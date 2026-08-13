LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?

Eén wedstrijd staat tussen Anderlecht en zekerheid van een Europese League Phase. Wordt het in de Europa League? Dan moeten ze vanavond voorbij het Griekse PAOK.

Anderlecht heeft alvast een goede uitgangspositie meegenomen naar België. In Griekenland zorgde Cvetkovic al na amper 16 seconden voor een 0-1 voorsprong en die hield Anderlecht, met soms wat geluk, vast tot het laatste fluitsignaal. Zo redde Coosemans een strafschop en werd de gescoorde rebound afgekeurd.

C'est quoi ce début de match ?! Anderlecht ouvre le score après moins de 20 secondes de jeu grâce à Mihajlo Cvetković ! 🔥 #PAOKAND #RTLsports pic.twitter.com/giQKxSyFhR — RTL sports (@RTLsportsbe) August 6, 2026

Thuis moet de vierde van vorig seizoen dus een nipte voorsprong verdedigen tegen de derde van de Griekse competitie van vorig jaar. En dat zal niet eenvoudig worden volgens trainer Vitor Bruno die "een echte strijd" verwacht. Een strijd die wellicht zonder de matchwinaar van tegen La Louvière beslecht zal worden. Of toch als we zijn recente actie op Instagram mogen interpreteren

"Ze zullen met alles komen"

"PAOK zal met alles komen, ze moeten winnen", vertelde de Portugees op de persconferentie daags voor de Europese clash. "Ze zijn in de vorige ronde gaan winnen bij Dynamo Kiev, we weten waartoe ze in staat zijn", waarschuwde hij zijn troepen.

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Het Lotto Park zal alvast uitverkocht zijn om Anderlecht naar de laatste ronde van de Europa League-kwalificatie te stuwen. In die play offs zullen ze het opnemen tegen het Kazachse Kairat Almaty dat vorig jaar mocht debuteren in de Champions League amper 1 punt pakte. Thuis tegen Club Brugge verloor Kairat nog met 1-4. Als ze kwalificatie voor de volgende ronde afdwingen, zijn ze in Brussel al zeker van een Europese League Phase. Een duel tegen Kairat Almaty zal dan uitmaken of dat in de Europa League of in de Conference League zal zijn.





Want als Anderlecht er niet in slaagt om de 0-1 voorsprong over de streep te trekken, zakken ze een Europees niveau richting de Conference League. In die play offs wacht het Noorse SK Brann of het Cypriotische Apollon Limassol.