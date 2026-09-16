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Datum: 16/09/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Lotto Park

Na weken van voorrondes begint het voor Anderlecht woensdagavond pas echt. Paars-wit opent zijn Europa League-campagne in het Lotto Park tegen Olympique Lyon, een ploeg die eigenlijk een niveau hoger had willen spelen. De Fransen werden in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Fenerbahçe en starten hun Europese seizoen dus in Brussel. Met Loïs Openda krijgt Anderlecht bovendien meteen een bekende naam tegenover zich.

Prono Anderlecht - Lyon

Anderlecht wint
Gelijk
Lyon wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk Lyon Lyon wint
23.53% 35.29% 41.18%
Populairste
1-1
(4x)		 1-2
(3x)		 0-2
(2x)

Vergelijking Anderlecht - Lyon

Positie

1
20

Onderlinge duels gewonnen

1
0
2
16/07 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Lyon Lyon
25/08 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-3 Lyon Lyon
19/08 20:45 Lyon Lyon 5-1 Anderlecht Anderlecht

Europa League

 Speeldag 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 18:45 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 18:45 Sparta Praag Sparta Praag
Anderlecht Anderlecht 21:00 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 21:00 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 21:00 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 21:00 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 17/09 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
OFI Kreta OFI Kreta 17/09 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 17/09 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 17/09 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 17/09 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 17/09 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 17/09 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 17/09 Union SG Union SG
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 17/09 Torreense Torreense
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