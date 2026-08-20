Datum: 20/08/2026 20:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Stayen

LIVE: STVV komt meteen goed weg!

STVV neemt het donderdagavond op tegen Omonia Nicosia. Taniguchi is fit en komt in de ploeg ten koste van Mbe Soh achteraan terwijl Hata plaats maakt voor Matsuzawa. Verder behoudt Frédéric De Meyer het vertrouwen.

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Stand Live
Tijd   14' 54" 
Brandon Morren vanuit Stayen
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14
 STVV voetbalt meer mee. Na een goede periode van balbezit knalt Sissako wild over, net niet op het treinspoor achter het doel.
10
 Ai, ai. Serieuze botsing tussen Ishiwatara en een Cyprioot bij een kopduel. Beide spelers worden even verzorgd maar komen er zonder grote schade van af.
8
 STVV komt een eerste keer goed weg. Diony trapt de bal net naast doel na een voorzet en wordt nadien aangetikt door Musliu. De Cyprioten willen een strafschop, maar zo makkelijk worden ze niet uitgedeeld.
4
 Beide partijen voelen elkaar nog wat aan. De ploeg zonder bal kruipt ook steeds achteruit.
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 Een veelbelovende aanval van de Cyprioten, maar de laatste pass ontbrak. STVV lijkt afwachtend aan de wedstrijd te beginnen.
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 We zijn eraan begonnen op Stayen! STVV trapt zijn eerste Europa League-wedstrijd ooit op gang tegen Omonia Nicosia!
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 STVV - Omonia Nicosia: 0-0
STVV (STVV - Omonia Nicosia)
STVV: Leobrian Kokubo - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Shogo Taniguchi - Robert-Jan Vanwesemael - Abdoulaye Sissako - Nelson Ishiwatari - Ilias Sebaoui - Ryan Merlen - Kaito Matsuzawa - Frederic Soelle Soelle
Bank: Yanis Ngoy - Taiga Hata - Loïc Mbe Soh - Arbnor Muja - Samed Bazdar - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Illyès Benachour - Alouis Diriken - Ryotaro Araki - Oumar Diouf - Shion Shinkawa

Omonia Nicosia: Fabiano Ribeiro de Freitas - Jure Balkovec - Nikolas Panagiotou - Senou Coulibaly - Jean-Kevin Duverne - Ewandro Felipe de Lima Costa - Panagiotis Andreou - Mateo Marić - Loïs Diony - Muamer Tankovic
Bank: Carel Eiting - Andronikos Kakoullis - Anastasios Chatzigiovannis - Francis Uzoho - Stefan Simic - Ioannis Kousoulos - Ľubomír Šatka - Loïc Nego - Angelos Neophytou

STVV STVV
Kokubo Leobrian  
Pupe Joedrick  
Musliu Visar  
Taniguchi Shogo  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Vanwesemael Robert-Jan  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Sissako Abdoulaye  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Ishiwatari Nelson  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Sebaoui Ilias  
Merlen Ryan  
Matsuzawa Kaito  
Soelle Soelle Frederic  
Bank
Ngoy Yanis  
Hata Taiga  
Mbe Soh Loïc  
Muja Arbnor  
Bazdar Samed  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Benachour Illyès  
Diriken Alouis  
Araki Ryotaro  
Diouf Oumar  
Shinkawa Shion  
 

Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Ribeiro de Freitas Fabiano  
Balkovec Jure  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Panagiotou Nikolas  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Coulibaly Senou  
Duverne Jean-Kevin  
de Lima Costa Ewandro Felipe  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Andreou Panagiotis  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Marić Mateo  
Diony Loïs  
Tankovic Muamer  
Bank
Eiting Carel  
Kakoullis Andronikos  
Chatzigiovannis Anastasios  
Uzoho Francis  
Simic Stefan  
Kousoulos Ioannis  
Šatka Ľubomír  
Nego Loïc  
Neophytou Angelos  

Vooraf

LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek
LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

STVV staat donderdagavond voor een bijzonder moment in de clubgeschiedenis. Op Stayen spelen de Kanaries hun eerste echte Europese wedstrijd, met Omonia Nicosia als tegenstander in de heenmatch van de play-offs van de Europa League. Na een zomer vol voorbereiding begint het avontuur nu echt.

Ook naast het veld moest er de voorbije weken flink worden geschakeld. Stayen onderging verschillende aanpassingen om aan de Europese voorwaarden te voldoen. Het stadion moest helemaal ‘Europe proof’ worden gemaakt, zodat STVV zijn eerste internationale afspraak gewoon in eigen huis kan afwerken.

Meteen veel op het spel

De inzet is bovendien duidelijk. Wie het tweeluik wint, plaatst zich voor de competitiefase van de Europa League. Voor STVV zou dat meteen een bijzonder vervolg zijn op het sterke voorbije seizoen. De beslissing valt pas volgende week in Cyprus, maar een goed resultaat op Stayen kan de uitgangspositie aanzienlijk verbeteren.

Zelfs bij uitschakeling stopt het Europese verhaal overigens niet. In dat geval zakt STVV door naar de Conference League. De druk om absoluut te overleven is daardoor iets kleiner, al zal niemand in Sint-Truiden met die gedachte aan de heenwedstrijd beginnen.

Bij de club leeft vooral veel enthousiasme. Na maanden waarin de Europese kwalificatie als een mooie beloning werd gezien, krijgen spelers en supporters nu eindelijk de wedstrijd waarop ze hebben gewacht.

Twee zomeraanwinsten inzetbaar

Coach Frédéric De Meyer kreeg in aanloop naar het duel ook goed nieuws. Zowel Samed Bazdar als Arbnor Muja zijn speelgerechtigd tegen Omonia. Beide spelers kwamen deze zomer naar Stayen en kunnen dus meteen hun rol spelen op het Europese toneel. Voor Muja is STVV geen onbekende omgeving. De flankaanvaller speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij de Kanaries en keerde deze zomer terug.

Europa League

 Play-offs (H)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-3 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 4-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 0-0 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
CS U Craiova CS U Craiova 1-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Besiktas Besiktas 3-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 0-1 Ferencváros Ferencváros
OFI Kreta OFI Kreta 0-0 CSKA Sofia CSKA Sofia
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 0-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 0-0 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 21:00 Aarhus GF Aarhus GF
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