Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap

Anderlecht en vrije trappen dit seizoen... het is een succesformule. Terwijl de voorbije jaren er amper gescoord werd uit stilstaande fases vliegen ze dit seizoen vlotjes tegen de touwen. Ludwig Augustinsson was deze keer de auteur van een beauty. In de 90ste minuut maakte Winkler er nog 2-0 van.

Eerlijk? We hadden Red Bull Salzburg hoger ingeschat. De Oostenrijkers staan - zoals alle Red Bull-ploegen - bekend om hun hoge pressing, maar Anderlecht voetbalde daar zonder al te veel problemen onderuit. Meer nog, ze domineerden de nummer 2 van de Oostenrijkse competitie de hele eerste helft.

Augustinsson zorgt voor de verrassing.

Salzburg wist geen kans bij elkaar te voetballen terwijl Anderlecht er toch drie-vier hele goeie had, de goal zelfs niet meegerekend. Cvetkovic en Ambros lieten de wenkende mogelijkheden echter liggen. De 1-0 bij de rust stond op naam van... Ludwig Augustinsson.

Jawel, de linksachter die zo goed als nooit scoort, zette zich samen met Sikan achter een vrije trap net buiten de zestien. Terwijl iedereen verwachtte dat de Oekraïner zijn traptechniek nog eens ging bovenhalen, was het de Zweed die zijn linker er tegen zette en wondermooi de bal voorbij de muur krulde. De keeper stond erbij en keek ernaar. Geen enkele reactie...

Anderlecht had bij de rust zijn schaapjes eigenlijk op het droge moeten hebben, maar niemand wou de 2-0 tegen de netten trappen. Cvetkovic werkte veel, maar miste duidelijk frisheid voor doel. De jonge Serviër had altijd moeten scoren. En Ambros mag zijn statistieken toch ook eens beginnen opkrikken.

Biancone had na Gent zijn aanvallers al eens op hun plichten gewezen en in de kleedkamer tijdens de rust zal het daar hoogstwaarschijnlijk ook over gegaan zijn. De tweede helft was Anderlecht heel wat minder gretig en creëerden ze ook nog amper kansen.





Onia-Seke geblesseerd, 2-0 afgekeurd

Tot overmaat van ramp blesseerde Onia-Seke zich in een duel en moest met tranen in de ogen gewisseld worden. Hij viel in de armen van Vitor Bruno, die hem troostend toesprak. Anderlecht bleef knokken - letterlijk soms - tegen de wel heel stevig invliegende Oostenrijkers. De ref weigerde op de duur zelfs alle fouten te fluiten, tot frustratie van heel het Lotto Park.

Dan viel de 2-0 toch, maar de goal van Winkler werd afgekeurd omdat de voorzet van Maamar achter de achterlijn ging. Nipt, maar wel correct. Invaller Bentayeb moest ook altijd nog de 2-0 maken, maar stuitte op de doelman.

Winkler zorgt voor bevrijding

Maar uiteindelijk viel de bevrijdende goal dan toch. Na een heel goeie counter kon Winkler alleen op de goalie af en hij maakte het wel af. Anderlecht moesrt echt knokken tot het einde, maar trok het wel over de streep.