Horroreinde voor Anderlecht: penalty in slotseconden maakt avond compleet zuur

Anderlecht leek in Zagreb op weg naar een gelijkspel waar het eigenlijk te weinig mee opschoot, maar uiteindelijk werd het nog veel erger. Paars-wit kreeg in de laatste minuut van de toegevoegde tijd een penalty tegen en verloor zo alsnog een wedstrijd waarin het zelf genoeg kansen had gehad om de drie punten mee naar huis te nemen. Een bijzonder zure avond voor de Brusselaars, die niet alleen de afwerking maar ook het geluk tegen zich hadden.

De ploeg van Vitor Bruno begon nochtans moeizaam aan de wedstrijd. Dinamo Zagreb vond in de openingsminuten enkele keren ruimte en liet Anderlecht meteen schrikken. Luka Ivanusec trapte vanop afstand over en Driton Hoxha dook gevaarlijk op aan de eerste paal, maar besloot naast. De bezoekers moesten even zoeken, al namen ze daarna steeds meer het initiatief over.

Dat overwicht vertaalde zich ook in grote kansen. Na een uitstekende actie van Marten Winkler kreeg Mihajlo Cvetkovic een uitgelezen mogelijkheid, maar zijn poging spatte uiteen op de lat. Enkele seconden later trof ook debutant Reabciuk het doelhout. Anderlecht had pech, maar toonde tegelijk dat het de thuisploeg pijn kon doen.

Ook Tristan Degreef liet zich opmerken. De jonge aanvaller kreeg een kans vanuit de draai en dook later op het juiste moment op om te koppen. Zijn poging was echter te centraal, waardoor doelman Dominik Kotarski kon redden. Anderlecht had voor rust voldoende mogelijkheden om minstens één keer te scoren, maar liet Dinamo in leven.

Kotarski houdt Anderlecht van een verdiende voorsprong

Aan de overkant was Hoxha de gevaarlijkste man. De flankaanvaller zette de jonge Barry meermaals onder druk en won verschillende duels op snelheid. De laatste pass of de afwerking ontbrak echter, terwijl Anderlecht defensief af en toe te veel ruimte weggaf. Coosemans moest niet vaak ingrijpen, maar paars-wit kon niet volledig op beide oren slapen.

Na de rust zakte het niveau van de wedstrijd. Anderlecht begon slordig aan de tweede helft en gaf Dinamo kansen om gevaarlijk uit te breken. Pétrot moest al snel een belangrijk blok plaatsen en ook Winkler ruimde een dreigende situatie op. De bezoekers dreigden de controle kwijt te raken, terwijl de overtuiging van voor de rust stilaan verdween.





Toch kreeg Anderlecht opnieuw een grote kans om de score te openen. Winkler haalde uit met zijn linkervoet en mikte naar de verste hoek, maar Kotarski pakte uit met een knappe redding. De doelman bewees nog maar eens waarom Anderlecht maar niet voorbij hem geraakte. Ook bij een afstandspoging van Aasgaard stond hij pal.

Vitor Bruno probeerde met wissels nieuw leven in de aanval te blazen. Bertaccini, Sikan en Bentayeb kwamen in de ploeg, maar de invalbeurten leverden niet het verhoopte resultaat op. Anderlecht bleef zoeken naar de opening, alleen werd het steeds moeilijker om uitgespeelde kansen te creëren.

Van gemiste kansen naar een dramatisch slot

Dinamo kreeg tussendoor nog mogelijkheden om te counteren, maar speelde die situaties niet goed uit. Anderlecht ontsnapte onder meer nadat Hoxha opnieuw op snelheid voorbij Barry leek te raken. De jonge verdediger herstelde zijn fout echter met een ultieme tackle en voorkwam zo erger.

Alles leek erop te wijzen dat beide ploegen de punten zouden delen. Voor Anderlecht was dat resultaat al zuur geweest, gezien de kansen in de eerste helft en de reddingen van Kotarski. Maar in de laatste minuut van de toegevoegde tijd sloeg het noodlot alsnog toe: de scheidsrechter legde de bal op de stip nadat Reabciuk de bal tegen de arm kreeg. Dinamo kreeg zo alsnog de kans om de wedstrijd te beslissen en dat deed Beljo ook.

De late strafschop maakte van een gemiste kans op drie punten een regelrechte nachtmerrie. Anderlecht had zichzelf eerder moeten belonen, maar betaalde uiteindelijk ook de prijs voor het feit dat het de wedstrijd niet naar zijn hand kon zetten.