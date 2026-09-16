Volg Anderlecht - Lyon live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
|Datum:
|16/09/2026 21:00
|Competitie:
|Europa League
|Speeldag:
|Speeldag 1
|Stadion:
|Lotto Park
Na weken van voorrondes begint het voor Anderlecht woensdagavond pas echt. Paars-wit opent zijn Europa League-campagne in het Lotto Park tegen Olympique Lyon, een ploeg die eigenlijk een niveau hoger had willen spelen. De Fransen werden in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Fenerbahçe en starten hun Europese seizoen dus in Brussel. Met Loïs Openda krijgt Anderlecht bovendien meteen een bekende naam tegenover zich.
Prono Anderlecht - Lyon
Anderlecht wint
Gelijk
Lyon wint
|Anderlecht wint
|Gelijk
|Lyon wint
|23.53%
|35.29%
|41.18%
|Populairste
|1-1
(4x)
|1-2
(3x)
|0-2
(2x)
Vergelijking Anderlecht - Lyon
Positie
1
20
Onderlinge duels gewonnen
1
0
2
|16/07 20:00
|Anderlecht
|3-0
|Lyon
|25/08 20:45
|Anderlecht
|1-3
|Lyon
|19/08 20:45
|Lyon
|5-1
|Anderlecht