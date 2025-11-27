Volg KRC Genk - FC Basel live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
-
Datum: 27/11/2025 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Cegeka Arena

Na de Champions League-duels van Union en Club Brugge is het aan Racing Genk om de Belgische kleuren te verdedigen in Europa. Zij nemen het thuis op tegen het Zwitserse Basel in de Europa League.

Alle live matchen
Tijd   21:00 
Jelle Heyman
Discussieer live mee! Lees 2 reacties...
KRC Genk (KRC Genk - FC Basel)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Patrik Hrosovský - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Yira Collins Sor - Hyun-Gyu Oh
Bank: Jarne Steuckers - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Brent Stevens - Jusef Erabi

FC Basel (KRC Genk - FC Basel)
FC Basel: Marwin Hitz - Keigo Tsunemoto - Flavius Daniliuc - Jonas Adjetey - Dominik Schmid - Andrej Bacanin - Metinho - Benie Traore - Leo Leroy - Philip Otele - Moritz Broschinski
Bank: Adonis Ajeti - Moussa Cissé - Nicolas Vouilloz - Koba Koindredi - Jeremy Agbonifo - Xherdan Shaqiri - Mirko Salvi - Tim Spycher - marin soticek - Ibrahim Salah - Albian Ajeti - Adrian Leon Barisic - Kevin Rüegg - Momo Cissé

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik  
El Ouahdi Zakaria  
Smets Matte  
Sadick Aliu Mujaid  
Medina Yaimar  
Hrosovský Patrik  
Heynen Bryan  
Karetsas Konstantinos  
Heymans Daan  
Sor Yira Collins  
Oh Hyun-Gyu  
Bank
Steuckers Jarne  
Bangoura Ibrahima Sory  
Bibout Aaron  
Sattlberger Nikolas  
Lawal Tobias  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Adedeji-Sternberg Noah  
Palacios Adrian  
Ndenge Kongolo Josue  
Stevens Brent  
Erabi Jusef  
 

FC Basel FC Basel
Hitz Marwin  
Tsunemoto Keigo  
Daniliuc Flavius  
Adjetey Jonas  
Schmid Dominik  
Bacanin Andrej  
Metinho  
Traore Benie  
Leroy Leo  
Otele Philip  
Broschinski Moritz  
Bank
Ajeti Adonis  
Cissé Moussa  
Vouilloz Nicolas  
Koindredi Koba  
Agbonifo Jeremy  
Shaqiri Xherdan  
Salvi Mirko  
Spycher Tim  
soticek marin  
Salah Ibrahim  
Ajeti Albian  
Leon Barisic Adrian  
Rüegg Kevin  
Cissé Momo  

Vooraf

LIVE: Kan Racing Genk eerste Europese thuiszege boeken tegen Zwitserse Basel?
LIVE: Kan Racing Genk eerste Europese thuiszege boeken tegen Zwitserse Basel?

Na de Champions League-duels van Union en Club Brugge is het aan Racing Genk om de Belgische kleuren te verdedigen in Europa. Zij nemen het thuis op tegen het Zwitserse Basel in de Europa League.

Betere Europese vorm

In de competitie gaat het Racing Genk voorlopig niet voor de wind. Na een thuisnederlaag tegen KV Mechelen afgelopen weekend bevinden de Limburgers zich op de achtste plaats in het klassement, pal in de middenmoot. Iets wat ze aan het begin van het seizoen zeker niet verwacht hadden na het zeer sterke vorige debuutseizoen onder trainer Thorsten Fink.

In de Europa League is de vibe rond Racing Genk toch een beetje beter. Na vier speeldagen tellen ze zeven punten en zijn ze mooi mee met het eerste pelotonnetje in het klassement. Vooral op de vorige speeldag maakte Genk indruk door met 3-4 te gaan winnen in het Portugese Braga. 

Samen met de overwinning op de eerste speeldag op het veld van Rangers veroverde Genk zijn beide overwinningen buitenshuis. In de eigen Cegeka Arena verloor Genk met 0-1 van Ferencvaros en speelden ze 0-0 gelijk tegen Real Betis. Geen verkeerde resultaten maar er moeten nog punten volgen als ze Europees naar de volgende ronde willen gaan.

Eerste thuiszege?

Te beginnen dus thuis tegen Basel, waar een eerste thuisoverwinning in Europa welgekomen zou zijn. Want ook in de kwalificatierondes werd er thuis verloren van Lech Poznan. Na de nederlaag tegen KV Mechelen afgelopen weekend zitten ze wel wat op hun honger te wachten.

Al mag Basel zeker niet onderschat worden, het is misschien wel hét moment om de Zwitsers te treffen. Ze wonnen namelijk amper 2 van hun laatste 7 wedstrijden en verloren er 3 waardoor ze in de eigen competitie de rol bovenin gelost hebben. Kan kapitein Xherdan Shaqiri zijn ploeg tegen Limburg opnieuw naar de zege gidsen of gaat Racing Genk voor 10/15 in de Europa League? Volg het vanaf 21u LIVE.

Prono KRC Genk - FC Basel

KRC Genk wint
Populairste
2-1
(8x)		 2-0
(3x)		 3-1
(1x)

Vergelijking KRC Genk - FC Basel

Positie

10
19

Punten

7
6

Gewonnen

2
2

Verloren

1
2

Gescoorde doelpunten

5
6

Doelpunten tegen

4
5

Gele kaarten

5
5

Onderlinge duels gewonnen

0
2
0
06/12 21:05 KRC Genk KRC Genk 0-0 FC Basel FC Basel
04/10 19:00 FC Basel FC Basel 2-2 KRC Genk KRC Genk
Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

26/11

Genk is de enige Belgische ploeg die deze Europese week thuis speelt en kan zich dus rustig voorbereiden. En er is goed nieuws: Zakaria El Ouahdi keert terug in de selectie...

KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

26/11 3

Genk verloor opnieuw punten in eigen huis, maar Hendrik Van Crombrugge weigert te spreken van een crisis. Volgens de doelman creëert de ploeg genoeg en is de focus nu volle...

Europa League

 Speeldag 5
Ludogorets Ludogorets 3-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
PAOK PAOK 1-0 Brann Brann
FC Porto FC Porto 3-0 Nice Nice
Aston Villa Aston Villa 2-1 Young Boys Bern Young Boys Bern
Feyenoord Feyenoord 1-2 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Lille OSC Lille OSC 3-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-0 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 1-0 FC Midtjylland FC Midtjylland
Fenerbahçe Fenerbahçe 1-1 Ferencváros Ferencváros
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 21:00 FCSB FCSB
Real Betis Real Betis 21:00 Utrecht Utrecht
KRC Genk KRC Genk 21:00 FC Basel FC Basel
Panathinaikos Panathinaikos 21:00 Sturm Graz Sturm Graz
Bologna Bologna 21:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 21:00 Lyon Lyon
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Rangers FC Rangers FC 21:00 Braga Braga
Nottingham Forest Nottingham Forest 21:00 Malmö FF Malmö FF
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved