Datum: 15/10/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Stadion Maksimir

LIVE: Anderlecht heeft al twee goeie kansen gehad

Vitor Bruno gaat duidelijk niet om te verdedigen op het veld van Dinamo Zagreb. De Anderlecht-trainer roteert flink en zet met Stroeykens, Aasgaard, Ambros, Cvetovic, Winkler en Degreef maar liefst zes aanvallend ingestelde pionnen op het veld.

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Stand Live
Tijd   17' 19" 
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 Anderlecht is de gevaarlijkste ploeg. Cvetkovic loert op elke mogelijkheid om te ontsnappen aan zijn verdedigers.
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 Cvetkovic trapt wild naast. Tweede grote kans voor Anderlecht.
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 Aasgaard trapt centimeters naast.
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 Anderlecht heeft de bal nu wel even, maar we wachten op de eerste voorzet of pass in de zestien.
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 Het is een afwachtende beginfase van beide ploegen.
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 Dinamo Zagreb - Anderlecht: 0-0
21:00
 We zijn eraan begonnen in Zagreb.
Dinamo Zagreb: Dion Drena Beljo - Dominik Kotarski - Niko Galesic - Sergi Dominguez - Stjepan Radeljić - Matteo Perez Vinlöf - Josip Mišić - Iker Almena Horcajo - Luka Stojkovic - Luka Ivanušec - Arbër Hoxha
Bank: Daniel Zagorac - Bruno Goda - Kirill Kravtsov - Dani Rodríguez - Miha Zajc - Smail Prevljak - Mateo Lisica - Moris Valincic - Scott Mckenna - Ivan Filipović - Lukas Kacavenda - Mislav Oršić

Anderlecht (Dinamo Zagreb - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Kaïs Barry - Léo Pétrot - Andrew Omobamidele - Oleg Reabciuk - Mario Stroeykens - Thelo Aasgaard - Tristan Degreef - Lukas Ambros - Mihajlo Cvetkovic - Marten Winkler
Bank: Romeo Amane - Tawfik Bentayeb - Zoumana Keita - Ludwig Augustinsson - Oliver Antman - Danylo Sikan - Enric Llansana - Justin Heekeren - Noa Ojea - Marco Kana - Ali Maamar - Adriano Bertaccini

Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Drena Beljo Dion 6.5  
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Kotarski Dominik 6.8  
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Galesic Niko 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Dominguez Sergi 6.5  
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Radeljić Stjepan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
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Perez Vinlöf Matteo 6.1  
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Mišić Josip 6.6  
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Almena Horcajo Iker 6.6  
  • Sleutelpasses: 1
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Stojkovic Luka 6.3  
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Ivanušec Luka 6.2  
  • Schoten op doel: 0/1
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Hoxha Arbër 6.8  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Bank
Zagorac Daniel  
Goda Bruno  
Kravtsov Kirill  
Rodríguez Dani  
Zajc Miha  
Prevljak Smail  
Lisica Mateo  
Valincic Moris  
Mckenna Scott  
Filipović Ivan  
Kacavenda Lukas  
Oršić Mislav  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.7  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Barry Kaïs 6.4  
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Pétrot Léo 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
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Omobamidele Andrew 6.9  
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Reabciuk Oleg 6.2  
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Stroeykens Mario 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Aasgaard Thelo 6.5  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Degreef Tristan 7.0  
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Ambros Lukas 6.5  
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Cvetkovic Mihajlo 6.8  
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Winkler Marten 6.1  
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Bank
Amane Romeo  
Bentayeb Tawfik  
Keita Zoumana  
Augustinsson Ludwig  
Antman Oliver  
Sikan Danylo  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Ojea Noa  
Kana Marco  
Maamar Ali  
Bertaccini Adriano  

Europa League

 Speeldag 2
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Praag Sparta Praag 1-1 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 0-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 1-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
SL Benfica SL Benfica 1-0 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 0-0 Levski Sofia Levski Sofia
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 0-0 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 0-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 0-1 OFI Kreta OFI Kreta
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