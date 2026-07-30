Datum: 30/07/2026 20:30
Competitie: Europa League
Speeldag: Ronde 2
Stadion: Lotto Park

LIVE: Gelijkmaker Anderlecht strandt op de paal

Voor Anderlecht staat donderdagavond al een wedstrijd met grote belangen op het programma. In een uitverkocht Lotto Park ontvangt paars-wit het Zweedse Hammarby in de terugwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League. Na de 1-1 uit de heenmatch ligt alles nog volledig open.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   40' 25" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Discussieer live mee! Lees 40 reacties...
40
 De goeie periode is weer wat voorbij. We begrijpen wel niet waarom Cvetkovic in dit elftal zijn kans niet krijgt.
34
 Nga Kana trapt, maar het schot wordt na de tweede paal in hoekschop gegleden door een Zweedse verdediger.
32
 Onia-Seke probeert en schiet naast. Maar het meeste initiatief komt wel van hem.
31
 Anderlecht is er aan het doorkomen. De combinaties zijn nu wel goed.
28
 Wat een listige vrije trap van Anderlecht. Ambros en Onia-Seke doen om beurten of ze gaan trappen en uiteindelijk is het Onia-Seke die perfect voorzet. Biancone kan helemaal vrij koppen, maar treft de paal.
27
  Gele kaart voor Paulos Abraham
25
 Sikan heeft een ferme tik gekregen bij een kopduel, maar kan door. Biancone wil gaan klagen bij de ref, maar die wil er niets van weten.
16
 Daar stond het bijna 0-2. Lind krijgt veel te veel ruimte en mikt naar de verste hoek, maar er zit niet genoeg krul op zijn schot.
15
 Veel te veel spelers van Anderlecht zijn niet comfortabel als ze de bal in de voet krijgen. Pétrot en Llansana om maar twee voorbeelden te noemen.
8
 Hoekschop en Sikan kan koppen, maar via een verdediger weer in hoekschop.
7
 Anderlecht kan de bal niet in de ploeg houden. De fysiek impressionante Zweden zitten er heel kort op. En op kracht gaan ze elk duel verliezen.
2

Goal 		Doelpunt van Paulos Abraham
Anderlecht kijkt al tegen een achterstand aan. Lind trapt tegen de paal en Abraham duwt in de rebound makkelijk binnen. Niemand was hem gevolgd.
1
 Anderlecht - Hammarby: 0-0
19:48
 We moeten zeggen: die Zweedse fans maken al heel wat sfeer.
Anderlecht (Anderlecht - Hammarby)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Léo Pétrot - Giulian Biancone - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Nathan-Dylan Saliba - Joshua Nga Kana - Enric Llansana - Jayden Onia-Seke - Danylo Sikan
Bank: Zoumana Keita - Moussa N'Diaye - Mihajlo Cvetkovic - César Huerta - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Kaïs Barry - Basile Vroninks - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Hammarby (Anderlecht - Hammarby)
Hammarby: Warner Hahn - Hampus Skoglund - Frederik Winther - Victor Eriksson - Noah Persson - Victor Lind - Tesfaldet Tekie - Markus Karlsson - Paulos Abraham - Oscar Johansson Schellhas - Montader Madjed
Bank: Ibrahima Breze Fofana - Oliver Jordan Hagen - Amin Boudri - Nahir Besara - Wilson Lindberg Uhrström - Waylon Renecke - Felix Jakobsson - Frank Junior Adjei - Elohim Kaboré - Oscar Steinke Brånby

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Maamar Ali  
Pétrot Léo  
Biancone Giulian  
Augustinsson Ludwig  
Kana Marco  
Saliba Nathan-Dylan  
Nga Kana Joshua  
Llansana Enric  
Onia-Seke Jayden  
Sikan Danylo  
Bank
Keita Zoumana  
N'Diaye Moussa  
Cvetkovic Mihajlo  
Huerta César  
Stroeykens Mario  
Heekeren Justin  
Barry Kaïs  
Vroninks Basile  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  
 

Hammarby Hammarby
Hahn Warner  
Skoglund Hampus  
Winther Frederik  
Eriksson Victor  
Persson Noah  
Lind Victor  
Tekie Tesfaldet  
Karlsson Markus  
Abraham Paulos   
  • Goals: 1
Johansson Schellhas Oscar  
Madjed Montader  
Bank
Breze Fofana Ibrahima  
Jordan Hagen Oliver  
Boudri Amin  
Besara Nahir  
Lindberg Uhrström Wilson  
Renecke Waylon  
Jakobsson Felix  
Junior Adjei Frank  
Kaboré Elohim  
Steinke Brånby Oscar  

Vooraf

Cruciale avond voor Anderlecht: dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Saliba
Cruciale avond voor Anderlecht: dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Saliba
Foto: © photonews

Voor Anderlecht staat donderdagavond al een wedstrijd met grote belangen op het programma. In een uitverkocht Lotto Park ontvangt paars-wit het Zweedse Hammarby in de terugwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League. Na de 1-1 uit de heenmatch ligt alles nog volledig open.

Vorige week leek Anderlecht met een uitstekende uitgangspositie uit Stockholm te vertrekken. Danylo Sikan zette de Brusselaars al vroeg op voorsprong en lange tijd hield de ploeg van Vitor Bruno stand. Pas in de slotfase moest Anderlecht de gelijkmaker toestaan, waardoor Hammarby met vertrouwen naar Brussel afzakt.

Toch blijft paars-wit in poleposition. Met de steun van een uitverkocht Lotto Park wil Anderlecht de kwalificatie veiligstellen en een eerste belangrijke stap zetten richting de competitiefase van de Europa League.

Vitor Bruno moet opnieuw puzzelen

De Portugese coach zal wel opnieuw enkele belangrijke pionnen moeten missen. Nathan Saliba is geschorst nadat hij in de heenwedstrijd een rode kaart kreeg en ontbreekt dus op het middenveld. Daarnaast blijven ook Killian Sardella, Ilay Camara en Lucas Hey aan de kant met blessures.

Daardoor wordt uitgekeken naar de keuzes van Bruno. Mogelijk krijgt de Tsjechische nieuwkomer Lukas Ambros zijn eerste basisplaats. De middenvelder werd deze zomer aangetrokken en zou de leegte op het middenveld kunnen helpen opvangen.

De trainer benadrukte eerder deze week al dat hij geen favoriet ziet voor de kwalificatie. Volgens Bruno heeft Hammarby, dat al zestien officiële wedstrijden speelde dit seizoen, een belangrijk ritmevoordeel tegenover een Anderlecht dat nog volop in de opbouw van zijn seizoen zit.

Mooie affiche wacht in volgende ronde

De inzet is dan ook bijzonder groot. Bij winst plaatst Anderlecht zich voor de derde voorronde van de Europa League, waar wellicht PAOK de tegenstander wordt. De Grieken wonnen de heenwedstrijd tegen Dynamo Kiev met 2-3 en lijken op weg naar de volgende ronde.

Mocht Anderlecht er toch niet in slagen Hammarby uit te schakelen, dan is het Europese verhaal nog niet voorbij. Paars-wit zou dan doorstromen naar de derde voorronde van de Conference League. Daar wacht de winnaar van het duel tussen het Poolse Raków en het Maltese Valletta.

Europa League

 Ronde 2
Hammarby Hammarby 1-1 Anderlecht Anderlecht
Tromsø IL Tromsø IL 0-1 Hradec Králové Hradec Králové
Besiktas Besiktas 1-0 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sankt Gallen Sankt Gallen 2-1 SL Benfica SL Benfica
FC Midtjylland FC Midtjylland 0-2 Besiktas Besiktas
Hradec Králové Hradec Králové 3-1 Tromsø IL Tromsø IL
Anderlecht Anderlecht 0-1 Hammarby Hammarby
SL Benfica SL Benfica 21:00 Sankt Gallen Sankt Gallen
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved