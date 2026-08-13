Dominant Anderlecht komt nooit in de problemen en plaatst zich verdiend voor play offs tegen 9 Grieken

Na de 0-1 zege in Griekenland is Anderlecht ook thuis niet in de problemen gekomen tegen PAOK. Een sterk en dominant paars-wit kwam verdiend voor, moest PAOK even naast zich dulden maar nam dan afstand met pareltjes van Ambros en Sikan. In de slotfase ontsierden de Grieken nog wel even de sfeer.

Dominant Anderlecht

Net zoals vorige week begon Anderlecht ook thuis tegen PAOK zeer sterk aan de terugwedstrijd. Scoren na 19 seconden lukte evenwel niet maar de druk naar voor en agressiviteit was er wel. Wat een verschil met het Anderlecht van vorig seizoen.

Sikan en Cvetkovic waren de eersten om druk te zetten maar ook Maamar deed vanop de rechterkant zijn duit in het zakje door hoog op te schuiven om de Grieken zo vast te zetten.

Het was dan ook niet toevallig dat het die rechtsachter was die de eerste grote kans versierde voor de thuisploeg. Zijn voorzet was net goed genoeg voor Cvetkovic die de bal in doel wilde glijden maar Pavlenka maakte zich goed groot om een snelle achterstand te vermijden.

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Na goed draaien en snel spelen van Ambros op het middenveld kon Maamar ook zelf een kans versieren. Hij ging makkelijk langs Baba maar het schot was net niet genoeg in de hoek geplaatst waardoor Pavlenka opnieuw redding kon brengen.

Een paars-witte voorsprong kon niet uitblijven en na 20 minuten was het ook zover. Biancone klom het hogoste na een goede corner maar botste, opnieuw, op Pavlenka. Pétrot, zijn metgezel centraal achterin was echter goed gevolgd en trapte de bal in het dak van het doel.





Hydration break zorgt voor ommekeer

Quel début de match des Anderlechtois ! Ils sont récompensés par l’ouverture du score signée Léo Pétrot ! 🔥 #ANDPAOK pic.twitter.com/ALHpYm412R — RTL sports (@RTLsportsbe) August 13, 2026

Er volgde een hydration break die het spelbeeld helemaal veranderde. Anderlecht kroop achteruit en liet de bal aan PAOK. Mythou kopte na een corner van dichtbij nog onbegrijpelijk over maar even later was het wel raak. Aan de tweede paal kon Zivkovic, amper 1,69m groot, vrij koppen in de rug van Ndiaye en hingen de bordjes opnieuw gelijk.

Malgré l’égalisation du PAOK, les Mauves restent devant au cumul des scores. 💪 #ANDPAOK #RTLsports pic.twitter.com/VsKkpPm2HB — RTL sports (@RTLsportsbe) August 13, 2026

Het signaal voor Anderlecht om opnieuw het commando over te nemen alsof het nog 0-0 stond. Sikan mocht vanop een interessante positie een vrije trap richting doel schilderen maar zag zijn poging uiteenspatten op de lat.

Twee pareltjes zorgen voor kwalificatie

Anderlecht ging in de tweede helft meteen op het elan verder en dat rendeerde al heel snel. Ambros schakelde met één schijnbeweging twee middenvelders uit en rukte op in de vrijgekomen ruimte. De Tsjechische middenvelder rook zijn kans en plaatste de bal piekfijn in de benedenhoek. Een werelddoelpunt dat uitblinkt in zijn eenvoud.

Quelle action de Lukáš Ambros ! 🤩 Il n’aura fallu que deux minutes à Anderlecht pour repasser devant ! 🏎 #ANDPAOK #RTLsports pic.twitter.com/zR3bSeC0PI — RTL sports (@RTLsportsbe) August 13, 2026

Een werelddoelpunt dat uitblinkt door in de winkelhaak te belanden kwam er enkele minuten later ook nog bij. Na een flipperkastfase legde Cvetkovic de bal achteruit tot bij Sikan. Die deed het enorm fraai en plaatste de bal wondermooi in de verste hoek.

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Door de 4-1 voorsprong over twee duels leek niets Anderlecht nog in de weg te staan om door te stoten richting play off-ronde. Al was dat wel bijna met een wrange nasmaak voor Colin Coosemans.

Slot geen reclame voor het voetbal

De doelman zag het schot van Camara tegen de paal belanden maar het leer caprioleerde vervolgens tegen zijn rug en hobbelde zo in doel. Gelukkig voor hem kwam de VAR tussen en werd er voorafgaand buitenspel vastgesteld waardoor het 3-1 bleef in het Lotto Park.

Het was nipt buitenspel maar even later volgde ook een heel lichte strafschop voor PAOK. Coosemans wilt aan de eerste paal een corner wegboksen maar landt op Elustondo. Niet hard maar er is contact, genoeg om naar de stip te wijzen voor de Italiaanse scheidsrechter.

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Jeremejeff faalde niet maar dan volgde een fase waarbij 20 spelers in het doel achter Coosemans om een bal vochten en er heel wat geduwd en getrokken werd. Uiteindelijk kreeg PAOK-kapitein Zivkovic nog een rode kaart maar de frustratie bij PAOK was nog niet gaan liggen want in de blessuretijd kreeg ook Jeremejeff voor woorden tegen de grensrechter.

Een nerveuze slotfase maar echt in de problemen kwam Anderlecht nooit aangezien ze nog steeds een dubbele voorsprong te pakken hadden. Die trokken ze dan ook over de streep, goed voor een play off het Kazakse Kairat Almaty.