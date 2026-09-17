Volg Viktoria Plzen - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
|Datum:
|17/09/2026 21:00
|Competitie:
|Europa League
|Speeldag:
|Speeldag 1
|Stadion:
|Doosan Arena
Union SG begint donderdagavond aan zijn echte Europese avontuur. De Brusselaars trekken naar Tsjechië voor een confrontatie met Viktoria Plzen, maar David Hubert kan voor zijn eerste wedstrijd in de Europa League niet rekenen op zijn sterkst mogelijke elftal. De trainer moet door schorsingen en blessures meteen enkele belangrijke puzzelstukken missen.
Prono Viktoria Plzen - Union SG
Viktoria Plzen wint
Gelijk
Union SG wint
|Viktoria Plzen wint
|Gelijk
|Union SG wint
|21.43%
|42.86%
|35.71%
|Populairste
|1-1
(5x)
|1-2
(4x)
|2-1
(3x)
Vergelijking Viktoria Plzen - Union SG
Positie
28
22