joris Kayembe - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Ken Nkuba - Bryan Heynen - Nikolas Sattlberger - Yaimar Medina - Patrik Hrosovský - Konstantinos Karetsas - Hyun-Gyu Oh
Bank: Yira Collins Sor - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Daan Heymans - Josue Ndenge Kongolo - Brent Stevens - Jusef Erabi

Real Betis: Alvaro Valles - Ricardo Rodriguez - Valentin Gomez - Marc Bartra Aregall - Aitor Ruibal García - Nelson Deossa - Sergi Altimira - Rodrigo Riquelme Reche - Giovani Lo Celso - Antony - Cedric Bakambu
Bank: Héctor Bellerín - Diego Javier Llorente Ríos - Natan - Pablo Fornals Malla - Chimy Avila - Abdessamad Ezzalzouli - Adrian San Miguel del Castillo - Cucho Hernández - Marc Roca Junqué - Pau López Sabata - Angel ortiz - Pablo García

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 7.0  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Kayembe Joris 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 0/1
Smets Matte 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Sadick Aliu Mujaid 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Nkuba Ken 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Heynen Bryan 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sattlberger Nikolas 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
Medina Yaimar 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Hrosovský Patrik 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Karetsas Konstantinos 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Oh Hyun-Gyu 6.6  
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Bank
Sor Yira Collins  
Bangoura Ibrahima Sory  
Bibout Aaron  
Kiaba Brughmans Lucca  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Adedeji-Sternberg Noah  
Palacios Adrian  
Heymans Daan  
Ndenge Kongolo Josue  
Stevens Brent  
Erabi Jusef  
 

Real Betis Real Betis
Valles Alvaro 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Rodriguez Ricardo 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Gomez Valentin  
Bartra Aregall Marc 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 55/59 (93.2%)
Ruibal García Aitor 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Deossa Nelson 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
Altimira Sergi 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 39/41 (95.1%)
  • Sleutelpasses: 1
Riquelme Reche Rodrigo 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Schoten op doel: 1/2
Lo Celso Giovani 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Antony   6.3  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
Bakambu Cedric 6.4  
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Bellerín Héctor  
Llorente Ríos Diego Javier  
Natan  
Fornals Malla Pablo  
Chimy Avila  
Ezzalzouli Abdessamad  
San Miguel del Castillo Adrian  
Hernández Cucho  
Roca Junqué Marc  
López Sabata Pau  
ortiz Angel  
García Pablo  

Vooraf

LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?
LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?
Foto: © photonews

Donderdagavond ontvangt KRC Genk het Spaanse Real Betis in de Europa League. Kan Genk wat rapen tegen een sterk Betis? Volg het vanaf 18u45 hier live.

Genk nog niet op toerental

Verandering van spijs doet eten luidt het gezegde. Verandering van competitie doet dat misschien ook wel voor Racing Genk. De Limburgers beleven voorlopig een zeer matig seizoen in de Jupiler Pro League. Met 7 op 9 hebben ze wel een sprong gemaakt in het klassement maar het goede voetbal is nog even achterwege gebleven. Voorlopig staat Genk op plaats 8 in het klassement dankzij die 7 op 9. 

In de Europa League begon het alleszins fantastisch voor de troepen van Thorsten Fink. Op het veld van het Schotse Rangers werd verdiend met 0-1 gewonnen en leek de ommekeer ingezet. Maar bij de volgende Europese hindernis struikelde Genk toch weer opnieuw want thuis tegen het Hongaarse Ferencvaros werd dan weer met 1-0 verloren.

En dat zorgt ervoor dat RC Genk na twee wedstrijden 3 op 6 heeft in de Europa League. Met nog enkele zware wedstrijden in het verschiet zoals een verplaatsing naar het Portugese Braga, is elk punt meer dan welkom. Te beginnen met de volgende zware opdracht: thuis tegen Real Betis.

Ervaring troef in Spanje

Los Verdiblancos zijn aan een sterk seizoen begonnen in Spanje. Na 9 speeldagen staan ze op een mooie 5e plaats en hebben ze dit seizoen over alle competities heen nog maar 1 keer verloren. Al moeten ze nog wel tegen kleppers als Real Madrid, Barcelona en Atletico Madrid spelen.

Vooral als je de selectie van Real Betis overloopt, is het toch even slikken geblazen voor Racing Genk. Met onder meer Antony (ex-ManU), Bartra (ex-Barcelona, ex-Dortmund), Junior Firpo (ex-Barcelona) en Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge, ex-ManU) zit er tonnen internationale ervaring in de selectie van coach Manuel Pellegrini, nog zo'n man met tonnen ervaring (ex-Man City).

Met 4 op 6 is Betis beter aan de Europa League begonnen maar ook niet feilloos. Bovendien hebben ze dit seizoen in La Liga al gemiddeld meer dan 1 tegendoelpunt per wedstrijd geslikt. Scoren is dus zeker niet onmogelijk voor Racing Genk en zal nodig zijn aangezien de Limburgers de voorbije 20 wedstrijden de 0 niet konden houden.

