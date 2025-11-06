Datum: 06/11/2025 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 4

LIVE: Genk is plots dodelijk efficiënt: Oh maakt er 1-3 van!

KRC Genk wil zijn ongeslagen reeks verderzetten in de Europa League tegen Braga. Coach Thorsten Fink besloot om niet te roteren in Portugal: dezelfde elf starten die afgelopen weekend in de basis stonden tegen Westerlo.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   66' 40" 
live_by
Discussieer live mee! Lees 38 reacties...
66
 Ook achteraan wordt het allemaal zakelijk opgelost. Genk speelt een bijna perfecte tweede helft. Niets wordt geforceerd.
64
 Vervangen Yira Collins Sor
Ingevallen Yaimar Medina
64
 Dit was toch gevaarlijk van Braga. Twee aanvallers konden net niet bij de bal, die scherp voor doel kwam.
62
 Het enige geluid dat we horen zijn de Genk-fans. Het is net een thuiswedstrijd voor de Limburgers.
62
 Van Crombrugge tikt een kopval over doel.
59

Goal 		Doelpunt van Hyun-Gyu Oh (Daan Heymans)
Genk speelt een geweldige tweede helft, na een vreselijke eerste! Oh knalt het leer binnen na een counter. Ongelooflijk hoe efficiënt de Limburgers plots zijn! Heymans trouwens opnieuw belangrijk met een assist. Dit mag eigenlijk niet meer fout lopen.
58
 Braga gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar kan nog niet gevaarlijk zijn. Het is echt kwestie van geen fouten maken voor Genk, want de Portugezen vinden geen oplossingen vooraan.
56
 Vervangen Amine El Ouazzani
Ingevallen Francisco José Navarro Aliaga
56
 Vervangen Leonardo Filipe Cruz Lelo
Ingevallen Mario Dorgeles
56
 Vervangen Joao Moutinho
Ingevallen Florian Grillitsch
55
 Genk lijkt het allemaal wel zelf in handen te hebben. Hoewel de Limburgers niet indrukwekkend zijn, is Braga dat ook allerminst. De Portugezen zijn niet echt gevaarlijk, en dus lijkt het erop dat als Genk zelf geen grote fouten maakt, het hier de drie punten kan pakken.
53
 Dat was er flink op. Jean Gorby trapte hard op de voet van Heynen, al lijkt hij verder te kunnen.
52
 Bryan Heynen blijft buiten het veld liggen. De scheidsrechter toont geen medelijden en laat doorspelen terwijl Braga aanvalt. De Genkse verzorgers sprinten meteen naar de kapitein. Heel opvallend.
48

Goal 		Doelpunt van Yira Collins Sor
Ongelooflijk! Yira Sor zet zijn slechte eerste helft hélemaal recht! De winger dribbelt richting doel en terwijl alle Portugezen denken dat hij gaat voorzetten, knalt hij zelf via de deklat binnen. Dat nadat hij het leer zelf veroverde, een prima doelpunt.
46
 Vervangen Ken Nkuba
Ingevallen Josue Ndenge Kongolo
Nkuba zou geblesseerd zijn aan de enkel.
46
 Oh kopt een eerste keer op doel, maar hier had Hornicek geen enkel probleem mee.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2

Goal 		Doelpunt van Daan Heymans (Konstantinos Karetsas)
Heymans is zó belangrijk voor dit Genk. Alweer een doelpunt voor de middenvelder na een corner. En zo klimt Genk op gelijke hoogte op een héél belangrijk moment, en eigenlijk ook tegen de gang van het spel in. Dit moet de Limburgers een boost geven om zich te herpakken na de pauze.
45
 Het is niet dat Braga zo goed opvallend goed speelt. Genk moet écht uit een ander vaatje tappen na de rust.
44
 Nkuba voorkomt de 2-0! Braga breekt plots uit, maar voor een Portugees de bal kan binnentikken knalt Nkuba het leer weg. Alweer komt Genk goed weg.
42
 De Limburgers kijken uit naar de rust. Spelers al Sor en Nkuba vallen door de mand in het Noorden van Portugal.
36
 Genk heeft het na het openingsdoelpunt nog moeilijker gekregen. Het zal dringend beter moeten om nog aanspraak te maken op een punt (of meer).
30

Goal 		Doelpunt van Rodrigo Zalazar Martínez
Braga klimt op voorsprong via Zalazar! Nkuba kopt plots in zijn voeten, waarna hij kan uithalen van buiten het strafschopgebied. Dit doelpunt is een gevolg van heel slecht verdedigen, niet van de klasse van Braga.
27
 Martinez Rodrigo gaat plots neer in het strafschopgebied, maar er is werkelijk niets aan de hand. Geel voor schwalbe had op zijn plaats geweest.
23
 El Ouazzani knalt naast. Genk komt hier eigenlijk goed weg.
20
 Braga speelt voorlopig zoals Genk in het seizoensbegin: veel balbezit, zonder veel te creëren.
15
 Sor wringt een veelbelovende aanval de nek om. De winger zag Hrosovsky helemaal alleen richting doel sprinten, maar gaf een slechte bal die niet aankwam. Hier zat veel meer in.
14
 Een schot van Gabri Martinez gaat maar net naast doel. Van Crombrugge zat er nog net met zijn vingers bij, de corner nadien levert niets op voor Braga.
12
 Braga heeft de wedstrijd in handen genomen, zonder gevaarlijk te zijn.
8
Braga - KRC Genk
7
 Een afgeweken knal van Karetsas wordt uit de lucht geplukt door Hornicek.
6
 Het spel gaat goed op en neer, maar Genk is voorlopig nog wat nonchalant.
4
 Wat meteen opvalt is dat de Portugezen de bal opeisen. Net als Genk speelt Braga graag in balbezit.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
 Braga - KRC Genk: 0-0
Braga (Braga - KRC Genk)
Braga: Lukas Hornicek - Leonardo Filipe Cruz Lelo - Bright Arrey-Mbi - Gustaf Lagerbielke - Víctor Gómez Perea - Ricardo Jorge Luz Horta - Joao Moutinho - Jean Gorby - Gabri Martinez - Amine El Ouazzani - Rodrigo Zalazar Martínez
Bank: Sikou Niakate - Vitor Carvalho Vieira - Tiago Magalhães Sá - Paulo André Rodrigues Oliveira - Gabriel Moscardo - Pau Victor - Mario Dorgeles - Florian Grillitsch - Alaa Bellaarouch - Francisco José Navarro Aliaga - Diego Henrique

KRC Genk (Braga - KRC Genk)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Joris Kayembe - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Ken Nkuba - Patrik Hrosovský - Bryan Heynen - Daan Heymans - Konstantinos Karetsas - Hyun-Gyu Oh - Yira Collins Sor
Bank: Jarne Steuckers - Yaimar Medina - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Brent Stevens - Jusef Erabi
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Braga Braga
Hornicek Lukas 90' 5.3 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/15 (26.7%)
Meer statistieken
Cruz Lelo Leonardo Filipe 56' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Arrey-Mbi Bright 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 43/45 (95.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lagerbielke Gustaf 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 55/59 (93.2%)
Meer statistieken
Gómez Perea Víctor 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 43/48 (89.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Horta Ricardo Jorge Luz 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Moutinho Joao 56' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 44/47 (93.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Gorby Jean 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 53/56 (94.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Martinez Gabri 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
El Ouazzani Amine 56' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Zalazar Martínez Rodrigo 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Niakate Sikou 0'  
Carvalho Vieira Vitor 0'  
Magalhães Sá Tiago 0'  
Rodrigues Oliveira Paulo André 0'  
Gabriel Moscardo 0'  
Victor Pau 0'  
Dorgeles Mario 34' 5.8 -
Meer statistieken
Grillitsch Florian 34' 5.8 -
Meer statistieken
Bellaarouch Alaa 0'  
Navarro Aliaga Francisco José 34' 6.0 -
Meer statistieken
Henrique Diego 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 6.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 30/31 (96.8%)
Meer statistieken
Nkuba Ken 45' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hrosovský Patrik 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
Meer statistieken
Heymans Daan 90' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos A 90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Oh Hyun-Gyu 90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 3/3
Meer statistieken
Sor Yira Collins 64' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Steuckers Jarne 0'  
Medina Yaimar 26' -
Bibout Aaron 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Lawal Tobias 0'  
Mirisola Robin 0'  
Yokoyama Ayumu 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Palacios Adrian 0'  
Ndenge Kongolo Josue 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 0'  
Genk ziet nieuwe spelmaker opstaan: Dimitri de Condé vergelijkt hem met Hans Vanaken

Genk ziet nieuwe spelmaker opstaan: Dimitri de Condé vergelijkt hem met Hans Vanaken

05/11

KRC Genk staat donderdag voor een stevige opdracht in de Europa League. De Limburgers treffen Braga, dat met 9 op 9 en geen tegendoelpunten indrukwekkend aan de groepsfase ...

"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

08:00 3

KRC Genk staat donderdag voor een stevige opdracht op het veld van Braga, dat in de Europa League nog geen punten liet liggen. Coach Thorsten Fink gelooft in zijn team, maa...

Europa League

 Speeldag 4
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 2-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Malmö FF Malmö FF 0-1 Panathinaikos Panathinaikos
FC Midtjylland FC Midtjylland 3-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-3 Celta De Vigo Celta De Vigo
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-0 Lille OSC Lille OSC
Utrecht Utrecht 1-1 FC Porto FC Porto
Nice Nice 1-3 Freiburg Freiburg
FC Basel FC Basel 3-1 FCSB FCSB
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-0 Feyenoord Feyenoord
Bologna Bologna 0-0 Brann Brann
Braga Braga 1-3 KRC Genk KRC Genk
Aston Villa Aston Villa 2-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Ferencváros Ferencváros 2-0 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe Fenerbahçe
PAOK PAOK 1-0 Young Boys Bern Young Boys Bern
Rangers FC Rangers FC 0-2 AS Roma AS Roma
Real Betis Real Betis 2-0 Lyon Lyon
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved