LIVE: Gelijkmaker Anderlecht strandt op de paal

Voor Anderlecht staat donderdagavond al een wedstrijd met grote belangen op het programma. In een uitverkocht Lotto Park ontvangt paars-wit het Zweedse Hammarby in de terugwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League. Na de 1-1 uit de heenmatch ligt alles nog volledig open.

Vorige week leek Anderlecht met een uitstekende uitgangspositie uit Stockholm te vertrekken. Danylo Sikan zette de Brusselaars al vroeg op voorsprong en lange tijd hield de ploeg van Vitor Bruno stand. Pas in de slotfase moest Anderlecht de gelijkmaker toestaan, waardoor Hammarby met vertrouwen naar Brussel afzakt.

Toch blijft paars-wit in poleposition. Met de steun van een uitverkocht Lotto Park wil Anderlecht de kwalificatie veiligstellen en een eerste belangrijke stap zetten richting de competitiefase van de Europa League.

Vitor Bruno moet opnieuw puzzelen

De Portugese coach zal wel opnieuw enkele belangrijke pionnen moeten missen. Nathan Saliba is geschorst nadat hij in de heenwedstrijd een rode kaart kreeg en ontbreekt dus op het middenveld. Daarnaast blijven ook Killian Sardella, Ilay Camara en Lucas Hey aan de kant met blessures.

Daardoor wordt uitgekeken naar de keuzes van Bruno. Mogelijk krijgt de Tsjechische nieuwkomer Lukas Ambros zijn eerste basisplaats. De middenvelder werd deze zomer aangetrokken en zou de leegte op het middenveld kunnen helpen opvangen.

De trainer benadrukte eerder deze week al dat hij geen favoriet ziet voor de kwalificatie. Volgens Bruno heeft Hammarby, dat al zestien officiële wedstrijden speelde dit seizoen, een belangrijk ritmevoordeel tegenover een Anderlecht dat nog volop in de opbouw van zijn seizoen zit.

Mooie affiche wacht in volgende ronde

De inzet is dan ook bijzonder groot. Bij winst plaatst Anderlecht zich voor de derde voorronde van de Europa League, waar wellicht PAOK de tegenstander wordt. De Grieken wonnen de heenwedstrijd tegen Dynamo Kiev met 2-3 en lijken op weg naar de volgende ronde.

Mocht Anderlecht er toch niet in slagen Hammarby uit te schakelen, dan is het Europese verhaal nog niet voorbij. Paars-wit zou dan doorstromen naar de derde voorronde van de Conference League. Daar wacht de winnaar van het duel tussen het Poolse Raków en het Maltese Valletta.