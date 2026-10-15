|Datum:
|15/10/2026 21:00
|Competitie:
|Europa League
|Speeldag:
|Speeldag 2
|Stadion:
|Stadion Maksimir
LIVE: Barry behoedt Anderlecht voor (onverdiende) achterstand
Vitor Bruno gaat duidelijk niet om te verdedigen op het veld van Dinamo Zagreb. De Anderlecht-trainer roteert flink en zet met Stroeykens, Aasgaard, Ambros, Cvetovic, Winkler en Degreef maar liefst zes aanvallend ingestelde pionnen op het veld.
89' 31"
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81
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Barry doet een geweldige tackle in de zestien op de doorgebroken Hoxha. Dit was broodnodig.
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80
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Met Sikan en Bertaccini erbij loopt er weer heel wat aanvallend volk rond bij Anderlecht.
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77
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Tristan Degreef
Adriano Bertaccini
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77
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Mihajlo Cvetkovic
Danylo Sikan
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77
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Heel gevaarlijke counter van Zagreb, maar ze spelen het héél slecht uit voor doel.
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73
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Gele kaart voor Marten Winkler
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Nog geen echte kansen in deze tweede helft, behalve die van Winkler. We blijven wat op onze honger zitten.
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68
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Luka Stojkovic
Lukas Kacavenda
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65
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Lukas Ambros
Tawfik Bentayeb
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65
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Ah kijk, daar hebben we Bentayeb. Het is wel voor Ambros.
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64
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Cvetkovic lijkt leeg gestreden. Ook niet verwonderlijk gezien wat die al gelopen heeft.
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62
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Niko Galesic
Moris Valincic
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62
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Iker Almena Horcajo
Dani Rodríguez
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55
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Gele kaart voor Josip Mišić
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54
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Winkler schiet naar de verste hoek, maar Kotarski haalt de bal uit zijn doel.
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52
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Anderlecht zit toch in de problemen. Ze geraken niet meer tot aan het doel aan de overkant.
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48
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Barry wordt weer voorbijgelopen, maar gelukkig wordt het schot afgeblokt.
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Rust
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45
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Vitor Bruno gaat zijn rechterflank toch moeten aanspreken. Alle gevaar van de Kroaten komt langs daar. Barry is natuurlijk ook geen rechtsback.
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38
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Coosemans duikt op een corner die voor de voeten van een Kroaat lijkt te gaan vallen.
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Nog eens Dinamo dat zijn neus aan het venster steekt. Barry heeft moeite op rechtsback.
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35
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Gele kaart voor Tristan Degreef
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30
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Gele kaart voor Niko Galesic
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Wat een kans alweer. Winkler zet voor en Degreef kan vrij koppen, maar dat is te centraal en de doelman kan redden.
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28
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Het blijft oppassen voor Anderlecht. Zagreb komt niet al te veel voor doel, maar is dan wel gevaarlijk.
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21
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Cvetkovic vol op de dwarsligger. Ongelooflijk, maar waar, maar in de rebound schiet ook Reabciuk tegen de deklat.
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18
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En ineens was daar Dinamo, maar Stojkovic laat het liggen voor doel. Hij mist de bal volledig.
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16
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Anderlecht is de gevaarlijkste ploeg. Cvetkovic loert op elke mogelijkheid om te ontsnappen aan zijn verdedigers.
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11
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Cvetkovic trapt wild naast. Tweede grote kans voor Anderlecht.
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8
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Aasgaard trapt centimeters naast.
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Anderlecht heeft de bal nu wel even, maar we wachten op de eerste voorzet of pass in de zestien.
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5
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Het is een afwachtende beginfase van beide ploegen.
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Dinamo Zagreb - Anderlecht: 0-0
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21:00
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We zijn eraan begonnen in Zagreb.
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Dinamo Zagreb:
Dion Drena Beljo
- Dominik Kotarski
- Niko Galesic
- Sergi Dominguez
- Stjepan Radeljić
- Matteo Perez Vinlöf
- Josip Mišić
- Iker Almena Horcajo
- Luka Stojkovic
- Luka Ivanušec
- Arbër Hoxha
Bank: Daniel Zagorac - Bruno Goda - Kirill Kravtsov - Dani Rodríguez - Miha Zajc - Smail Prevljak - Mateo Lisica - Moris Valincic - Scott Mckenna - Ivan Filipović - Lukas Kacavenda - Mislav Oršić
Bank: Tawfik Bentayeb - Romeo Amane - Zoumana Keita - Ludwig Augustinsson - Oliver Antman - Danylo Sikan - Enric Llansana - Justin Heekeren - Noa Ojea - Marco Kana - Ali Maamar - Adriano Bertaccini