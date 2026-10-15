LIVE: Anderlecht heeft al twee goeie kansen gehad
Vitor Bruno gaat duidelijk niet om te verdedigen op het veld van Dinamo Zagreb. De Anderlecht-trainer roteert flink en zet met Stroeykens, Aasgaard, Ambros, Cvetovic, Winkler en Degreef maar liefst zes aanvallend ingestelde pionnen op het veld.
17' 19"
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16
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Anderlecht is de gevaarlijkste ploeg. Cvetkovic loert op elke mogelijkheid om te ontsnappen aan zijn verdedigers.
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11
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Cvetkovic trapt wild naast. Tweede grote kans voor Anderlecht.
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8
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Aasgaard trapt centimeters naast.
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5
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Anderlecht heeft de bal nu wel even, maar we wachten op de eerste voorzet of pass in de zestien.
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5
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Het is een afwachtende beginfase van beide ploegen.
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1
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Dinamo Zagreb - Anderlecht: 0-0
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21:00
|
We zijn eraan begonnen in Zagreb.
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Dinamo Zagreb:
Dion Drena Beljo
- Dominik Kotarski
- Niko Galesic
- Sergi Dominguez
- Stjepan Radeljić
- Matteo Perez Vinlöf
- Josip Mišić
- Iker Almena Horcajo
- Luka Stojkovic
- Luka Ivanušec
- Arbër Hoxha
Bank:
Daniel Zagorac
- Bruno Goda
- Kirill Kravtsov
- Dani Rodríguez
- Miha Zajc
- Smail Prevljak
- Mateo Lisica
- Moris Valincic
- Scott Mckenna
- Ivan Filipović
- Lukas Kacavenda
- Mislav Oršić
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Kaïs Barry
- Léo Pétrot
- Andrew Omobamidele
- Oleg Reabciuk
- Mario Stroeykens
- Thelo Aasgaard
- Tristan Degreef
- Lukas Ambros
- Mihajlo Cvetkovic
- Marten Winkler
Bank:
Romeo Amane
- Tawfik Bentayeb
- Zoumana Keita
- Ludwig Augustinsson
- Oliver Antman
- Danylo Sikan
- Enric Llansana
- Justin Heekeren
- Noa Ojea
- Marco Kana
- Ali Maamar
- Adriano Bertaccini
|
|
Drena Beljo Dion
|
| 6.5
Dion Drena Beljo @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Kotarski Dominik
|
| 6.8
Dominik Kotarski @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Galesic Niko
|
| 6.4
Niko Galesic @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Dominguez Sergi
|
| 6.5
Sergi Dominguez @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Radeljić Stjepan
|
| 6.7
Stjepan Radeljić @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/6 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
|
Perez Vinlöf Matteo
|
| 6.1
Matteo Perez Vinlöf @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Mišić Josip
|
| 6.6
Josip Mišić @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Almena Horcajo Iker
|
| 6.6
Iker Almena Horcajo @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Stojkovic Luka
|
| 6.3
Luka Stojkovic @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Ivanušec Luka
|
| 6.2
Luka Ivanušec @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Hoxha Arbër
|
| 6.8
Arbër Hoxha @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
|Bank
|
Zagorac Daniel
|
|
|
|
|
Goda Bruno
|
|
|
|
|
Kravtsov Kirill
|
|
|
|
|
Rodríguez Dani
|
|
|
|
|
Zajc Miha
|
|
|
|
|
Prevljak Smail
|
|
|
|
|
Lisica Mateo
|
|
|
|
|
Valincic Moris
|
|
|
|
|
Mckenna Scott
|
|
|
|
|
Filipović Ivan
|
|
|
|
|
Kacavenda Lukas
|
|
|
|
|
Oršić Mislav
|
|
|
|
|
|
|
Coosemans Colin
|
| 6.7
Colin Coosemans @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/4 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Barry Kaïs
|
| 6.4
Kaïs Barry @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Pétrot Léo
|
| 6.6
Léo Pétrot @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/7 (71.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
|
Omobamidele Andrew
|
| 6.9
Andrew Omobamidele @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/5 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Reabciuk Oleg
|
| 6.2
Oleg Reabciuk @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Stroeykens Mario
|
| 6.3
Mario Stroeykens @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Aasgaard Thelo
|
| 6.5
Thelo Aasgaard @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Degreef Tristan
|
| 7.0
Tristan Degreef @ Dinamo Zagreb - Anderlecht7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Ambros Lukas
|
| 6.5
Lukas Ambros @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Cvetkovic Mihajlo
|
| 6.8
Mihajlo Cvetkovic @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Winkler Marten
|
| 6.1
Marten Winkler @ Dinamo Zagreb - Anderlecht6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|6
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|Bank
|
Amane Romeo
|
|
|
|
|
Bentayeb Tawfik
|
|
|
|
|
Keita Zoumana
|
|
|
|
|
Augustinsson Ludwig
|
|
|
|
|
Antman Oliver
|
|
|
|
|
Sikan Danylo
|
|
|
|
|
Llansana Enric
|
|
|
|
|
Heekeren Justin
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Ojea Noa
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Kana Marco
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Maamar Ali
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Bertaccini Adriano
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