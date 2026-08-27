LIVE: STVV krijgt hattrick tegen en zit in de problemen!

57

Er worden grote gaten gelaten in de verdediging van de Limburgers, en daar probeert de thuisploeg van te profiteren.



55

STVV probeert zich door de Cypriotische verdediging te wurmen, maar slaagt daar niet in.



51

STVV staat nu 3-2 achter over de twee wedstrijden heen.



50



Doelpunt van Loïs Diony

Diony ontsnapt alweer in de rug van de defensie en rondt op heerlijke wijze zijn hattrick af. STVV zit opnieuw in de problemen.



46

De bal rolt weer! Deze 45 minuten beslissen over het Europese seizoen van STVV, behoudens verlengingen.



44

STVV moet toch opletten achteraan. De bal is nu voor Omonia, dat alles naar voren pompt. De bezoekers hebben het moeilijk.



41

Een scherpe vrije trap van de bezoekers gaat maar net naast.



40

Gele kaart voor Ilias Sebaoui





39

Nu een kans voor de Cyprioten! Het kan nog alle kanten op in Cyprus.



38

Muja knalt op Fabiano!



34



Doelpunt van Ilias Sebaoui (Penalty)

Sebaoui twijfelt niet vanop de stip! Zo staat het 2-1 en hangen de bordjes gelijk over beide wedstrijden heen.



33



Penalty voor STVV

Bazdar gaat neer in het strafschopgebied en de ref wijst naar de stip!



32

Gele kaart voor Senou Coulibaly





32

STVV moet uit een ander vaatje beginnen tappen. Het is veel te plat, zowel aanvallend als verdedigend. Dat terwijl Omonia een pak beter speelt dan afgelopen week.



29



Doelpunt van Loïs Diony

En zo staat het al 2-0! Kaas met gaten, anders kunnen we de Truiense defensie niet noemen. Diony krijgt een zee van ruimte in de rug van de defensie en kan in één tijd afwerken na een diepe pass. Dit ging veel te makkelijk.



24

Sint-Truiden gaat ondertussen op zoek naar de gelijkmaker. Ze hebben de bal, maar geraken er voorlopig moeilijk doorheen.



17



Doelpunt van Omonia Nicosia (Penalty)

En Diony twijfelt niet vanop de stip! STVV begint zo met een dramatische start aan de partij.



16



Penalty voor Omonia Nicosia

Diony lokt een strafschop uit! Kokubo haalt hem per ongeluk neer.



9

Gele kaart voor Shogo Taniguchi





9

Fabiano trapt op Merlen bij een uittrap, waardoor de bal maar net over doel gaat! Een opvallend moment dat bijna een voorsprong opleverde voor de Limburgers.



7

STVV krijgt een vrije trap vanop een interessante plaats. Muja zet zich achter de bal en knalt laag in de hoek. Doelman Fabiano moet er goed tussenkomen.



5

De partij begint rustig. Beide ploegen voelen elkaar nog wat aan, net als vorige week.



1

We zijn eraan begonnen in Cyprus!



1

Omonia Nicosia - STVV: 0-0



