LIVE: Anderlecht krijgt tegen Salzburg meteen de kans om twijfels weg te nemen

Anderlecht ontvangt vanavond Red Bull Salzburg in een wedstrijd die op meerdere vlakken bijzonder belangrijk wordt. Paars-wit heeft de punten nodig in de Europa League, maar ook coach Vítor Bruno kan een overtuigende prestatie goed gebruiken. Na de publieke kritiek van de clubleiding staat de Portugees onder een vergrootglas.

De 4-1-zege tegen Westerlo zorgde afgelopen weekend alvast voor wat ademruimte. Toch is de crisis daarmee niet verdwenen. Bruno roteerde opnieuw stevig en het blijft afwachten met welk elftal hij tegen de Oostenrijkers voor de dag komt. Zondag wacht bovendien al de topper op het veld van Club Brugge.

Punten nodig om Europese ambities levend te houden

In de Europa League staat Anderlecht voorlopig op drie punten uit negen. De 0-3-zege bij Jagiellonia Bialystok was een welkome opsteker na een moeilijke start, maar met Salzburg wacht een tegenstander die voorlopig vier punten verzamelde en nog ongeslagen is. Puntenverlies zou de Brusselaars in een lastige uitgangspositie duwen.

Na Salzburg volgen nog wedstrijden tegen OFI Kreta, Hoffenheim, Sunderland en Olympique Marseille. Er liggen dus nog kansen om terrein goed te maken, maar een resultaat tegen de Oostenrijkers zou bijzonder welkom zijn. Zeker omdat de komende weken ook in de competitie zwaar worden.

Bruno moet zijn gelijk halen

Niet alleen de Europese stand maakt deze wedstrijd belangrijk. CEO Kenneth Bornauw liet de voorbije week duidelijk verstaan dat er volgens de clubleiding te veel geëxperimenteerd werd. Spelers op de bank zetten of op andere posities gebruiken, zorgde volgens hem voor te veel onduidelijkheid. Ook eigenaar Marc Coucke maakte publiekelijk opmerkingen over de aanpak van zijn trainer.

Bruno liet zich daardoor niet van zijn filosofie afbrengen. Hij blijft benadrukken dat prestaties op training bepalen wie speelt, ongeacht reputatie of statuut. De terugkeer van Mario Stroeykens in de basis en diens doelpunt tegen Westerlo passen in dat verhaal. Tegen Salzburg moet die aanpak opnieuw resultaat opleveren.





De Portugees krijgt meteen een stevige test tegen een ploeg uit de Red Bull-school, die doorgaans inzet op intensiteit en druk vooruit. Met Yorbe Vertessen loopt er bovendien een landgenoot bij de bezoekers rond. Voor Anderlecht is het zaak om niet alleen strijd te tonen, maar ook meer vastigheid in het elftal te krijgen. Met Salzburg vanavond en Club Brugge zondag kan Bruno zijn positie in enkele dagen tijd een stuk versterken.