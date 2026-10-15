Datum: 15/10/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Stadion Maksimir

LIVE: Barry behoedt Anderlecht voor (onverdiende) achterstand

Vitor Bruno gaat duidelijk niet om te verdedigen op het veld van Dinamo Zagreb. De Anderlecht-trainer roteert flink en zet met Stroeykens, Aasgaard, Ambros, Cvetovic, Winkler en Degreef maar liefst zes aanvallend ingestelde pionnen op het veld.

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Tijd   89' 31" 
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81
 Barry doet een geweldige tackle in de zestien op de doorgebroken Hoxha. Dit was broodnodig.
80
 Met Sikan en Bertaccini erbij loopt er weer heel wat aanvallend volk rond bij Anderlecht.
77
 Vervangen Tristan Degreef
Ingevallen Adriano Bertaccini
77
 Vervangen Mihajlo Cvetkovic
Ingevallen Danylo Sikan
77
 Heel gevaarlijke counter van Zagreb, maar ze spelen het héél slecht uit voor doel.
73
  Gele kaart voor Marten Winkler
72
 Nog geen echte kansen in deze tweede helft, behalve die van Winkler. We blijven wat op onze honger zitten.
68
 Vervangen Luka Stojkovic
Ingevallen Lukas Kacavenda
65
 Vervangen Lukas Ambros
Ingevallen Tawfik Bentayeb
65
 Ah kijk, daar hebben we Bentayeb. Het is wel voor Ambros.
64
 Cvetkovic lijkt leeg gestreden. Ook niet verwonderlijk gezien wat die al gelopen heeft.
62
 Vervangen Niko Galesic
Ingevallen Moris Valincic
62
 Vervangen Iker Almena Horcajo
Ingevallen Dani Rodríguez
55
  Gele kaart voor Josip Mišić
54
 Winkler schiet naar de verste hoek, maar Kotarski haalt de bal uit zijn doel.
52
 Anderlecht zit toch in de problemen. Ze geraken niet meer tot aan het doel aan de overkant.
48
 Barry wordt weer voorbijgelopen, maar gelukkig wordt het schot afgeblokt.


Scheidsrechter 		Rust


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45
 Vitor Bruno gaat zijn rechterflank toch moeten aanspreken. Alle gevaar van de Kroaten komt langs daar. Barry is natuurlijk ook geen rechtsback.
38
 Coosemans duikt op een corner die voor de voeten van een Kroaat lijkt te gaan vallen.
38
 Nog eens Dinamo dat zijn neus aan het venster steekt. Barry heeft moeite op rechtsback.
35
  Gele kaart voor Tristan Degreef
30
  Gele kaart voor Niko Galesic
29
 Wat een kans alweer. Winkler zet voor en Degreef kan vrij koppen, maar dat is te centraal en de doelman kan redden.
28
 Het blijft oppassen voor Anderlecht. Zagreb komt niet al te veel voor doel, maar is dan wel gevaarlijk.
21
 Cvetkovic vol op de dwarsligger. Ongelooflijk, maar waar, maar in de rebound schiet ook Reabciuk tegen de deklat.
18
 En ineens was daar Dinamo, maar Stojkovic laat het liggen voor doel. Hij mist de bal volledig.
16
 Anderlecht is de gevaarlijkste ploeg. Cvetkovic loert op elke mogelijkheid om te ontsnappen aan zijn verdedigers.
11
 Cvetkovic trapt wild naast. Tweede grote kans voor Anderlecht.
8
 Aasgaard trapt centimeters naast.
5
 Anderlecht heeft de bal nu wel even, maar we wachten op de eerste voorzet of pass in de zestien.
5
 Het is een afwachtende beginfase van beide ploegen.
1
 Dinamo Zagreb - Anderlecht: 0-0
21:00
 We zijn eraan begonnen in Zagreb.
Dinamo Zagreb: Dion Drena Beljo - Dominik Kotarski - Niko Galesic - Sergi Dominguez - Stjepan Radeljić - Matteo Perez Vinlöf - Josip Mišić - Iker Almena Horcajo - Luka Stojkovic - Luka Ivanušec - Arbër Hoxha
Bank: Daniel Zagorac - Bruno Goda - Kirill Kravtsov - Dani Rodríguez - Miha Zajc - Smail Prevljak - Mateo Lisica - Moris Valincic - Scott Mckenna - Ivan Filipović - Lukas Kacavenda - Mislav Oršić

Anderlecht (Dinamo Zagreb - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Kaïs Barry - Léo Pétrot - Andrew Omobamidele - Oleg Reabciuk - Mario Stroeykens - Thelo Aasgaard - Tristan Degreef - Lukas Ambros - Mihajlo Cvetkovic - Marten Winkler
Bank: Tawfik Bentayeb - Romeo Amane - Zoumana Keita - Ludwig Augustinsson - Oliver Antman - Danylo Sikan - Enric Llansana - Justin Heekeren - Noa Ojea - Marco Kana - Ali Maamar - Adriano Bertaccini
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Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Drena Beljo Dion 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Kotarski Dominik 90' 8.5 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Galesic Niko   62' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Dominguez Sergi 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 70/75 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Radeljić Stjepan 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 63/66 (95.5%)
Meer statistieken
Perez Vinlöf Matteo 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Mišić Josip   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 47/49 (95.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Almena Horcajo Iker 62' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Stojkovic Luka 68' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ivanušec Luka 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hoxha Arbër 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Zagorac Daniel 0'  
Goda Bruno 0'  
Kravtsov Kirill 0'  
Rodríguez Dani 28' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Zajc Miha 0'  
Prevljak Smail 0'  
Lisica Mateo 0'  
Valincic Moris 28' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mckenna Scott 0'  
Filipović Ivan 0'  
Kacavenda Lukas 22' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Oršić Mislav 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.2 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Barry Kaïs 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 52/58 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 69/79 (87.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Omobamidele Andrew 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 71/71 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Reabciuk Oleg 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 68/76 (89.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Aasgaard Thelo 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 53/59 (89.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Degreef Tristan   77' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 65' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 77' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Winkler Marten   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Bank
Bentayeb Tawfik 25' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Amane Romeo 0'  
Keita Zoumana 0'  
Augustinsson Ludwig 0'  
Antman Oliver 0'  
Sikan Danylo 13' 6.5 -
Meer statistieken
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Ojea Noa 0'  
Kana Marco 0'  
Maamar Ali 0'  
Bertaccini Adriano 13' 6.5 -
Meer statistieken

Europa League

 Speeldag 2
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Praag Sparta Praag 1-1 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 2-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta
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