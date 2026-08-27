Anderlecht Anderlecht
3-0
(3-0)
Kairat Almaty Kairat Almaty
andAnderlecht
Kairat Almaty
Mihajlo Cvetkovic (pen) 45+2'
1-0
(Marco Kana) Danylo Sikan 53'
2-0
(Marten Winkler) Giulian Biancone 71'
3-0
Datum: 27/08/2026 20:30
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (T)
Stadion: Lotto Park
Er was zelfs tijd voor 'gallery play': Anderlecht freewheelend naar poulefase Europa League
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 75 reacties
Er was zelfs tijd voor 'gallery play': Anderlecht freewheelend naar poulefase Europa League
Foto: © photonews

Anderlecht heeft zich geamuseerd tegen Kairat Almaty. In de tweede helft dan toch. Na de 1-0 op penalty van Cvetkovic net voor rust liep het in de tweede van een leien dakje. Er was zelfs tijd voor gallery play. Het werd uiteindelijk 3-0 en het Lotto Park genoot. Geslaagde avond voor het 'nieuwe Anderlecht'. Met enige voorzichtigheid mogen we toch zeggen dat deze ploeg een pak meer inhoud heeft dan die van de voorbije jaren.

Anderlecht kwam tegen Kairat Almaty nooit in de problemen. Hoe kan het ook anders? De Kazachen stuurden hun B-team de wei in en dat was voetballend nog een beetje minder dan hun A-team van vorige week. Maar wat voor Anderlecht een galamatch moest worden, kreeg toch heel wat minder alure.

De eerste helft was paars-wit duidelijk baas, maar scoren lukte niet. Nochtans had Cvetkovic drie grote kansen alleen voor de doelman, maar drie keer geraakte hij er ook niet deftig voorbij. De Serviër heeft dat al veel beter gedaan in het verleden. 

De reden waarom Santi Garcia nog op de verlanglijst staat

Antoine Sibierski heeft al heel sterk werk verricht met deze kern, maar er ontbreekt nog iets. Iemand die een match kan openbreken als het blok van de tegenstander laag staat. Niet toevallig blijft Anderlecht aandringen voor Santi Garcia, de middenvelder van Gil Vicente. 

Die zou dat probleem kunnen oplossen. Want ja, met alle respect voor Enrick Llansana, een creatieveling kan je die niet noemen. Voetballend is hij zelfs de minste van de elf die momenteel in de basis staan. Een aanvallende middenvelder met nauwkeurige passes is zeker geen overbodige luxe.

Cvetkovic Mihajlo
© photonews

En toch ging Anderlecht met een voorsprong de rust in. Biancone had het weeral goed gezien: bij een hoekschop ging de bal tegen de hand van een Kazachse verdediger. De Franse verdediger ging meteen klagen bij de ref en die legde even later het spel stil: penalty.

Sikan met een beauty, zijn vijfde Europese treffer al

Even was er twijfel over wie de elfmeter ging geven, maar Sikan gaf de bal onbaatzuchtig aan Cvetkovic, die al drie kansen gemist had. En deze keer miste hij niet: 1-0 en natuurlijk helemaal duidelijkheid over de kwalificatie voor de groepsfase. Geen probleem, op 'ralenti'.

De tweede helft vormde niet echt een uitdaging meer, maar Sikan - die eerder de penalty aan zijn spitsmaatje gaf - zette toch nog een uitroepteken. De Oekraïnse spits ging schitterend voorbij twee man en maakte het heel mooi af. Een beauty. Zijn vijfde Europees al dit seizoen. Hij sprong zowaar tussen de fans. 

Met Winkler heeft Anderlecht eindelijk iemand die corners kan trappen

Vitor Bruno wist wat de fans wilden zien en zette zowaar drie Neerpede-boys tegelijk op het veld na de 2-0: Degreef, Kalonji en Noa Ojea. Even later kwamen aanwinsten Winkler en Antman daar ook nog bij. Vijf wissels gedaan op het uur. Dat durven niet veel coaches. 

De drie 17-jarigen van paars-wit zorgden er wel voor dat het een galamatch werd met enkele technische hoogstandjes. Vooral Ojea... Hou die maar in het oog. Maar het waren de aanwinsten die er 3-0 van maakten. Winkler - eindelijk iemand die een hoekschop kan trappen - schilderde het leer op het hoofd van Biancone. Onhoudbaar! 

Opstellingen

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.42 8
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Maamar Ali 63' 7.13 8
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 90' 8.31 9
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 74/77 (96.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 7.73 8
  • Nauwkeurige passes: 79/90 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 1
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Augustinsson Ludwig 90' 6.98 7
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Kana Marco A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 56/60 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 55' 7.2 8
  • Nauwkeurige passes: 40/43 (93%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Llansana Enric 55' 7.3 7
  • Nauwkeurige passes: 42/45 (93.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 63' 6.87 7
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 4/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo  55' 7.76 9
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Nga Kana Joshua 90' 6.61 10
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana 0'  
Winkler Marten A 27' 6.86 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Antman Oliver 27' 7.2 7
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 35' 6.47 9
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah   35' 6.69 8
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 35' 6.85 8
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 0'  
 

Kairat Almaty Kairat Almaty
Kalmurza Sherkhan 90' 6.99 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Tapalov Erkin 90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 28/39 (71.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Kasabulat Damir   71' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Baybek Olzhas 90' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 46/58 (79.3%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
kurgin lev   90' 5.86 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Machado Mata Luís Carlos 57' 5.72 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Oksanen Jaakko   45' 5.61 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
sadybekov adilet 90' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Jukkola Oiva   45' 5.55 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Mrynskiy Aleksandr 33' 5.91 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
Meer statistieken
Bekbolat Ismail 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Anarbekov Temirlan 0'  
Edmilson 45' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
Meer statistieken
Martynovich Aleksandr 19' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
Meer statistieken
Birkurmanov Mansur 0'  
Tuyakbaev Azamat 33' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Abish Mukhamedali 0'  
Herbeleef Anderlecht - Kairat Almaty

Vooraf

LIVE: Europese return is een formaliteit, verwent Anderlecht zijn fans met doelpuntenfestival?

LIVE: Europese return is een formaliteit, verwent Anderlecht zijn fans met doelpuntenfestival?

11:20

Komt er nog eens een Europese feestavond aan in het Lotto Park, met een doelpuntenfestijn? Anderlecht zou zo heel wat harten van voetbalfans kunnen veroveren.

Europa League

 Play-offs (T)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 1-2 Bialystok Bialystok
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-0 CS U Craiova CS U Craiova
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 1-0 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 3-0 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 4-2 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5-1* Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 2-1* Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 0-2 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 1-3 SL Benfica SL Benfica
FC Thun FC Thun 2-2 Lech Poznan Lech Poznan
Ferencváros Ferencváros 4-0 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 3-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
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