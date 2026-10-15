LIVE: Anderlecht heeft al twee goeie kansen gehad

Dinamo Zagreb: Dion Drena Beljo - Dominik Kotarski - Niko Galesic - Sergi Dominguez - Stjepan Radeljić - Matteo Perez Vinlöf - Josip Mišić - Iker Almena Horcajo - Luka Stojkovic - Luka Ivanušec - Arbër Hoxha

Bank: Daniel Zagorac - Bruno Goda - Kirill Kravtsov - Dani Rodríguez - Miha Zajc - Smail Prevljak - Mateo Lisica - Moris Valincic - Scott Mckenna - Ivan Filipović - Lukas Kacavenda - Mislav Oršić



Anderlecht: Colin Coosemans - Kaïs Barry - Léo Pétrot - Andrew Omobamidele - Oleg Reabciuk - Mario Stroeykens - Thelo Aasgaard - Tristan Degreef - Lukas Ambros - Mihajlo Cvetkovic - Marten Winkler

Bank: Romeo Amane - Tawfik Bentayeb - Zoumana Keita - Ludwig Augustinsson - Oliver Antman - Danylo Sikan - Enric Llansana - Justin Heekeren - Noa Ojea - Marco Kana - Ali Maamar - Adriano Bertaccini