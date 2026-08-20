Datum: 20/08/2026 17:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Almaty Ortalyk Stadion

LIVE: Droomstart voor Anderlecht, dat op bizarre wijze op voorsprong komt

Na een kleine tien uur reizen is Anderlecht aangekomen in Kazachstan, waar het straks om 17 uur Belgische tijd Kairat Almaty treft. Coach Vitor Bruno kiest voor een logische opstelling, met Mihajlo Cvetkovic diep in de spits en Marco Kana naast Llansana op het middenveld.

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Stand Live
Tijd   21' 46" 
Discussieer live mee! Lees 14 reacties...
21
 Cvetkovic wil een strafschop, maar krijgt zelf geel voor een schwalbe.
21
  Gele kaart voor Mihajlo Cvetkovic
20
 De thuisploeg probeert wel, maar aan de bal ontbreekt het simpelweg aan kwaliteit. Dan maar met lange ballen, al komen die voorlopig ook niet aan...
17
 De thuisploeg gaat op zoek naar de gelijkmaker, maar voorlopig lijkt eerder de 0-2 in de lucht te hangen.
14
 Eerste kans voor de Kazachen is een feit. De poging van Edmilson gaat echter ruim over het doel van Coosemans.
13
 Anderlecht heeft de wedstrijd onder controle.
11
 De poging van Augustinsson levert Anderlecht een hoekschop op. De vorige hoekschop was meteen raak voor paars-wit.
9
 Vooral de strook in het midden van het veld ligt er erbarmelijk slecht bij.
8
 Het veld ligt er allesbehalve perfect bij. Integendeel: op verschillende plekken zijn opvallend veel bruine plekken te zien.
7
 Kairat heeft het lastig in deze openingsfase.
5
 Voorlopig komt het doelpunt op naam van Biancone.
2

Owngoal 		Owngoal van Jaakko Oksanen: -
Op de hoekschop zit doelman Anarbekov er meteen grandioos naast. Biancone profiteert en zet paars-wit al vroeg op voorsprong. Even is het nog onduidelijk of het doelpunt wel op zijn naam komt, want het is niet meteen duidelijk of Biancone de bal als laatste raakt of dat die via een thuisspeler in doel verdwijnt.
2
 Eerste corner is al meteen voor paars-wit.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
 Kairat Almaty - Anderlecht: 0-0
16:57
 Paars-wit heeft een vlucht van ruim negen uur achter de rug. Hopelijk kruipt die lange reis vandaag niet in de benen van de spelers.


16:45
 Welkom bij de live van Kairat Almaty tegen Anderlecht!

Kairat Almaty Kairat Almaty
Anarbekov Temirlan  
Machado Mata Luís Carlos  
Lucas Áfrico  
Shirobokov Alexandr  
Tapalov Erkin  
Jukkola Oiva  
Oksanen Jaakko  
Mrynskiy Aleksandr  
Bank
Kasabulat Damir  
kurgin lev  
sadybekov adilet  
Baybek Olzhas  
Edmilson  
Birkurmanov Mansur  
Tuyakbaev Azamat  
Abish Mukhamedali  
Buch Danila  
Bekbolat Ismail  
Kalmurza Sherkhan  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Augustinsson Ludwig  
Biancone Giulian  
Pétrot Léo  
Maamar Ali  
Llansana Enric  
Kana Marco  
Ambros Lukas  
Nga Kana Joshua  
Cvetkovic Mihajlo    
Sikan Danylo  
Bank
Seghers Mattis  
Winkler Marten  
Keita Zoumana  
Antman Oliver  
Heekeren Justin  
Onia-Seke Jayden  
Barry Kaïs  
Ojea Noa  
Vroninks Basile  
Kalonji Noah  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  

Europa League

 Play-offs (H)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 18:00 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 18:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 19:00 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
CS U Craiova CS U Craiova 19:00 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Besiktas Besiktas 19:00 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 19:00 Ferencváros Ferencváros
OFI Kreta OFI Kreta 20:00 CSKA Sofia CSKA Sofia
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 20:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 20:00 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 21:00 Aarhus GF Aarhus GF
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