Volg Anderlecht - Kairat Almaty live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
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Datum: 27/08/2026 20:30
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (T)
Stadion: Lotto Park

Komt er nog eens een Europese feestavond aan in het Lotto Park, met een doelpuntenfestijn? Anderlecht zou zo heel wat harten van voetbalfans kunnen veroveren. Vitor Bruno roteert trouwens niet. De Portugees stelt zijn sterkste elftal op.

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Tijd   20:30 
Kevin Vanbuggenhout
Discussieer live mee!
Anderlecht (Anderlecht - Kairat Almaty)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Lukas Ambros - Enric Llansana - Mihajlo Cvetkovic - Danylo Sikan - Joshua Nga Kana
Bank: Zoumana Keita - Marten Winkler - Oliver Antman - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Kaïs Barry - Noa Ojea - Basile Vroninks - Noah Kalonji - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Kairat Almaty (Anderlecht - Kairat Almaty)
Kairat Almaty: Sherkhan Kalmurza - Erkin Tapalov - Damir Kasabulat - Olzhas Baybek - lev kurgin - Luís Carlos Machado Mata - Jaakko Oksanen - adilet sadybekov - Oiva Jukkola - Aleksandr Mrynskiy - Ismail Bekbolat
Bank: Temirlan Anarbekov - Edmilson - Aleksandr Martynovich - Mansur Birkurmanov - Azamat Tuyakbaev - Mukhamedali Abish

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Maamar Ali  
Biancone Giulian  
Pétrot Léo  
Augustinsson Ludwig  
Kana Marco  
Ambros Lukas  
Llansana Enric  
Cvetkovic Mihajlo  
Sikan Danylo  
Nga Kana Joshua  
Bank
Keita Zoumana  
Winkler Marten  
Antman Oliver  
Heekeren Justin  
Seghers Mattis  
Barry Kaïs  
Ojea Noa  
Vroninks Basile  
Kalonji Noah  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  
 

Kairat Almaty Kairat Almaty
Kalmurza Sherkhan  
Tapalov Erkin  
Kasabulat Damir  
Baybek Olzhas  
kurgin lev  
Machado Mata Luís Carlos  
Oksanen Jaakko  
sadybekov adilet  
Jukkola Oiva  
Mrynskiy Aleksandr  
Bekbolat Ismail  
Bank
Anarbekov Temirlan  
Edmilson  
Martynovich Aleksandr  
Birkurmanov Mansur  
Tuyakbaev Azamat  
Abish Mukhamedali  

Vooraf

LIVE: Europese return is een formaliteit, verwent Anderlecht zijn fans met doelpuntenfestival?
Kevin Vanbuggenhout

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LIVE: Europese return is een formaliteit, verwent Anderlecht zijn fans met doelpuntenfestival?
Foto: © photonews

Komt er nog eens een Europese feestavond aan in het Lotto Park, met een doelpuntenfestijn? Anderlecht zou zo heel wat harten van voetbalfans kunnen veroveren.

Anderlecht heeft dit seizoen in eigen huis al twee mooie avonden gekend, met het afdwingen van de kwalificatie tegen Hammarby en PAOK Athene. RSCA ligt op schema om nog eens te herhalen wat het twee keer eerder deed: de klus thuis afmaken na het verwerven van een prima uitgangspositie buitenshuis. Deze keer is er zelfs niemand die daar aan twijfelt, na de 0-3 bij Kairat Almaty.

Het wordt haast zeker geen Celtic-scenario voor de Brusselaars. Dit zijn de enige vragen die donderdagavond beantwoord worden: welke elf stuurt trainer Vitor Bruno het veld in en hoeveel doelpunten maakt Anderlecht? Dat laatste gegeven zou vanuit het oogpunt van de fans weleens belangrijker kunnen zijn dan het lijkt.

Anderlecht kan opnieuw op zoek naar ruime score

Na de uitzege bij Kairat Almaty klonk het hier en daar al dat de score hoger had mogen oplopen, aangezien Anderlecht bij de rust al 0-3 voor stond tegen tien man. Bij zo'n tussenstand lijkt een return tegen Kairat misschien niet de meest aantrekkelijke affiche, maar het verlangen is groot om een prestatie en een score van jewelste te zien.

Dat zou ook een manier zijn om de ellende van de voorbije seizoenen door te spoelen, nu paars-wit toch stappen vooruit lijkt te zijn. In elk geval is de opdracht van Anderlecht om de toon te zetten, zodat het niet toch nog een vervelende avond wordt. Dat laatste lijkt alleen het geval te kunnen zijn als Kairat de score zou openen.

Cvetkovic in de kijker

In de aanloop naar deze match stond vooral de persoon van Mihajlo Cvetkovic in de kijker, maar de Serviër heeft verklaard dat een transfer niet meer aan de orde is. Alle neuzen staan dus in dezelfde richting. Hey, Camara en Sardella missen deze match wel. N'Diaye is onzeker. Volg Anderlecht - Kairat Almaty vanavond om 20u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono Anderlecht - Kairat Almaty

Anderlecht wint
Populairste
2-0
(3x)		 3-0
(3x)		 3-1
(2x)

Vergelijking Anderlecht - Kairat Almaty

Onderlinge duels gewonnen

1
0
0
20/08 17:00 Kairat Almaty Kairat Almaty 0-3 Anderlecht Anderlecht

Europa League

 Play-offs (T)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 1-2 Bialystok Bialystok
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-0 CS U Craiova CS U Craiova
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 0-0 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-0 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 3-1 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 0-1 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 0-0 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 0-0 SL Benfica SL Benfica
FC Thun FC Thun 0-0 Lech Poznan Lech Poznan
Ferencváros Ferencváros 20:30 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 20:30 Kairat Almaty Kairat Almaty
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