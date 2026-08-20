LIVE: Droomstart voor Anderlecht, dat op bizarre wijze op voorsprong komt

21

Cvetkovic wil een strafschop, maar krijgt zelf geel voor een schwalbe.



21

Gele kaart voor Mihajlo Cvetkovic





20

De thuisploeg probeert wel, maar aan de bal ontbreekt het simpelweg aan kwaliteit. Dan maar met lange ballen, al komen die voorlopig ook niet aan...



17

De thuisploeg gaat op zoek naar de gelijkmaker, maar voorlopig lijkt eerder de 0-2 in de lucht te hangen.



14

Eerste kans voor de Kazachen is een feit. De poging van Edmilson gaat echter ruim over het doel van Coosemans.



13

Anderlecht heeft de wedstrijd onder controle.



11

De poging van Augustinsson levert Anderlecht een hoekschop op. De vorige hoekschop was meteen raak voor paars-wit.



9

Vooral de strook in het midden van het veld ligt er erbarmelijk slecht bij.



8

Het veld ligt er allesbehalve perfect bij. Integendeel: op verschillende plekken zijn opvallend veel bruine plekken te zien.



7

Kairat heeft het lastig in deze openingsfase.



5

Voorlopig komt het doelpunt op naam van Biancone.



2



Owngoal van Jaakko Oksanen: -

Op de hoekschop zit doelman Anarbekov er meteen grandioos naast. Biancone profiteert en zet paars-wit al vroeg op voorsprong. Even is het nog onduidelijk of het doelpunt wel op zijn naam komt, want het is niet meteen duidelijk of Biancone de bal als laatste raakt of dat die via een thuisspeler in doel verdwijnt.



2

Eerste corner is al meteen voor paars-wit.



1

We zijn eraan begonnen!



1

Kairat Almaty - Anderlecht: 0-0





16:57

Paars-wit heeft een vlucht van ruim negen uur achter de rug. Hopelijk kruipt die lange reis vandaag niet in de benen van de spelers.

