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Datum: 17/09/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Doosan Arena

Union SG begint donderdagavond aan zijn echte Europese avontuur. De Brusselaars trekken naar Tsjechië voor een confrontatie met Viktoria Plzen, maar David Hubert kan voor zijn eerste wedstrijd in de Europa League niet rekenen op zijn sterkst mogelijke elftal. De trainer moet door schorsingen en blessures meteen enkele belangrijke puzzelstukken missen.

Prono Viktoria Plzen - Union SG

Viktoria Plzen wint
Gelijk
Union SG wint
Viktoria Plzen Viktoria Plzen wint Gelijk Union SG Union SG wint
21.43% 42.86% 35.71%
Populairste
1-1
(5x)		 1-2
(4x)		 2-1
(3x)

Vergelijking Viktoria Plzen - Union SG

Positie

28
22

Europa League

 Speeldag 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-4 Sparta Praag Sparta Praag
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 18:45 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
OFI Kreta OFI Kreta 18:45 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 21:00 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 21:00 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 21:00 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 21:00 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 21:00 Union SG Union SG
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 21:00 Torreense Torreense
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