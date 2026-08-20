LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

STVV staat donderdagavond voor een bijzonder moment in de clubgeschiedenis. Op Stayen spelen de Kanaries hun eerste echte Europese wedstrijd, met Omonia Nicosia als tegenstander in de heenmatch van de play-offs van de Europa League. Na een zomer vol voorbereiding begint het avontuur nu echt.

Ook naast het veld moest er de voorbije weken flink worden geschakeld. Stayen onderging verschillende aanpassingen om aan de Europese voorwaarden te voldoen. Het stadion moest helemaal ‘Europe proof’ worden gemaakt, zodat STVV zijn eerste internationale afspraak gewoon in eigen huis kan afwerken.

Meteen veel op het spel

De inzet is bovendien duidelijk. Wie het tweeluik wint, plaatst zich voor de competitiefase van de Europa League. Voor STVV zou dat meteen een bijzonder vervolg zijn op het sterke voorbije seizoen. De beslissing valt pas volgende week in Cyprus, maar een goed resultaat op Stayen kan de uitgangspositie aanzienlijk verbeteren.

Zelfs bij uitschakeling stopt het Europese verhaal overigens niet. In dat geval zakt STVV door naar de Conference League. De druk om absoluut te overleven is daardoor iets kleiner, al zal niemand in Sint-Truiden met die gedachte aan de heenwedstrijd beginnen.

Bij de club leeft vooral veel enthousiasme. Na maanden waarin de Europese kwalificatie als een mooie beloning werd gezien, krijgen spelers en supporters nu eindelijk de wedstrijd waarop ze hebben gewacht.

Twee zomeraanwinsten inzetbaar



Coach Frédéric De Meyer kreeg in aanloop naar het duel ook goed nieuws. Zowel Samed Bazdar als Arbnor Muja zijn speelgerechtigd tegen Omonia. Beide spelers kwamen deze zomer naar Stayen en kunnen dus meteen hun rol spelen op het Europese toneel. Voor Muja is STVV geen onbekende omgeving. De flankaanvaller speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij de Kanaries en keerde deze zomer terug.