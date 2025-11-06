LIVE: Genk is plots dodelijk efficiënt: Oh maakt er 1-3 van!

live_by



Ook achteraan wordt het allemaal zakelijk opgelost. Genk speelt een bijna perfecte tweede helft. Niets wordt geforceerd.



64

Yira Collins Sor

Yaimar Medina





64

Dit was toch gevaarlijk van Braga. Twee aanvallers konden net niet bij de bal, die scherp voor doel kwam.



62

Het enige geluid dat we horen zijn de Genk-fans. Het is net een thuiswedstrijd voor de Limburgers.



62

Van Crombrugge tikt een kopval over doel.



59



Doelpunt van Hyun-Gyu Oh (Daan Heymans)

Genk speelt een geweldige tweede helft, na een vreselijke eerste! Oh knalt het leer binnen na een counter. Ongelooflijk hoe efficiënt de Limburgers plots zijn! Heymans trouwens opnieuw belangrijk met een assist. Dit mag eigenlijk niet meer fout lopen.



58

Braga gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar kan nog niet gevaarlijk zijn. Het is echt kwestie van geen fouten maken voor Genk, want de Portugezen vinden geen oplossingen vooraan.



56

Amine El Ouazzani

Francisco José Navarro Aliaga





56

Leonardo Filipe Cruz Lelo

Mario Dorgeles





56

Joao Moutinho

Florian Grillitsch





55

Genk lijkt het allemaal wel zelf in handen te hebben. Hoewel de Limburgers niet indrukwekkend zijn, is Braga dat ook allerminst. De Portugezen zijn niet echt gevaarlijk, en dus lijkt het erop dat als Genk zelf geen grote fouten maakt, het hier de drie punten kan pakken.



53

Dat was er flink op. Jean Gorby trapte hard op de voet van Heynen, al lijkt hij verder te kunnen.



52

Bryan Heynen blijft buiten het veld liggen. De scheidsrechter toont geen medelijden en laat doorspelen terwijl Braga aanvalt. De Genkse verzorgers sprinten meteen naar de kapitein. Heel opvallend.



48



Doelpunt van Yira Collins Sor

Ongelooflijk! Yira Sor zet zijn slechte eerste helft hélemaal recht! De winger dribbelt richting doel en terwijl alle Portugezen denken dat hij gaat voorzetten, knalt hij zelf via de deklat binnen. Dat nadat hij het leer zelf veroverde, een prima doelpunt.



46

Ken Nkuba

Josue Ndenge Kongolo

Nkuba zou geblesseerd zijn aan de enkel.



46

Oh kopt een eerste keer op doel, maar hier had Hornicek geen enkel probleem mee.



45+2



Doelpunt van Daan Heymans (Konstantinos Karetsas)

Heymans is zó belangrijk voor dit Genk. Alweer een doelpunt voor de middenvelder na een corner. En zo klimt Genk op gelijke hoogte op een héél belangrijk moment, en eigenlijk ook tegen de gang van het spel in. Dit moet de Limburgers een boost geven om zich te herpakken na de pauze.



45

Het is niet dat Braga zo goed opvallend goed speelt. Genk moet écht uit een ander vaatje tappen na de rust.



44

Nkuba voorkomt de 2-0! Braga breekt plots uit, maar voor een Portugees de bal kan binnentikken knalt Nkuba het leer weg. Alweer komt Genk goed weg.



42

De Limburgers kijken uit naar de rust. Spelers al Sor en Nkuba vallen door de mand in het Noorden van Portugal.



36

Genk heeft het na het openingsdoelpunt nog moeilijker gekregen. Het zal dringend beter moeten om nog aanspraak te maken op een punt (of meer).



30



Doelpunt van Rodrigo Zalazar Martínez

Braga klimt op voorsprong via Zalazar! Nkuba kopt plots in zijn voeten, waarna hij kan uithalen van buiten het strafschopgebied. Dit doelpunt is een gevolg van heel slecht verdedigen, niet van de klasse van Braga.



27

Martinez Rodrigo gaat plots neer in het strafschopgebied, maar er is werkelijk niets aan de hand. Geel voor schwalbe had op zijn plaats geweest.



23

El Ouazzani knalt naast. Genk komt hier eigenlijk goed weg.



20

Braga speelt voorlopig zoals Genk in het seizoensbegin: veel balbezit, zonder veel te creëren.



15

Sor wringt een veelbelovende aanval de nek om. De winger zag Hrosovsky helemaal alleen richting doel sprinten, maar gaf een slechte bal die niet aankwam. Hier zat veel meer in.



14

Een schot van Gabri Martinez gaat maar net naast doel. Van Crombrugge zat er nog net met zijn vingers bij, de corner nadien levert niets op voor Braga.



12

Braga heeft de wedstrijd in handen genomen, zonder gevaarlijk te zijn.



8







7

Een afgeweken knal van Karetsas wordt uit de lucht geplukt door Hornicek.



6

Het spel gaat goed op en neer, maar Genk is voorlopig nog wat nonchalant.



4

Wat meteen opvalt is dat de Portugezen de bal opeisen. Net als Genk speelt Braga graag in balbezit.



1

We zijn eraan begonnen!



1

Braga - KRC Genk: 0-0



