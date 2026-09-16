Cvetkovic gaf Anderlecht hoop na desastreuze eerste helft: paars-wit had wel een punt verdiend

Anderlecht speelde een desastreuze eerste helft en een veel betere tweede helft. Op basis daarvan hadden ze zelfs een punt verdiend. Maar de doelpunten werden eerst te makkelijk weggegeven. Cvetkovic zorgde voor hoop, maar die tweede treffer wou maar niet vallen.

Vitor Bruno had bijna heel zijn middenveld en aanval veranderd. Geen plaats voor Sikan, Kana of Antman, wel voor Aasgaard, Amane, Cvetkovic en Ambros. Toch even de wenkbrauwen fronsen, want die jongens hadden nog nooit samengespeeld.

Dat was er ook aan te zien in de eerste helft. Er waren veel misverstanden. Na 7 minuten was het ook al raak voor Lyon. Pétrot kopte een voorzet weg, maar die viel pardoes in de voeten van verdediger Niakhaté en die vond het hoekje: 0-1.

Amane en Llansana zijn een probleem

Anderlecht probeerde aanvallend wel iets te doen, maar spijtig genoeg stond de verkeerde man altijd op de juiste plaats. Ja, we hebben het hier dan over Enrick Llansana. Die kreeg twee goeie kansen op 1-1, maar de Nederlander zijn reactievermogen laat te wensen over. Als het in de Jupiler Pro League al te snel gaat voor hem bij momenten, kan u wel raden hoe dat tegen een Franse topploeg verliep.

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Zijn collega op het middenveld, Roméo Amane, probeerde dan wel het spel te maken, maar... met weinig succes. De hoeveelheid passes die de Ivoriaan in Franse voeten deponeerde, was na een halfuur al indrukwekkend te noemen.

Zo wordt het natuurlijk moeilijk. Zeker als Lyon nog een meevallertje had: Nakamura - nog zo eentje die de verdedigers bijwijlen in zoutpilaren veranderde - schoot via de rug van Ambros de 0-2 op het bord. Cvetkovic kreeg op aangeven van Aasgaard ook nog een topkans, maar geraakte niet voorbij ex-Charleroi-doelman Descamps.





Maamar en Cvetkovic zorgen voor hoop, met hulp van ex-Bruggeling

Nu is de vraag: waarom zes jongens opstellen die nog nooit met elkaar gespeeld hadden? Slag om slinger werd de bal verkeerd ingespeeld met balverlies tot gevolg. Met Sikan loopt overigens er ook maar eentje rond die de laatste weken de goal weet staan. Bij de rust kwam Kana al Amane uit zijn lijden verlossen.

En ja, dat ging een pak beter. Kana zijn passes kwamen wel aan. Anderlecht ontsnapte wel aan de 3-0 van Openda na alweer balverlies, maar gelukkig werd er gefloten voor buitenspel. Anderlecht deed zelfs iets terug. Maamar veroverde de bal na een wel heel slechte pass van ex-Bruggeling Clinton Mata en schilderde het leer op het hoofd van Cvetkovic voor de 1-2. Weer hoop in het Lotto Park.

Terecht, want Anderlecht drukte Lyon weg. Onder leiding van een onvermoeibare Cvetkovic. De Serviër ging werkelijk voor elke bal, alsof hij iets te bewijzen had. Invaller Bentayeb kwam dichtbij de gelijkmaker, maar Descamps redde weer.

Anderlecht verdiende een punt, maar kreeg het niet. De nieuwkomers hebben nog werk, zoveel is zeker, want het waren de jongens die er al een tijd zijn die het team op sleeptouw namen.