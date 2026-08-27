Er was zelfs tijd voor 'gallery play': Anderlecht freewheelend naar poulefase Europa League

Anderlecht heeft zich geamuseerd tegen Kairat Almaty. In de tweede helft dan toch. Na de 1-0 op penalty van Cvetkovic net voor rust liep het in de tweede van een leien dakje. Er was zelfs tijd voor gallery play. Het werd uiteindelijk 3-0 en het Lotto Park genoot. Geslaagde avond voor het 'nieuwe Anderlecht'. Met enige voorzichtigheid mogen we toch zeggen dat deze ploeg een pak meer inhoud heeft dan die van de voorbije jaren.

Anderlecht kwam tegen Kairat Almaty nooit in de problemen. Hoe kan het ook anders? De Kazachen stuurden hun B-team de wei in en dat was voetballend nog een beetje minder dan hun A-team van vorige week. Maar wat voor Anderlecht een galamatch moest worden, kreeg toch heel wat minder alure.

De eerste helft was paars-wit duidelijk baas, maar scoren lukte niet. Nochtans had Cvetkovic drie grote kansen alleen voor de doelman, maar drie keer geraakte hij er ook niet deftig voorbij. De Serviër heeft dat al veel beter gedaan in het verleden.

De reden waarom Santi Garcia nog op de verlanglijst staat

Antoine Sibierski heeft al heel sterk werk verricht met deze kern, maar er ontbreekt nog iets. Iemand die een match kan openbreken als het blok van de tegenstander laag staat. Niet toevallig blijft Anderlecht aandringen voor Santi Garcia, de middenvelder van Gil Vicente.

Die zou dat probleem kunnen oplossen. Want ja, met alle respect voor Enrick Llansana, een creatieveling kan je die niet noemen. Voetballend is hij zelfs de minste van de elf die momenteel in de basis staan. Een aanvallende middenvelder met nauwkeurige passes is zeker geen overbodige luxe.

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En toch ging Anderlecht met een voorsprong de rust in. Biancone had het weeral goed gezien: bij een hoekschop ging de bal tegen de hand van een Kazachse verdediger. De Franse verdediger ging meteen klagen bij de ref en die legde even later het spel stil: penalty.





Sikan met een beauty, zijn vijfde Europese treffer al

Even was er twijfel over wie de elfmeter ging geven, maar Sikan gaf de bal onbaatzuchtig aan Cvetkovic, die al drie kansen gemist had. En deze keer miste hij niet: 1-0 en natuurlijk helemaal duidelijkheid over de kwalificatie voor de groepsfase. Geen probleem, op 'ralenti'.

De tweede helft vormde niet echt een uitdaging meer, maar Sikan - die eerder de penalty aan zijn spitsmaatje gaf - zette toch nog een uitroepteken. De Oekraïnse spits ging schitterend voorbij twee man en maakte het heel mooi af. Een beauty. Zijn vijfde Europees al dit seizoen. Hij sprong zowaar tussen de fans.

Met Winkler heeft Anderlecht eindelijk iemand die corners kan trappen

Vitor Bruno wist wat de fans wilden zien en zette zowaar drie Neerpede-boys tegelijk op het veld na de 2-0: Degreef, Kalonji en Noa Ojea. Even later kwamen aanwinsten Winkler en Antman daar ook nog bij. Vijf wissels gedaan op het uur. Dat durven niet veel coaches.

De drie 17-jarigen van paars-wit zorgden er wel voor dat het een galamatch werd met enkele technische hoogstandjes. Vooral Ojea... Hou die maar in het oog. Maar het waren de aanwinsten die er 3-0 van maakten. Winkler - eindelijk iemand die een hoekschop kan trappen - schilderde het leer op het hoofd van Biancone. Onhoudbaar!