Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

Anderlecht speelde een ronduit ondermaatse eerste helft, maar Vitor Bruno greep wel in bij de rust. Met Cvetkovic en N'Diaye in de ploeg ging het heel wat beter. En ook het systeem werd omgegooid. Het resulteerde in een stevige dominantie en kwalificatie.

We weten niet wat er zich bij Anderlecht allemaal afspeelt op training, maar Vitor Bruno maakt nu toch al vreemde keuzes. Danylo Sikan krijgt van hem het volle vertrouwen in de spits, maar buiten zijn goal raakte de Oekraïner vorige week geen bal tegen Hammarby. Dat deed hij donderdag nog eens over.

Er moet dringend kwaliteit bij op het middenveld

Dat Cvetkovic - een echte goalgetter - voor hem op de bank moet blijven, is vreemd te noemen. Maar nogmaals: wij weten niet wat Bruno op training ziet. Maar wat hij ook moet zien: op het middenveld moet er kwaliteit en balvastheid bij. Trouwens, Nga Kana is geen flankspeler maar een nummer 10. Op de flank loopt hij wat verloren.

Anderlecht stond al na twee minuten op achterstand omdat Kana de bal verkeerd inspeelde. Lind kon daarop tegen de paal trappen en Abraham maakte de rebound simpel af omdat er niemand gevolgd was. Tja, daar sta je dan weer.

Anderlecht één kans in de eerste helft

In de volgende 20 minuten kon paars-wit geen kans bij elkaar voetballen. Gewoon omdat alles van de flanken moest komen en er centraal niemand iets kon creëren. Kana-Llansana-Ambros, dat is nu niet bepaald een trio dat met splijtende passes strooit. Ja, Stroeykens wil vertrekken, maar zolang hij er is...

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De eerste - en enige - kans die Anderlecht in de eerste helft had, kwam er weer uit vrije trap. Listig hoor. Zowel Onia-Seke als Ambros deden om beurt alsof ze gingen trappen en uiteindelijk werd het dan toch de 17-jarige die de perfecte voorzet trapte. Biancone had dat moederziel alleen voor de keeper altijd moeten binnen koppen.





Twee wissels, 4-4-2 en meteen goal

Anderlecht kende wel een betere periode, maar ontsnapte ook een paar keer aan een dubbele achterstand net voor de rust. Vitor Bruno greep in en bracht zowel Cvetkovic als N'Diaye in de ploeg voor Nga Kana en Augustusso.

Dat bracht zelfs onmiddellijk resultaat. Cvetkovic veroverde de bal, N'Diaye zette voor, Maamar kopte terug en Sikan gaf er een nekslag op voor de 1-1. In een 4-4-2 met twee spitsen kwam Anderlecht veel beter voor de dag. Nu gaat Bruno ons toch wel moeten vertellen waarom deze Cvetkovic op de bank moest beginnen.

Anderlecht domineerde de partij volledig vanaf dan. Ze drukten Hammarby in hun eigen zestien en hadden met Maamar, Sikan, Cvetkovic en de ingevallen Bertaccini ook nog een pak kansen, maar de afwerking ontbrak. Hammarby kraakte, maar plooide niet. De Zweden speelden enkel nog om de verlengingen te halen.

Cvetkovic moet altijd in de ploeg staan

Zover kwam het echter niet, want Anderlecht bleef beuken. Waar die eerste helft ondermaats was, was de tweede indrukwekkend. Amrbos kwam vanop rechts nog eens ingesneden, maar zag Hahn zijn schot pakken. Cvetkovic - goaltjesdief zoals we zeiden - was echter goed gevolgd en zorgde voor de 2-1.

In de slotfase maakte Degreef er na goed druk zetten en geblunder van de verdediging nog 3-1 van en de kwalificatie was daarmee helemaal binnen. Misschien moet Bruno toch eens overwegen om definitief naar die 4-4-2 over te stappen. En vooral: zet Cvetkovic niet meer uit de ploeg!