Anderlecht Anderlecht
1-2
Lyon Lyon
andAnderlecht
olyLyon
0-1
10'
0-2
22' Keito Nakamura (Mohamed Ouedraogo)
(Ali Maamar) Mihajlo Cvetkovic 61'
1-2
Datum: 16/09/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Lotto Park
Cvetkovic gaf Anderlecht hoop na desastreuze eerste helft: paars-wit had wel een punt verdiend
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 200 reacties
Cvetkovic gaf Anderlecht hoop na desastreuze eerste helft: paars-wit had wel een punt verdiend
Foto: © photonews

Anderlecht speelde een desastreuze eerste helft en een veel betere tweede helft. Op basis daarvan hadden ze zelfs een punt verdiend. Maar de doelpunten werden eerst te makkelijk weggegeven. Cvetkovic zorgde voor hoop, maar die tweede treffer wou maar niet vallen.

Vitor Bruno had bijna heel zijn middenveld en aanval veranderd. Geen plaats voor Sikan, Kana of Antman, wel voor Aasgaard, Amane, Cvetkovic en Ambros. Toch even de wenkbrauwen fronsen, want die jongens hadden nog nooit samengespeeld.

Dat was er ook aan te zien in de eerste helft. Er waren veel misverstanden. Na 7 minuten was het ook al raak voor Lyon. Pétrot kopte een voorzet weg, maar die viel pardoes in de voeten van verdediger Niakhaté en die vond het hoekje: 0-1.

Amane en Llansana zijn een probleem

Anderlecht probeerde aanvallend wel iets te doen, maar spijtig genoeg stond de verkeerde man altijd op de juiste plaats. Ja, we hebben het hier dan over Enrick Llansana. Die kreeg twee goeie kansen op 1-1, maar de Nederlander zijn reactievermogen laat te wensen over. Als het in de Jupiler Pro League al te snel gaat voor hem bij momenten, kan u wel raden hoe dat tegen een Franse topploeg verliep. 

Winkler Marten
© photonews

Zijn collega op het middenveld, Roméo Amane, probeerde dan wel het spel te maken, maar... met weinig succes. De hoeveelheid passes die de Ivoriaan in Franse voeten deponeerde, was na een halfuur al indrukwekkend te noemen.

Zo wordt het natuurlijk moeilijk. Zeker als Lyon nog een meevallertje had: Nakamura - nog zo eentje die de verdedigers bijwijlen in zoutpilaren veranderde - schoot via de rug van Ambros de 0-2 op het bord. Cvetkovic kreeg op aangeven van Aasgaard ook nog een topkans, maar geraakte niet voorbij ex-Charleroi-doelman Descamps. 

Maamar en Cvetkovic zorgen voor hoop, met hulp van ex-Bruggeling

Nu is de vraag: waarom zes jongens opstellen die nog nooit met elkaar gespeeld hadden? Slag om slinger werd de bal verkeerd ingespeeld met balverlies tot gevolg. Met Sikan loopt overigens er ook maar eentje rond die de laatste weken de goal weet staan. Bij de rust kwam Kana al Amane uit zijn lijden verlossen. 

En ja, dat ging een pak beter. Kana zijn passes kwamen wel aan. Anderlecht ontsnapte wel aan de 3-0 van Openda na alweer balverlies, maar gelukkig werd er gefloten voor buitenspel. Anderlecht deed zelfs iets terug. Maamar veroverde de bal na een wel heel slechte pass van ex-Bruggeling Clinton Mata en schilderde het leer op het hoofd van Cvetkovic voor de 1-2. Weer hoop in het Lotto Park. 

Terecht, want Anderlecht drukte Lyon weg. Onder leiding van een onvermoeibare Cvetkovic. De Serviër ging werkelijk voor elke bal, alsof hij iets te bewijzen had. Invaller Bentayeb kwam dichtbij de gelijkmaker, maar Descamps redde weer. 

Anderlecht verdiende een punt, maar kreeg het niet. De nieuwkomers hebben nog werk, zoveel is zeker, want het waren de jongens die er al een tijd zijn die het team op sleeptouw namen. 

Opstellingen

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 8.5 9
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Maamar Ali A 90' 7.6 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/10 (40%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Omobamidele Andrew 90' 6.6 7
  • Nauwkeurige passes: 74/81 (91.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 58/60 (96.7%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 6.9 7
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 74' 6.2 7
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 6.4 5
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Amane Romeo 45' 6.2 4
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
Meer statistieken
Winkler Marten 90' 6.1 8
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 85' 7.5 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Aasgaard Thelo 74' 6.4 4
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Reabciuk Oleg 0'  
Antman Oliver 5' 6.3  
Meer statistieken
Sikan Danylo 16' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Bentayeb Tawfik 16' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Stroeykens Mario 0'  
Heekeren Justin 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0' 6.0  
Meer statistieken
Kana Marco 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 36/44 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Nga Kana Joshua 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 0'  
 

Lyon Lyon
Descamps Rémy 90' 6.2 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/21 (23.8%)
Meer statistieken
Kluivert Ruben 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mata Clinton 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Niakhate Moussa   45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 40/43 (93%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ouedraogo Mohamed A   45' 6.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tessmann Tanner 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Morton Tyler 74' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Boudache Kail 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Nakamura Keito 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Openda Lois 65' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Greif Dominik 0'  
Bidstrup Mads 16' 6.4 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Tagliafico Nicolás 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nuamah Ernest 0'  
Tolisso Corentin 16' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Sulc Pavel 25' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Athekame Zachary 0'  
Merah Khalis 0'  
Bacher Felix 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Duranville Julien 0'  
Bengui Joao Justin 0'  
Himbert Remi 0'  
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Europa League

 Speeldag 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-4 Sparta Praag Sparta Praag
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 18:45 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
OFI Kreta OFI Kreta 18:45 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 21:00 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 21:00 NEC NEC
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Viktoria Plzen Viktoria Plzen 21:00 Union SG Union SG
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