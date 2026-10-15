LIVE: Barry behoedt Anderlecht voor (onverdiende) achterstand

81

Barry doet een geweldige tackle in de zestien op de doorgebroken Hoxha. Dit was broodnodig.



80

Met Sikan en Bertaccini erbij loopt er weer heel wat aanvallend volk rond bij Anderlecht.



77

Tristan Degreef

Adriano Bertaccini





77

Mihajlo Cvetkovic

Danylo Sikan





77

Heel gevaarlijke counter van Zagreb, maar ze spelen het héél slecht uit voor doel.



73

Gele kaart voor Marten Winkler





72

Nog geen echte kansen in deze tweede helft, behalve die van Winkler. We blijven wat op onze honger zitten.



68

Luka Stojkovic

Lukas Kacavenda





65

Lukas Ambros

Tawfik Bentayeb





65

Ah kijk, daar hebben we Bentayeb. Het is wel voor Ambros.



64

Cvetkovic lijkt leeg gestreden. Ook niet verwonderlijk gezien wat die al gelopen heeft.



62

Niko Galesic

Moris Valincic





62

Iker Almena Horcajo

Dani Rodríguez





55

Gele kaart voor Josip Mišić





54

Winkler schiet naar de verste hoek, maar Kotarski haalt de bal uit zijn doel.



52

Anderlecht zit toch in de problemen. Ze geraken niet meer tot aan het doel aan de overkant.



48

Barry wordt weer voorbijgelopen, maar gelukkig wordt het schot afgeblokt.



45

Vitor Bruno gaat zijn rechterflank toch moeten aanspreken. Alle gevaar van de Kroaten komt langs daar. Barry is natuurlijk ook geen rechtsback.



38

Coosemans duikt op een corner die voor de voeten van een Kroaat lijkt te gaan vallen.



38

Nog eens Dinamo dat zijn neus aan het venster steekt. Barry heeft moeite op rechtsback.



35

Gele kaart voor Tristan Degreef





30

Gele kaart voor Niko Galesic





29

Wat een kans alweer. Winkler zet voor en Degreef kan vrij koppen, maar dat is te centraal en de doelman kan redden.



28

Het blijft oppassen voor Anderlecht. Zagreb komt niet al te veel voor doel, maar is dan wel gevaarlijk.



21

Cvetkovic vol op de dwarsligger. Ongelooflijk, maar waar, maar in de rebound schiet ook Reabciuk tegen de deklat.



18

En ineens was daar Dinamo, maar Stojkovic laat het liggen voor doel. Hij mist de bal volledig.



16

Anderlecht is de gevaarlijkste ploeg. Cvetkovic loert op elke mogelijkheid om te ontsnappen aan zijn verdedigers.



11

Cvetkovic trapt wild naast. Tweede grote kans voor Anderlecht.



8

Aasgaard trapt centimeters naast.



5

Anderlecht heeft de bal nu wel even, maar we wachten op de eerste voorzet of pass in de zestien.



5

Het is een afwachtende beginfase van beide ploegen.



1

Dinamo Zagreb - Anderlecht: 0-0





21:00

We zijn eraan begonnen in Zagreb.

