Datum: 17/09/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Doosan Arena

LIVE: Union voor de rust dan toch op 0-2

Union SG begint donderdagavond aan zijn echte Europese avontuur. De Brusselaars trekken naar Tsjechië voor een confrontatie met Viktoria Plzen, maar David Hubert kan voor zijn eerste wedstrijd in de Europa League niet rekenen op zijn sterkst mogelijke elftal. De trainer moet door schorsingen en blessures meteen enkele belangrijke puzzelstukken missen.

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Stand Live
Tijd   Rust 
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5
 Plzen trekt meteen ten aanval. Gaat Union op de counter speculeren?
5
 Fout van Schoofs.
4
 Eerste schot van de wedstrijd voor de Brusselaars! De poging van Patris werd afgeblokt.
3
 Balverlies van Union voor de zestien van Viktoria.
1
 Afgetrapt tussen beide teams.
1
 Viktoria Plzen - Union SG: 0-0
21:00
 Goedenavond, deze liveverslaggeving gaat zo van start!
Viktoria Plzen: Florian Wiegele - Amar Memic - Tobias Paliscak - Denis Vavro - Karel Spáčil - Cheick Souare - Alexandr Sojka - stefan pirgic - Patrik Hrosovský - Denis Visinsky - Prince Kwabena Adu
Bank: Lukáš Červ - Merchas Doski - Tomáš Ladra - Jiří Panoš - Baboucarr Faal - Christophe Kabongo - Adam Gabriel - Viktor Baier - Sampson Dweh - Filip Prebsl

Union SG (Viktoria Plzen - Union SG)
Union SG: Hervé Koffi - Nikki Havenaar - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Louis Patris - Rob Schoofs - Darius Olaru - Guilherme Smith - Besfort Zeneli - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Bank: Youssef Hamoutahar - Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Sekou Keita - Daniel Tshilanda Kabongo

Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Wiegele Florian 6.78  
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Memic Amar 6.73  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Paliscak Tobias 6.53  
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Vavro Denis 6.9  
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Spáčil Karel 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
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Souare Cheick 6.37  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
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Sojka Alexandr 6.19  
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pirgic stefan 6.95  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Hrosovský Patrik 6.05  
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Visinsky Denis 6.09  
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Adu Prince Kwabena 6.5  
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Bank
Červ Lukáš  
Doski Merchas  
Ladra Tomáš  
Panoš Jiří  
Faal Baboucarr  
Kabongo Christophe  
Gabriel Adam  
Baier Viktor  
Dweh Sampson  
Prebsl Filip  
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 6.81  
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Havenaar Nikki 6.69  
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Sylla Massiré 6.23  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
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Kricfalusi Ondrej 6.9  
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Patris Louis 6.63  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Schoofs Rob 6.06  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
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Olaru Darius 6.32  
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Smith Guilherme 6.5  
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Zeneli Besfort 6.44  
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Mofokeng Relebohile 6.57  
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Biondic Mateo 6.5  
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Bank
Hamoutahar Youssef  
Chambaere Vic  
Chibani Nohim  
Rodriguez Kevin  
Kavlashvili Giorgi  
Aquino Dylan  
De Roeve Denzel  
Hurtevent Ilan  
Keita Sekou  
Tshilanda Kabongo Daniel  

Europa League

 Speeldag 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-4 Sparta Praag Sparta Praag
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
OFI Kreta OFI Kreta 2-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 3-0 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 3-0 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 1-1 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 0-2 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-2 Union SG Union SG
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 0-1 Torreense Torreense
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