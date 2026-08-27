STVV wordt genadeloos afgestraft in Cyprus en speelt dit seizoen Conference League

STVV heeft naast een ticket voor de Europa League gegrepen. De Kanaries begonnen in Cyprus met een 1-0-voorsprong aan de terugwedstrijd tegen Omonia Nicosia, maar gingen na een bijzonder moeilijke avond met 4-2 onderuit. Daardoor wacht dit seizoen de League Phase van de Conference League.

Frédéric De Meyer wijzigde zijn basiself op twee plaatsen. Soelle Soelle verdween uit de ploeg voor Samed Bazdar, terwijl Arbnor Muja de voorkeur kreeg op Matsuzawa. STVV begon behoorlijk en probeerde zelf het initiatief te nemen, maar kreeg na een kwartier een eerste stevige tik.

Kokubo haalde Diony neer in het strafschopgebied. De aanvaller ging tegen de grond en kreeg zijn penalty. Diony zette die zelf beheerst om: 1-0 en alles was opnieuw te herdoen.

Truiense defensie kraakt

Na een halfuur liep het opnieuw fout. De defensie van STVV gaf bijzonder veel ruimte weg en Diony profiteerde optimaal. Hij dook na een diepe bal in de rug van de verdediging en werkte in één tijd af. Veel te eenvoudig werd het zo 2-0.

STVV reageerde amper vier minuten later. Bazdar werd neergehaald in het strafschopgebied, waarna Sebaoui zich achter de bal zette. Hij faalde niet en bracht de Kanaries met de 2-1 opnieuw helemaal in de strijd om de Europa League.

Omonia nam daarna echter opnieuw het initiatief. De Cyprioten speelden snel vooruit en STVV had het moeilijk om onder de druk uit te voetballen. Met 2-1 aan de rust bleef alles wel mogelijk.





Diony doet STVV pijn

Vijf minuten na de pauze volgde een nieuwe opdoffer. Opnieuw kon Diony in de rug van de Truiense defensie ontsnappen. Ditmaal werkte hij het bijzonder fraai af en vervolledigde hij zijn hattrick: 3-1.

STVV moest nu zelf op zoek naar een doelpunt, maar slaagde er nauwelijks in om uitgespeelde mogelijkheden te creëren. De Limburgers vonden geen manier om Omonia echt onder druk te zetten en naarmate de wedstrijd vorderde, verdween het geloof in een comeback.

In de 82ste minuut leekt Panagiotou helemaal een einde te maken aan de onzekerheid. Hij zorgde voor de 4-1. Sebaoui kon in de blessuretijd nog voor de 4-2 zorgen, wat later ook de eindstand werd.

Een zeer matige Europese avond kost STVV zo een plaats in de Europa League. Het Europese avontuur is evenwel niet voorbij: de Kanaries stromen door naar de League Phase van de Conference League.