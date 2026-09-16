LIVE: Anderlecht komt op 1-2... Er is nog iets mogelijk

Na weken van voorrondes begint het voor Anderlecht woensdagavond pas echt. Paars-wit opent zijn Europa League-campagne in het Lotto Park tegen Olympique Lyon, een ploeg die eigenlijk een niveau hoger had willen spelen. De Fransen werden in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Fenerbahçe en starten hun Europese seizoen dus in Brussel. Met Loïs Openda krijgt Anderlecht bovendien meteen een bekende naam tegenover zich.

Vitor Bruno wilde zich vooraf niet laten verleiden tot grote uitspraken over de ambities van Anderlecht in Europa. Eerst Lyon, daarna zien we wel. Dat past bij de Portugese trainer, die zijn spelers ook niet op een andere manier heeft laten toeleven naar deze wedstrijd. Geen uitzonderlijke trainingssessies, geen compleet nieuw wedstrijdplan en vooral geen overdreven focus op de tegenstander.

Toch beseft Bruno dat er een stevige test wacht. Hij verwacht een Lyon dat over voldoende ervaring beschikt om wedstrijden op verschillende manieren te spelen. De Fransen kunnen van systeem veranderen zonder hun spelidee helemaal kwijt te raken. Precies dat spreekt hem aan.

Bruno ziet daarin zelfs een voorbeeld voor zijn eigen Anderlecht. Hij wil dat zijn spelers heel duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt, terwijl tegenstanders net moeilijk kunnen voorspellen welke accenten paars-wit zal leggen. Tegen Lyon wordt dat voor het eerst op Europees niveau echt op de proef gesteld.

Omobamidele meteen voor de leeuwen

De Anderlecht-defensie krijgt alvast een gedwongen wijziging. Giulian Biancone viel tegen KV Mechelen uit en is niet beschikbaar. Andrew Omobamidele neemt zijn plaats centraal naast Léo Pétrot over. Voor de Ier is het meteen een mooie kans om zich te tonen tegen een tegenstander van formaat.

Pétrot kent Lyon nog uit zijn periode in Frankrijk en weet dus wat Anderlecht kan verwachten. Hij benadrukte vooraf dat de kwaliteiten van Openda niet door één verdediger kunnen worden geneutraliseerd. De snelle spits is een probleem voor de volledige defensie, niet alleen voor de centrale verdedigers.





Dat wordt een interessante test voor Omobamidele. De Ier beschikt over Premier League-ervaring en speelde ook Europees met Strasbourg, maar moet bij Anderlecht nog een plaats in de hiërarchie afdwingen. Door de blessure van Biancone krijgt hij die kans sneller dan verwacht.

Eerste basisplaats voor Amane?

Ook op het middenveld lijkt Bruno een interessante keuze te maken. Romeo Amane zou zijn eerste basisplaats voor Anderlecht kunnen krijgen. Ilias Koutsoupias is niet speelgerechtigd voor de Europa League, waardoor er ruimte ontstaat voor de Ivoriaan. Lukas Ambros is bovendien een twijfelgeval na een tik.

Voorin blijft Bruno voorlopig vasthouden aan zijn nieuwe aanvallende puzzel. Oliver Antman en Danylo Sikan worden verwacht naast Tawfik Bentayeb. Marten Winkler zou eveneens aan de aftrap verschijnen. Dat betekent dat Anderlecht opnieuw kiest voor een ploeg met veel beweging en verschillende spelers die tussen de linies kunnen opduiken.

Aan de overkant staat met Openda uiteraard de bekendste naam voor het Belgische publiek. De Rode Duivel kwam in de zomer naar Lyon en vormt een ander soort probleem dan de meeste aanvallers die Anderlecht in de Jupiler Pro League tegenkomt. Zijn snelheid maakt vooral de ruimte achter de verdediging gevaarlijk.