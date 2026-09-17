Union SG begint donderdagavond aan zijn echte Europese avontuur. De Brusselaars trekken naar Tsjechië voor een confrontatie met Viktoria Plzen, maar David Hubert kan voor zijn eerste wedstrijd in de Europa League niet rekenen op zijn sterkst mogelijke elftal. De trainer moet door schorsingen en blessures meteen enkele belangrijke puzzelstukken missen.

Prono Viktoria Plzen - Union SG

Viktoria Plzen wint Gelijk Union SG wint

Viktoria Plzen wint Gelijk Union SG wint 21.43% 42.86% 35.71% Populairste 1-1

(5x) 1-2

(4x) 2-1

(3x)

Vergelijking Viktoria Plzen - Union SG

Positie