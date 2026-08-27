Omonia Nicosia Omonia Nicosia
4-2
(0-1)
STVV STVV
Omonia Nicosia
stvSTVV
(pen) 17'
1-0
Loïs Diony 29'
2-0
2-1
34' Ilias Sebaoui (pen)
Loïs Diony 50'
3-1
Nikolas Panagiotou 82'
4-1
4-2
90+2' Ilias Sebaoui
Datum: 27/08/2026 19:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (T)
Stadion: GSP Stadium
STVV wordt genadeloos afgestraft in Cyprus en speelt dit seizoen Conference League
STVV wordt genadeloos afgestraft in Cyprus en speelt dit seizoen Conference League
Foto: © photonews

STVV heeft naast een ticket voor de Europa League gegrepen. De Kanaries begonnen in Cyprus met een 1-0-voorsprong aan de terugwedstrijd tegen Omonia Nicosia, maar gingen na een bijzonder moeilijke avond met 4-2 onderuit. Daardoor wacht dit seizoen de League Phase van de Conference League.

Frédéric De Meyer wijzigde zijn basiself op twee plaatsen. Soelle Soelle verdween uit de ploeg voor Samed Bazdar, terwijl Arbnor Muja de voorkeur kreeg op Matsuzawa. STVV begon behoorlijk en probeerde zelf het initiatief te nemen, maar kreeg na een kwartier een eerste stevige tik.

Kokubo haalde Diony neer in het strafschopgebied. De aanvaller ging tegen de grond en kreeg zijn penalty. Diony zette die zelf beheerst om: 1-0 en alles was opnieuw te herdoen.

Truiense defensie kraakt

Na een halfuur liep het opnieuw fout. De defensie van STVV gaf bijzonder veel ruimte weg en Diony profiteerde optimaal. Hij dook na een diepe bal in de rug van de verdediging en werkte in één tijd af. Veel te eenvoudig werd het zo 2-0.

STVV reageerde amper vier minuten later. Bazdar werd neergehaald in het strafschopgebied, waarna Sebaoui zich achter de bal zette. Hij faalde niet en bracht de Kanaries met de 2-1 opnieuw helemaal in de strijd om de Europa League.

Omonia nam daarna echter opnieuw het initiatief. De Cyprioten speelden snel vooruit en STVV had het moeilijk om onder de druk uit te voetballen. Met 2-1 aan de rust bleef alles wel mogelijk.

Diony doet STVV pijn

Vijf minuten na de pauze volgde een nieuwe opdoffer. Opnieuw kon Diony in de rug van de Truiense defensie ontsnappen. Ditmaal werkte hij het bijzonder fraai af en vervolledigde hij zijn hattrick: 3-1.

STVV moest nu zelf op zoek naar een doelpunt, maar slaagde er nauwelijks in om uitgespeelde mogelijkheden te creëren. De Limburgers vonden geen manier om Omonia echt onder druk te zetten en naarmate de wedstrijd vorderde, verdween het geloof in een comeback.

In de 82ste minuut leekt Panagiotou helemaal een einde te maken aan de onzekerheid. Hij zorgde voor de 4-1. Sebaoui kon in de blessuretijd nog voor de 4-2 zorgen, wat later ook de eindstand werd.

Een zeer matige Europese avond kost STVV zo een plaats in de Europa League. Het Europese avontuur is evenwel niet voorbij: de Kanaries stromen door naar de League Phase van de Conference League.

Opstellingen

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STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 5.7 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 5
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
Meer statistieken
Taniguchi Shogo   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 47/52 (90.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Pupe Joedrick 84' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 81' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Merlen Ryan 71' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye A   90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 51/56 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ishiwatari Nelson 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 71' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias ⚽ ⚽   90' 7.0 -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bazdar Samed   81' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Hata Taiga 9' 5.7  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 6' 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 0'  
Ngoy Yanis 0'  
Matsuzawa Kaito 19' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Verheyden Rune 0'  
Araki Ryotaro 19' 6.0 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Diouf Oumar   9' 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 1/6 (16.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Shinkawa Shion 0'  
Herbeleef Omonia Nicosia - STVV

Europa League

 Play-offs (T)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 1-2 Bialystok Bialystok
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-0 CS U Craiova CS U Craiova
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 1-0 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 3-0 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 4-2 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5-1* Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 2-1* Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 0-2 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 1-3 SL Benfica SL Benfica
FC Thun FC Thun 2-2 Lech Poznan Lech Poznan
Ferencváros Ferencváros 4-0 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 3-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
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