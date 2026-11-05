Anderlecht Anderlecht
2-0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
andAnderlecht
salRed Bull Salzburg
Ludwig Augustinsson 20'
1-0
(Oliver Antman) Marten Winkler 90'
2-0
Datum: 05/11/2026 18:45
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Lotto Park
Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 79 reacties
Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap
Foto: © Photonews

Anderlecht en vrije trappen dit seizoen... het is een succesformule. Terwijl de voorbije jaren er amper gescoord werd uit stilstaande fases vliegen ze dit seizoen vlotjes tegen de touwen. Ludwig Augustinsson was deze keer de auteur van een beauty. In de 90ste minuut maakte Winkler er nog 2-0 van.

Eerlijk? We hadden Red Bull Salzburg hoger ingeschat. De Oostenrijkers staan - zoals alle Red Bull-ploegen - bekend om hun hoge pressing, maar Anderlecht voetbalde daar zonder al te veel problemen onderuit. Meer nog, ze domineerden de nummer 2 van de Oostenrijkse competitie de hele eerste helft.

Augustinsson zorgt voor de verrassing. 

Salzburg wist geen kans bij elkaar te voetballen terwijl Anderlecht er toch drie-vier hele goeie had, de goal zelfs niet meegerekend. Cvetkovic en Ambros lieten de wenkende mogelijkheden echter liggen. De 1-0 bij de rust stond op naam van... Ludwig Augustinsson.

Jawel, de linksachter die zo goed als nooit scoort, zette zich samen met Sikan achter een vrije trap net buiten de zestien. Terwijl iedereen verwachtte dat de Oekraïner zijn traptechniek nog eens ging bovenhalen, was het de Zweed die zijn linker er tegen zette en wondermooi de bal voorbij de muur krulde. De keeper stond erbij en keek ernaar. Geen enkele reactie...

Anderlecht had bij de rust zijn schaapjes eigenlijk op het droge moeten hebben, maar niemand wou de 2-0 tegen de netten trappen. Cvetkovic werkte veel, maar miste duidelijk frisheid voor doel. De jonge Serviër had altijd moeten scoren. En Ambros mag zijn statistieken toch ook eens beginnen opkrikken. 

Biancone had na Gent zijn aanvallers al eens op hun plichten gewezen en in de kleedkamer tijdens de rust zal het daar hoogstwaarschijnlijk ook over gegaan zijn. De tweede helft was Anderlecht heel wat minder gretig en creëerden ze ook nog amper kansen.

Onia-Seke geblesseerd, 2-0 afgekeurd

Tot overmaat van ramp blesseerde Onia-Seke zich in een duel en moest met tranen in de ogen gewisseld worden. Hij viel in de armen van Vitor Bruno, die hem troostend toesprak. Anderlecht bleef knokken - letterlijk soms - tegen de wel heel stevig invliegende Oostenrijkers. De ref weigerde op de duur zelfs alle fouten te fluiten, tot frustratie van heel het Lotto Park. 

Dan viel de 2-0 toch, maar de goal van Winkler werd afgekeurd omdat de voorzet van Maamar achter de achterlijn ging. Nipt, maar wel correct. Invaller Bentayeb moest ook altijd nog de 2-0 maken, maar stuitte op de doelman.

Winkler zorgt voor bevrijding

Maar uiteindelijk viel de bevrijdende goal dan toch. Na een heel goeie counter kon Winkler alleen op de goalie af en hij maakte het wel af. Anderlecht moesrt echt knokken tot het einde, maar trok het wel over de streep. 

Opstellingen

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.93 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Maamar Ali   86' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 90' 7.17 -
  • Nauwkeurige passes: 47/54 (87%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Pétrot Léo   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Augustinsson Ludwig 90' 7.39 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
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Sikan Danylo 73' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario   86' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 45/48 (93.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Ambros Lukas 90' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 33/44 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 86' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Onia-Seke Jayden 59' 6.96 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bank
Reabciuk Oleg 0'  
Amane Romeo 0'  
Winkler Marten  17' 7.46 -
  • Goals: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Antman Oliver A 31' 6.83 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Omobamidele Andrew 0'  
Bentayeb Tawfik 4' 6.16  
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Barry Kaïs 4' 6.72  
Meer statistieken
Sardella Killian 0'  
Kana Marco 4' 6.42  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 0'  
Bertaccini Adriano 0'  
 

Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
zawieschitzky Christian 90' 7.33 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Morgalla Leandro 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Drexler Tim 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 70/81 (86.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Zabransky Valentin   90' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 86/90 (95.6%)
  • Intercepties: 5
Meer statistieken
Krätzig Frans 90' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 51/58 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Barry Abubakr 77' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 53/56 (94.6%)
Meer statistieken
Mazurek Bartosz 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 67/75 (89.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Baidoo Edmund   59' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Diakite Gaoussou 66' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vertessen Yorbe 66' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tabakovic Haris   90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Camara Aboubacar 0'  
Früchtl Christian 0'  
Diabate Soumaila 24' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Tohumcu Umut 0'  
Konate Karim 13' 6.63 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lainer Stefan 0'  
Redzic Damir 24' 6.79 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lindstrøm Jesper 31' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Šarčević Nikola 0'  
Chase Anrie 0'  
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Real Sociedad Real Sociedad 1-1 Lyon Lyon
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Anderlecht Anderlecht 2-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Crystal Palace Crystal Palace 1-1 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
AC Milan AC Milan 0-2 Ferencváros Ferencváros
NEC NEC 3-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 OFI Kreta OFI Kreta
Sturm Graz Sturm Graz 1-1 NK Celje NK Celje
SL Benfica SL Benfica 1-0 Lech Poznan Lech Poznan
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-0 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Union SG Union SG
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 0-2 Juventus Juventus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Marseille Marseille
Torreense Torreense 1-0 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Sunderland Sunderland 0-1 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
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