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Datum: 13/08/2026 20:30
Competitie: Europa League
Speeldag: Derde voorronde (Terug)
Stadion: Lotto Park
LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?
LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?
Foto: © photonews

Eén wedstrijd staat tussen Anderlecht en zekerheid van een Europese League Phase. Wordt het in de Europa League? Dan moeten ze vanavond voorbij het Griekse PAOK.

Anderlecht heeft alvast een goede uitgangspositie meegenomen naar BelgiëIn Griekenland zorgde Cvetkovic al na amper 16 seconden voor een 0-1 voorsprong en die hield Anderlecht, met soms wat geluk, vast tot het laatste fluitsignaal. Zo redde Coosemans een strafschop en werd de gescoorde rebound afgekeurd.

Thuis moet de vierde van vorig seizoen dus een nipte voorsprong verdedigen tegen de derde van de Griekse competitie van vorig jaar. En dat zal niet eenvoudig worden volgens trainer Vitor Bruno die "een echte strijd" verwacht. Een strijd die wellicht zonder de matchwinaar van tegen La Louvière beslecht zal worden. Of toch als we zijn recente actie op Instagram mogen interpreteren

"Ze zullen met alles komen" 

"PAOK zal met alles komen, ze moeten winnen", vertelde de Portugees op de persconferentie daags voor de Europese clash. "Ze zijn in de vorige ronde gaan winnen bij Dynamo Kiev, we weten waartoe ze in staat zijn", waarschuwde hij zijn troepen.

antoine sibierski vitor bruno
© photonews

Het Lotto Park zal alvast uitverkocht zijn om Anderlecht naar de laatste ronde van de Europa League-kwalificatie te stuwen. In die play offs zullen ze het opnemen tegen het Kazachse Kairat Almaty dat vorig jaar mocht debuteren in de Champions League amper 1 punt pakte. Thuis tegen Club Brugge verloor Kairat nog met 1-4. Als ze kwalificatie voor de volgende ronde afdwingen, zijn ze in Brussel al zeker van een Europese League Phase. Een duel tegen Kairat Almaty zal dan uitmaken of dat in de Europa League of in de Conference League zal zijn.

Want als Anderlecht er niet in slaagt om de 0-1 voorsprong over de streep te trekken, zakken ze een Europees niveau richting de Conference League. In die play offs wacht het Noorse SK Brann of het Cypriotische Apollon Limassol. 

Prono Anderlecht - PAOK

Anderlecht wint
Gelijk
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk PAOK PAOK wint
50% 40% 10%
Populairste
2-1
(3x)		 3-1
(2x)		 2-2
(2x)

Vergelijking Anderlecht - PAOK

Positie

2
35

Onderlinge duels gewonnen

1
0
1
06/08 19:45 PAOK PAOK 0-1 Anderlecht Anderlecht
23/07 19:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 PAOK PAOK

Europa League

 Derde voorronde (Terug)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 2-1* Larne Larne
Pafos FC Pafos FC 19:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 19:00 Ferencváros Ferencváros
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 19:00 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Besiktas Besiktas 19:00 Hradec Králové Hradec Králové
CS U Craiova CS U Craiova 19:00 KuPS KuPS
Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík 19:30 FC Thun FC Thun
KI Klaksvik KI Klaksvik 19:30 Lech Poznan Lech Poznan
CSKA Sofia CSKA Sofia 20:00 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Rangers FC Rangers FC 20:30 Bialystok Bialystok
Anderlecht Anderlecht 20:30 PAOK PAOK
Hearts Hearts 20:45 SL Benfica SL Benfica
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 21:00 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
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