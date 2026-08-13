Datum: 13/08/2026 20:30
Competitie: Europa League
Speeldag: Derde voorronde (Terug)
Stadion: Lotto Park

Dominant Anderlecht komt nooit in de problemen en plaatst zich verdiend voor play offs tegen 9 Grieken

Jelle Heyman vanuit Lotto Park
| 253 reacties
Dominant Anderlecht komt nooit in de problemen en plaatst zich verdiend voor play offs tegen 9 Grieken
Foto: © photonews

Na de 0-1 zege in Griekenland is Anderlecht ook thuis niet in de problemen gekomen tegen PAOK. Een sterk en dominant paars-wit kwam verdiend voor, moest PAOK even naast zich dulden maar nam dan afstand met pareltjes van Ambros en Sikan. In de slotfase ontsierden de Grieken nog wel even de sfeer.

Dominant Anderlecht

Net zoals vorige week begon Anderlecht ook thuis tegen PAOK zeer sterk aan de terugwedstrijd. Scoren na 19 seconden lukte evenwel niet maar de druk naar voor en agressiviteit was er wel. Wat een verschil met het Anderlecht van vorig seizoen.

Sikan en Cvetkovic waren de eersten om druk te zetten maar ook Maamar deed vanop de rechterkant zijn duit in het zakje door hoog op te schuiven om de Grieken zo vast te zetten.

Het was dan ook niet toevallig dat het die rechtsachter was die de eerste grote kans versierde voor de thuisploeg. Zijn voorzet was net goed genoeg voor Cvetkovic die de bal in doel wilde glijden maar Pavlenka maakte zich goed groot om een snelle achterstand te vermijden.

Pavlenka Jiří
© photonews

Na goed draaien en snel spelen van Ambros op het middenveld kon Maamar ook zelf een kans versieren. Hij ging makkelijk langs Baba maar het schot was net niet genoeg in de hoek geplaatst waardoor Pavlenka opnieuw redding kon brengen.

Een paars-witte voorsprong kon niet uitblijven en na 20 minuten was het ook zover. Biancone klom het hogoste na een goede corner maar botste, opnieuw, op Pavlenka. Pétrot, zijn metgezel centraal achterin was echter goed gevolgd en trapte de bal in het dak van het doel.

Hydration break zorgt voor ommekeer

Er volgde een hydration break die het spelbeeld helemaal veranderde. Anderlecht kroop achteruit en liet de bal aan PAOK. Mythou kopte na een corner van dichtbij nog onbegrijpelijk over maar even later was het wel raak. Aan de tweede paal kon Zivkovic, amper 1,69m groot, vrij koppen in de rug van Ndiaye en hingen de bordjes opnieuw gelijk.

Het signaal voor Anderlecht om opnieuw het commando over te nemen alsof het nog 0-0 stond. Sikan mocht vanop een interessante positie een vrije trap richting doel schilderen maar zag zijn poging uiteenspatten op de lat.

Twee pareltjes zorgen voor kwalificatie

Anderlecht ging in de tweede helft meteen op het elan verder en dat rendeerde al heel snel. Ambros schakelde met één schijnbeweging twee middenvelders uit en rukte op in de vrijgekomen ruimte. De Tsjechische middenvelder rook zijn kans en plaatste de bal piekfijn in de benedenhoek. Een werelddoelpunt dat uitblinkt in zijn eenvoud.

Een werelddoelpunt dat uitblinkt door in de winkelhaak te belanden kwam er enkele minuten later ook nog bij. Na een flipperkastfase legde Cvetkovic de bal achteruit tot bij Sikan. Die deed het enorm fraai en plaatste de bal wondermooi in de verste hoek.

Sikan Danylo
© photonews

Door de 4-1 voorsprong over twee duels leek niets Anderlecht nog in de weg te staan om door te stoten richting play off-ronde. Al was dat wel bijna met een wrange nasmaak voor Colin Coosemans.

Slot geen reclame voor het voetbal

De doelman zag het schot van Camara tegen de paal belanden maar het leer caprioleerde vervolgens tegen zijn rug en hobbelde zo in doel. Gelukkig voor hem kwam de VAR tussen en werd er voorafgaand buitenspel vastgesteld waardoor het 3-1 bleef in het Lotto Park.

Het was nipt buitenspel maar even later volgde ook een heel lichte strafschop voor PAOK. Coosemans wilt aan de eerste paal een corner wegboksen maar landt op Elustondo. Niet hard maar er is contact, genoeg om naar de stip te wijzen voor de Italiaanse scheidsrechter.

Anderlecht PAOK
© photonews

Jeremejeff faalde niet maar dan volgde een fase waarbij 20 spelers in het doel achter Coosemans om een bal vochten en er heel wat geduwd en getrokken werd. Uiteindelijk kreeg PAOK-kapitein Zivkovic nog een rode kaart maar de frustratie bij PAOK was nog niet gaan liggen want in de blessuretijd kreeg ook Jeremejeff voor woorden tegen de grensrechter.

Een nerveuze slotfase maar echt in de problemen kwam Anderlecht nooit aangezien ze nog steeds een dubbele voorsprong te pakken hadden. Die trokken ze dan ook over de streep, goed voor een play off het Kazakse Kairat Almaty.

Opstellingen

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.29 5.7
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
N'Diaye Moussa 78' 6.63 6
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Biancone Giulian A   90' 6.2 7.3
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 7.3 6.3
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.38 6
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kana Marco 90' 6.72 6.3
  • Nauwkeurige passes: 38/47 (80.9%)
Meer statistieken
Ambros Lukas  90' 8.08 7.7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Llansana Enric 84' 6.12 6
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Nga Kana Joshua 78' 6.27 6.7
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 6/9 (66.7%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 78' 8.2 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo A 90' 7.1 6.3
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana 0'  
Augustinsson Ludwig 12' 6.04 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Antman Oliver 0'  
Saliba Nathan-Dylan   12' 5.86 4.3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden 6' 6.54  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 12' 6.02 4.3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 0' 6.43  
Meer statistieken
 

PAOK PAOK
Pavlenka Jiří 90' 6.99 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Baba Abdul Rahman   45' 5.73 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Michalidis Giannis 90' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 61/69 (88.4%)
Meer statistieken
Elustondo Irribaria Aritz 90' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 58/66 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Kenny Jonjoe 90' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 43/52 (82.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Santamaria Baptiste 67' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Zafeiris Christos   84' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Barcellos Freda Taison A 67' 6.91 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Konstantelias Giannis 90' 7.13 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Živković Andrija  89' 6.23 -
  • Goals: 1
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/31 (64.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Mythou Anestis 45' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Giannoulis Dimitrios 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Camara Mohamed Mady 45' 5.84 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Pelkas Dimitris 0'  
Gomez Jonathan 0'  
Jeremejeff Alexander  23' 6.79 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Rode kaarten: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Louchet Tom 6' 5.78  
Meer statistieken
Thymianis Konstantinos 0'  
Taylor Greg 23' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Shoretire Shola 0'  
Chatsidis Dimitrios 0'  
Bataoulas Dimitrios 0'  
Tsiftsis Antonis 0'  
Herbeleef Anderlecht - PAOK

Vooraf

LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?

LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?

10:00

Eén wedstrijd staat tussen Anderlecht en zekerheid van een Europese League Phase. Wordt het in de Europa League? Dan moeten ze vanavond voorbij het Griekse PAOK.

Europa League

 Derde voorronde (Terug)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 2-1* Larne Larne
Pafos FC Pafos FC 3-3 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 1-1 Ferencváros Ferencváros
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Besiktas Besiktas 1-0 Hradec Králové Hradec Králové
CS U Craiova CS U Craiova 2-1 KuPS KuPS
Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík 3-2 FC Thun FC Thun
CSKA Sofia CSKA Sofia 1-3 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Rangers FC Rangers FC 1-1 Bialystok Bialystok
Anderlecht Anderlecht 3-2 PAOK PAOK
Hearts Hearts 1-1 SL Benfica SL Benfica
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 5-1 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
KI Klaksvik KI Klaksvik 14/08 Lech Poznan Lech Poznan
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