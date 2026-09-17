LIVE: Union voor de rust dan toch op 0-2
Union SG begint donderdagavond aan zijn echte Europese avontuur. De Brusselaars trekken naar Tsjechië voor een confrontatie met Viktoria Plzen, maar David Hubert kan voor zijn eerste wedstrijd in de Europa League niet rekenen op zijn sterkst mogelijke elftal. De trainer moet door schorsingen en blessures meteen enkele belangrijke puzzelstukken missen.
Rust
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5
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Plzen trekt meteen ten aanval. Gaat Union op de counter speculeren?
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5
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Fout van Schoofs.
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4
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Eerste schot van de wedstrijd voor de Brusselaars! De poging van Patris werd afgeblokt.
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3
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Balverlies van Union voor de zestien van Viktoria.
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1
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Afgetrapt tussen beide teams.
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1
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Viktoria Plzen - Union SG: 0-0
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21:00
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Goedenavond, deze liveverslaggeving gaat zo van start!
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Viktoria Plzen:
Florian Wiegele
- Amar Memic
- Tobias Paliscak
- Denis Vavro
- Karel Spáčil
- Cheick Souare
- Alexandr Sojka
- stefan pirgic
- Patrik Hrosovský
- Denis Visinsky
- Prince Kwabena Adu
Bank:
Lukáš Červ
- Merchas Doski
- Tomáš Ladra
- Jiří Panoš
- Baboucarr Faal
- Christophe Kabongo
- Adam Gabriel
- Viktor Baier
- Sampson Dweh
- Filip Prebsl
Union SG:
Hervé Koffi
- Nikki Havenaar
- Massiré Sylla
- Ondrej Kricfalusi
- Louis Patris
- Rob Schoofs
- Darius Olaru
- Guilherme Smith
- Besfort Zeneli
- Relebohile Mofokeng
- Mateo Biondic
Bank:
Youssef Hamoutahar
- Vic Chambaere
- Nohim Chibani
- Kevin Rodriguez
- Giorgi Kavlashvili
- Dylan Aquino
- Denzel De Roeve
- Ilan Hurtevent
- Sekou Keita
- Daniel Tshilanda Kabongo
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|
Wiegele Florian
|
| 6.78
Florian Wiegele @ Viktoria Plzen - Union SG6.78
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
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Memic Amar
|
| 6.73
Amar Memic @ Viktoria Plzen - Union SG6.73
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/5 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Paliscak Tobias
|
| 6.53
Tobias Paliscak @ Viktoria Plzen - Union SG6.53
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Vavro Denis
|
| 6.9
Denis Vavro @ Viktoria Plzen - Union SG6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Spáčil Karel
|
| 6.58
Karel Spáčil @ Viktoria Plzen - Union SG6.58
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/7 (71.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
|
Souare Cheick
|
| 6.37
Cheick Souare @ Viktoria Plzen - Union SG6.37
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
|
Sojka Alexandr
|
| 6.19
Alexandr Sojka @ Viktoria Plzen - Union SG6.19
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
pirgic stefan
|
| 6.95
stefan pirgic @ Viktoria Plzen - Union SG6.95
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/3 (33.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Hrosovský Patrik
|
| 6.05
Patrik Hrosovský @ Viktoria Plzen - Union SG6.05
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
|
Visinsky Denis
|
| 6.09
Denis Visinsky @ Viktoria Plzen - Union SG6.09
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Adu Prince Kwabena
|
| 6.5
Prince Kwabena Adu @ Viktoria Plzen - Union SG6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|Bank
|
Červ Lukáš
|
|
|
|
|
Doski Merchas
|
|
|
|
|
Ladra Tomáš
|
|
|
|
|
Panoš Jiří
|
|
|
|
|
Faal Baboucarr
|
|
|
|
|
Kabongo Christophe
|
|
|
|
|
Gabriel Adam
|
|
|
|
|
Baier Viktor
|
|
|
|
|
Dweh Sampson
|
|
|
|
|
Prebsl Filip
|
|
|
|
|
|
|
Koffi Hervé
|
| 6.81
Hervé Koffi @ Viktoria Plzen - Union SG6.81
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Havenaar Nikki
|
| 6.69
Nikki Havenaar @ Viktoria Plzen - Union SG6.69
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/4 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Sylla Massiré
|
| 6.23
Massiré Sylla @ Viktoria Plzen - Union SG6.23
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/7 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
|
Kricfalusi Ondrej
|
| 6.9
Ondrej Kricfalusi @ Viktoria Plzen - Union SG6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Patris Louis
|
| 6.63
Louis Patris @ Viktoria Plzen - Union SG6.63
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|0/2 (0%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Schoofs Rob
|
| 6.06
Rob Schoofs @ Viktoria Plzen - Union SG6.06
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/7 (57.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
|
Olaru Darius
|
| 6.32
Darius Olaru @ Viktoria Plzen - Union SG6.32
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Smith Guilherme
|
| 6.5
Guilherme Smith @ Viktoria Plzen - Union SG6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Zeneli Besfort
|
| 6.44
Besfort Zeneli @ Viktoria Plzen - Union SG6.44
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/5 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Mofokeng Relebohile
|
| 6.57
Relebohile Mofokeng @ Viktoria Plzen - Union SG6.57
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/5 (40%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
|
Biondic Mateo
|
| 6.5
Mateo Biondic @ Viktoria Plzen - Union SG6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|Bank
|
Hamoutahar Youssef
|
|
|
|
|
Chambaere Vic
|
|
|
|
|
Chibani Nohim
|
|
|
|
|
Rodriguez Kevin
|
|
|
|
|
Kavlashvili Giorgi
|
|
|
|
|
Aquino Dylan
|
|
|
|
|
De Roeve Denzel
|
|
|
|
|
Hurtevent Ilan
|
|
|
|
|
Keita Sekou
|
|
|
|
|
Tshilanda Kabongo Daniel
|
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