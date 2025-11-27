Na de Champions League-duels van Union en Club Brugge is het aan Racing Genk om de Belgische kleuren te verdedigen in Europa. Zij nemen het thuis op tegen het Zwitserse Basel in de Europa League.

Betere Europese vorm

In de competitie gaat het Racing Genk voorlopig niet voor de wind. Na een thuisnederlaag tegen KV Mechelen afgelopen weekend bevinden de Limburgers zich op de achtste plaats in het klassement, pal in de middenmoot. Iets wat ze aan het begin van het seizoen zeker niet verwacht hadden na het zeer sterke vorige debuutseizoen onder trainer Thorsten Fink.

In de Europa League is de vibe rond Racing Genk toch een beetje beter. Na vier speeldagen tellen ze zeven punten en zijn ze mooi mee met het eerste pelotonnetje in het klassement. Vooral op de vorige speeldag maakte Genk indruk door met 3-4 te gaan winnen in het Portugese Braga.

Samen met de overwinning op de eerste speeldag op het veld van Rangers veroverde Genk zijn beide overwinningen buitenshuis. In de eigen Cegeka Arena verloor Genk met 0-1 van Ferencvaros en speelden ze 0-0 gelijk tegen Real Betis. Geen verkeerde resultaten maar er moeten nog punten volgen als ze Europees naar de volgende ronde willen gaan.

Eerste thuiszege?

Te beginnen dus thuis tegen Basel, waar een eerste thuisoverwinning in Europa welgekomen zou zijn. Want ook in de kwalificatierondes werd er thuis verloren van Lech Poznan. Na de nederlaag tegen KV Mechelen afgelopen weekend zitten ze wel wat op hun honger te wachten.

Al mag Basel zeker niet onderschat worden, het is misschien wel hét moment om de Zwitsers te treffen. Ze wonnen namelijk amper 2 van hun laatste 7 wedstrijden en verloren er 3 waardoor ze in de eigen competitie de rol bovenin gelost hebben. Kan kapitein Xherdan Shaqiri zijn ploeg tegen Limburg opnieuw naar de zege gidsen of gaat Racing Genk voor 10/15 in de Europa League? Volg het vanaf 21u LIVE.