Komt er nog eens een Europese feestavond aan in het Lotto Park, met een doelpuntenfestijn? Anderlecht zou zo heel wat harten van voetbalfans kunnen veroveren.

Anderlecht heeft dit seizoen in eigen huis al twee mooie avonden gekend, met het afdwingen van de kwalificatie tegen Hammarby en PAOK Athene. RSCA ligt op schema om nog eens te herhalen wat het twee keer eerder deed: de klus thuis afmaken na het verwerven van een prima uitgangspositie buitenshuis. Deze keer is er zelfs niemand die daar aan twijfelt, na de 0-3 bij Kairat Almaty.

Het wordt haast zeker geen Celtic-scenario voor de Brusselaars. Dit zijn de enige vragen die donderdagavond beantwoord worden: welke elf stuurt trainer Vitor Bruno het veld in en hoeveel doelpunten maakt Anderlecht? Dat laatste gegeven zou vanuit het oogpunt van de fans weleens belangrijker kunnen zijn dan het lijkt.

Anderlecht kan opnieuw op zoek naar ruime score

Na de uitzege bij Kairat Almaty klonk het hier en daar al dat de score hoger had mogen oplopen, aangezien Anderlecht bij de rust al 0-3 voor stond tegen tien man. Bij zo'n tussenstand lijkt een return tegen Kairat misschien niet de meest aantrekkelijke affiche, maar het verlangen is groot om een prestatie en een score van jewelste te zien.

Dat zou ook een manier zijn om de ellende van de voorbije seizoenen door te spoelen, nu paars-wit toch stappen vooruit lijkt te zijn. In elk geval is de opdracht van Anderlecht om de toon te zetten, zodat het niet toch nog een vervelende avond wordt. Dat laatste lijkt alleen het geval te kunnen zijn als Kairat de score zou openen.

Cvetkovic in de kijker

In de aanloop naar deze match stond vooral de persoon van Mihajlo Cvetkovic in de kijker, maar de Serviër heeft verklaard dat een transfer niet meer aan de orde is. Alle neuzen staan dus in dezelfde richting. Hey, Camara en Sardella missen deze match wel. N'Diaye is onzeker. Volg Anderlecht - Kairat Almaty vanavond om 20u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!