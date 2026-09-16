Datum: 16/09/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Lotto Park

LIVE: Anderlecht komt op 1-2... Er is nog iets mogelijk

Na weken van voorrondes begint het voor Anderlecht woensdagavond pas echt. Paars-wit opent zijn Europa League-campagne in het Lotto Park tegen Olympique Lyon, een ploeg die eigenlijk een niveau hoger had willen spelen. De Fransen werden in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Fenerbahçe en starten hun Europese seizoen dus in Brussel. Met Loïs Openda krijgt Anderlecht bovendien meteen een bekende naam tegenover zich.

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Stand Live
Tijd   67' 49" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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65
 Vervangen Lois Openda
Ingevallen Pavel Sulc
64
 Kana verstuurt een schitterende pass, maar Cvetkovic kan hem niet controleren.
63
 Openda blijft zoeken naar zijn goal. Coosemans klemt.
61

Goal 		Doelpunt van Mihajlo Cvetkovic (Ali Maamar)
Anderlecht doet iets terug. Maamar verovert de bal en geeft dan weer een goeie voorzet. Cvetkovic staat helemaal alleen en kopt naar de verste hoek. Mooi gedaan!
59
 Coosemans redt een schot van Openda.
52
 Omobamidele verliest de bal op het middenveld en Lyon komt met drie tegen één te staan. Coosemans redt het schot van Openda, maar in de rebound gaat de bal toch tegen de netten. Maar gelukkig voor Anderlecht was er ook buitenspel.
50
 Kana zijn passes komen wel aan. Dat was het grote probleem met Amane in de eerste helft.
46
 Vervangen Moussa Niakhate
Ingevallen Felix Bacher
46
 Vervangen Romeo Amane
Ingevallen Marco Kana


Scheidsrechter 		Rust


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45
 Vervangen Mohamed Ouedraogo
Ingevallen Nicolás Tagliafico
44
  Gele kaart voor Mohamed Ouedraogo
43
 Cvetkovic kopt op doel, maar het wordt een plukballetje voor Descamps.
34
 Cvetkovic wordt goed bediend door Aasgaard, maar hij geraakt niet voorbij Descamps, ex-doelman van Charleroi.
33
 De Lyon-spelers lopen de spelers van Anderlecht soms voorbij alsof het zoutpilaren zijn. De snelheid vooraan bij de Fransen is enorm.
27
 Morton schiet naast na een snedige tegenaanval van Lyon.
26
  Gele kaart voor Moussa Niakhate
22

Goal 		Doelpunt van Keito Nakamura (Mohamed Ouedraogo)
Nakamura komt naar binnen en trapt... op de rug van Ambros. Coosemans wordt helemaal verrast door de afgeweken bal. Het wordt nu al héél moeilijk voor paars-wit.
20
 Llansana trapt naast na een goeie actie en voorzet van Maamar.
18
 Cvetkovic doet alles goed en legt dan af op Llansana, maar die zijn reactievermogen laat te wensen over.
16
 Die Nakamura draait Obomabidele helemaal gek.
14
 Goeie voorzet van Maamar en Winkler kan koppen, maar hij beslist om de bal terug te leggen. De Franse verdediging verwerkt in hoekschop.
10
 Nartey staat helemaal alleen bij een hoekschop die te centraal wordt weggekopt door Pétrot. Coosemans ziet de bal in het hoekje verdwijnen.
10

Goal 		Doelpunt van Lyon
7
 De Spaanse scheidsrechter is blijkbaar van plan het heel kort te houden. Hij heeft intussen al vijf fouten tegen Anderlecht gefloten.
2
 Niakhaté heeft meteen een heel goeie kans op de vrije trap die volgt. Coosemans moet meteen uitpakken met een supersave op zijn kopbal.
1
 Aasgaard begaat de eerste fout van de match.
1
 Anderlecht - Lyon: 0-0
20:53
 Nog niet veel gezien: de supporters van Lyon zingen het clublied van Lange Jojo mee.
20:19
 Ze zijn met velen uit Lyon gekomen. En ze maken ook lawaai.
Anderlecht (Anderlecht - Lyon)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Andrew Omobamidele - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Lukas Ambros - Enric Llansana - Romeo Amane - Marten Winkler - Mihajlo Cvetkovic - Thelo Aasgaard
Bank: Oleg Reabciuk - Oliver Antman - Danylo Sikan - Tawfik Bentayeb - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Kaïs Barry - Noa Ojea - Marco Kana - Joshua Nga Kana - Noah Kalonji - Tristan Degreef

Lyon (Anderlecht - Lyon)
Lyon: Rémy Descamps - Ruben Kluivert - Clinton Mata - Moussa Niakhate - Mohamed Ouedraogo - Tyler Morton - Kail Boudache - Tanner Tessmann - Keito Nakamura - Lois Openda
Bank: Dominik Greif - Mads Bidstrup - Nicolás Tagliafico - Ernest Nuamah - Corentin Tolisso - Pavel Sulc - Zachary Athekame - Khalis Merah - Felix Bacher - Julien Duranville - Justin Bengui Joao - Remi Himbert
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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.72 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Maamar Ali A 90' 7.42 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Omobamidele Andrew 90' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 53/59 (89.8%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 38/40 (95%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 90' 5.93 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Amane Romeo 45' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
Meer statistieken
Winkler Marten 90' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 90' 7.48 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Aasgaard Thelo 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Reabciuk Oleg 0'  
Antman Oliver 0'  
Sikan Danylo 0'  
Bentayeb Tawfik 0'  
Stroeykens Mario 0'  
Heekeren Justin 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Kana Marco 45' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Nga Kana Joshua 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 0'  
 

Lyon Lyon
Descamps Rémy 90' 6.77 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Kluivert Ruben 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mata Clinton 90' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Niakhate Moussa   45' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 40/43 (93%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ouedraogo Mohamed A   45' 6.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Morton Tyler 90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Boudache Kail 90' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Tessmann Tanner 90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
Meer statistieken
Nakamura Keito 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Openda Lois 65' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Greif Dominik 0'  
Bidstrup Mads 0'  
Tagliafico Nicolás 45' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Nuamah Ernest 0'  
Tolisso Corentin 0'  
Sulc Pavel 25' 6.35 -
Meer statistieken
Athekame Zachary 0'  
Merah Khalis 0'  
Bacher Felix 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Duranville Julien 0'  
Bengui Joao Justin 0'  
Himbert Remi 0'  

Vooraf

Live LIVE: Anderlecht komt op 1-2... Er is nog iets mogelijk
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 122 reacties
LIVE: Anderlecht komt op 1-2... Er is nog iets mogelijk
Foto: © photonews

Na weken van voorrondes begint het voor Anderlecht woensdagavond pas echt. Paars-wit opent zijn Europa League-campagne in het Lotto Park tegen Olympique Lyon, een ploeg die eigenlijk een niveau hoger had willen spelen. De Fransen werden in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Fenerbahçe en starten hun Europese seizoen dus in Brussel. Met Loïs Openda krijgt Anderlecht bovendien meteen een bekende naam tegenover zich.

Vitor Bruno wilde zich vooraf niet laten verleiden tot grote uitspraken over de ambities van Anderlecht in Europa. Eerst Lyon, daarna zien we wel. Dat past bij de Portugese trainer, die zijn spelers ook niet op een andere manier heeft laten toeleven naar deze wedstrijd. Geen uitzonderlijke trainingssessies, geen compleet nieuw wedstrijdplan en vooral geen overdreven focus op de tegenstander.

Toch beseft Bruno dat er een stevige test wacht. Hij verwacht een Lyon dat over voldoende ervaring beschikt om wedstrijden op verschillende manieren te spelen. De Fransen kunnen van systeem veranderen zonder hun spelidee helemaal kwijt te raken. Precies dat spreekt hem aan.

Bruno ziet daarin zelfs een voorbeeld voor zijn eigen Anderlecht. Hij wil dat zijn spelers heel duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt, terwijl tegenstanders net moeilijk kunnen voorspellen welke accenten paars-wit zal leggen. Tegen Lyon wordt dat voor het eerst op Europees niveau echt op de proef gesteld.

Omobamidele meteen voor de leeuwen

De Anderlecht-defensie krijgt alvast een gedwongen wijziging. Giulian Biancone viel tegen KV Mechelen uit en is niet beschikbaar. Andrew Omobamidele neemt zijn plaats centraal naast Léo Pétrot over. Voor de Ier is het meteen een mooie kans om zich te tonen tegen een tegenstander van formaat.

Pétrot kent Lyon nog uit zijn periode in Frankrijk en weet dus wat Anderlecht kan verwachten. Hij benadrukte vooraf dat de kwaliteiten van Openda niet door één verdediger kunnen worden geneutraliseerd. De snelle spits is een probleem voor de volledige defensie, niet alleen voor de centrale verdedigers.

Dat wordt een interessante test voor Omobamidele. De Ier beschikt over Premier League-ervaring en speelde ook Europees met Strasbourg, maar moet bij Anderlecht nog een plaats in de hiërarchie afdwingen. Door de blessure van Biancone krijgt hij die kans sneller dan verwacht.

Eerste basisplaats voor Amane?

Ook op het middenveld lijkt Bruno een interessante keuze te maken. Romeo Amane zou zijn eerste basisplaats voor Anderlecht kunnen krijgen. Ilias Koutsoupias is niet speelgerechtigd voor de Europa League, waardoor er ruimte ontstaat voor de Ivoriaan. Lukas Ambros is bovendien een twijfelgeval na een tik.

Voorin blijft Bruno voorlopig vasthouden aan zijn nieuwe aanvallende puzzel. Oliver Antman en Danylo Sikan worden verwacht naast Tawfik Bentayeb. Marten Winkler zou eveneens aan de aftrap verschijnen. Dat betekent dat Anderlecht opnieuw kiest voor een ploeg met veel beweging en verschillende spelers die tussen de linies kunnen opduiken.

Aan de overkant staat met Openda uiteraard de bekendste naam voor het Belgische publiek. De Rode Duivel kwam in de zomer naar Lyon en vormt een ander soort probleem dan de meeste aanvallers die Anderlecht in de Jupiler Pro League tegenkomt. Zijn snelheid maakt vooral de ruimte achter de verdediging gevaarlijk.

Europa League

 Speeldag 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-4 Sparta Praag Sparta Praag
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 17/09 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
OFI Kreta OFI Kreta 17/09 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 17/09 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 17/09 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 17/09 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 17/09 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 17/09 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 17/09 Union SG Union SG
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 17/09 Torreense Torreense
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