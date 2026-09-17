LIVE: Union voor de rust dan toch op 0-2

Viktoria Plzen: Florian Wiegele - Amar Memic - Tobias Paliscak - Denis Vavro - Karel Spáčil - Cheick Souare - Alexandr Sojka - stefan pirgic - Patrik Hrosovský - Denis Visinsky - Prince Kwabena Adu

Bank: Lukáš Červ - Merchas Doski - Tomáš Ladra - Jiří Panoš - Baboucarr Faal - Christophe Kabongo - Adam Gabriel - Viktor Baier - Sampson Dweh - Filip Prebsl



Union SG: Hervé Koffi - Nikki Havenaar - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Louis Patris - Rob Schoofs - Darius Olaru - Guilherme Smith - Besfort Zeneli - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic

Bank: Youssef Hamoutahar - Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Sekou Keita - Daniel Tshilanda Kabongo