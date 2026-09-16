Na weken van voorrondes begint het voor Anderlecht woensdagavond pas echt. Paars-wit opent zijn Europa League-campagne in het Lotto Park tegen Olympique Lyon, een ploeg die eigenlijk een niveau hoger had willen spelen. De Fransen werden in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Fenerbahçe en starten hun Europese seizoen dus in Brussel. Met Loïs Openda krijgt Anderlecht bovendien meteen een bekende naam tegenover zich.

Prono Anderlecht - Lyon

Anderlecht wint Gelijk Lyon wint

Anderlecht wint Gelijk Lyon wint 23.53% 35.29% 41.18% Populairste 1-1

(4x) 1-2

(3x) 0-2

(2x)

Vergelijking Anderlecht - Lyon

Positie

1 20

Onderlinge duels gewonnen