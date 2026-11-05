Datum: 05/11/2026 18:45
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Lotto Park

LIVE: Onia-Seke valt met tranen in de ogen in de armen van Vitor Bruno

Anderlecht ontvangt vanavond Red Bull Salzburg in een wedstrijd die op meerdere vlakken bijzonder belangrijk wordt. Paars-wit heeft de punten nodig in de Europa League, maar ook coach Vítor Bruno kan een overtuigende prestatie goed gebruiken. Na de publieke kritiek van de clubleiding staat de Portugees onder een vergrootglas.

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Stand Live
Tijd   67' 26" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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62
 Anderlecht speelt met vuur. Maamar laat zijn man telkens te makkelijk lopen.
59
 Vervangen Edmund Baidoo
Ingevallen Jesper Lindstrøm
59
 Vervangen Jayden Onia-Seke
Ingevallen Oliver Antman
59
 Dat ziet er wel niet goed uit... Onia-Seke valt huilend in de armen van Vitor Bruno bij zijn wissel.
57
 Het is wat minder dan in de eerste helft bij Anderlecht. Tijd om nog eens door te duwen? Bruno gaat er Antman inbrengen. Waarschijnlijk voor Onia-Seke die mankend op het veld loopt.
48
 Anderlecht komt wel met dezelfde intensiteit uit de kleedkamer, maar ze moeten nog altijd die tweede maken.


Scheidsrechter 		Rust


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Statistieken 1e helft

Balbezit

45
55

Aanvallen

43
44

Gevaarlijke aanvallen

27
17

Totaal schoten

7
0
0 1     0 0
1 5 0 0

Schoten op doel

5
0

Schoten naast/over doel

1
0

Geblokkeerde schoten

1
0
5 Hoekschoppen 1
1 Buitenspel 1
216 Aantal passes 268
6 Sleutelpasses 0
189 (87.5%) Nauwkeurige passes 235 (87.7%)
6/12 (50%) Succesvolle dribbels 3/5 (60%)
4/9 (44.4%) Nauwkeurige voorzetten 0/4 (0%)
8/15 (53.3%) Nauwkeurige lange ballen 5/14 (35.7%)
23 (47.9%) Gewonnen duels 25 (52.1%)
4 Tackles 12
1 Intercepties 7
3 Opruimacties 11
8 Fouten 12
1 Vrije trappen 0
1 Doeltrappen 1

45+1
 Anderlecht is nog steeds niet in de problemen gekomen. Voorlopig is het een heel mature match van de Brusselaars. Al had er wel al altijd 2-0 op het bord moeten staan.
45
  Gele kaart voor Haris Tabakovic
42
 Ambros trapt een reuzenkans naast.
39
 Llansana is zijn beste match van het seizoen aan het spelen. Hij zit werkelijk overal tussen.
37
 Ambros en Onia-Seke zijn zowaar van flank gewisseld. Dat is ook de eerste keer dit seizoen dat we een linksvoetige op links zien staan en een rechtsvoetige op rechts.
35
  Gele kaart voor Edmund Baidoo
35
 Er heeft eindelijk een speler van Salzburg geel gekregen. Dat heeft lang geduurd. De Oostenrijkers hebben hier al heel veel fouten gemaakt.
28
  Gele kaart voor Mario Stroeykens
27
 Weer een topkans voor paars-wit, maar Ambros zijn pass bereikt Cvetkovic net niet. Anderlecht domineert.
25
 Wat een combinatie... Anderlecht lijkt weer te gaan scoren met vlot aanvalsspel, maar Cvetkovic zijn controle in de zestien is niet goed genoeg en zijn schot niet gericht genoeg. Hij schiet recht op de doelman.
23
 Krätzig ontsnapt en geeft goed voor, maar Coosemans let goed op en onderschept de pass.
20

Goal 		Doelpunt van Ludwig Augustinsson
Na een fout op Ambros krijgt Anderlecht een vrije trap op de rand van de zestien. Sikan en Augustinsson staan achter de bal en verrassend genoeg trapt de linksachter... perfect in het hoekje. De doelman reageerde zelfs niet.
13
 Biancone besluit van ver uit te halen en helemaal niet slecht. Zawieschitzky moet in hoekschop duwen.
12
 Cvetkovic duwt de eerste kans naast. Na een goeie actie van Maamar.
9
 Anderlecht neemt het initiatief wel in handen. Benieuwd of ze met hun corners iets kunnen forceren.
5
 Met verdediger Zabransky en spits Tabakovic heeft Salzburg een echte Luftwaffe. Twee torens die bij elke corner of vrije trap pijn kunnen doen in de luchtduels.
3
 Dit was te verwachten: Salzburg zet heel hoge druk. Uitvoetballen wordt moeilijk voor Anderlecht.
1
 Anderlecht - Red Bull Salzburg: 0-0
18:45
 Het was een minuut lang muisstil in het Lotto Park ter ere van de overleden Jesus de Miguel.
18:29
 Ilay Camara staat dan wel niet op het wedstrijdblad, hij warmt wel mee op. Dat wil toch zeggen dat de rechtsachter dichtbij een terugkeer staat.
Anderlecht (Anderlecht - Red Bull Salzburg)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Danylo Sikan - Mario Stroeykens - Enric Llansana - Lukas Ambros - Mihajlo Cvetkovic - Jayden Onia-Seke
Bank: Oleg Reabciuk - Romeo Amane - Marten Winkler - Oliver Antman - Andrew Omobamidele - Tawfik Bentayeb - Justin Heekeren - Kaïs Barry - Killian Sardella - Marco Kana - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Red Bull Salzburg (Anderlecht - Red Bull Salzburg)
Red Bull Salzburg: Christian zawieschitzky - Leandro Morgalla - Tim Drexler - Valentin Zabransky - Frans Krätzig - Abubakr Barry - Bartosz Mazurek - Edmund Baidoo - Gaoussou Diakite - Yorbe Vertessen - Haris Tabakovic
Bank: Aboubacar Camara - Christian Früchtl - Soumaila Diabate - Umut Tohumcu - Karim Konate - Stefan Lainer - Damir Redzic - Jesper Lindstrøm - Nikola Šarčević - Anrie Chase
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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Sikan Danylo 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario   90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 35/36 (97.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.6 -
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Onia-Seke Jayden 59' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bank
Reabciuk Oleg 0'  
Amane Romeo 0'  
Winkler Marten 0'  
Antman Oliver 31' 6.5 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Omobamidele Andrew 0'  
Bentayeb Tawfik 0'  
Heekeren Justin 0'  
Barry Kaïs 0'  
Sardella Killian 0'  
Kana Marco 0'  
Degreef Tristan 0'  
Bertaccini Adriano 0'  
 

Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
zawieschitzky Christian 90' 7.2 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Morgalla Leandro 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Drexler Tim 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 52/60 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Zabransky Valentin 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 66/68 (97.1%)
  • Intercepties: 4
Meer statistieken
Krätzig Frans 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 36/39 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Barry Abubakr 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 47/50 (94%)
Meer statistieken
Mazurek Bartosz 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 51/56 (91.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Baidoo Edmund   59' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Diakite Gaoussou 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vertessen Yorbe 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tabakovic Haris   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Camara Aboubacar 0'  
Früchtl Christian 0'  
Diabate Soumaila 0'  
Tohumcu Umut 0'  
Konate Karim 0'  
Lainer Stefan 0'  
Redzic Damir 0'  
Lindstrøm Jesper 31' 6.2 -
Meer statistieken
Šarčević Nikola 0'  
Chase Anrie 0'  

Vooraf

LIVE: Anderlecht krijgt tegen Salzburg meteen de kans om twijfels weg te nemen
LIVE: Anderlecht krijgt tegen Salzburg meteen de kans om twijfels weg te nemen
Foto: © Photonews

Anderlecht ontvangt vanavond Red Bull Salzburg in een wedstrijd die op meerdere vlakken bijzonder belangrijk wordt. Paars-wit heeft de punten nodig in de Europa League, maar ook coach Vítor Bruno kan een overtuigende prestatie goed gebruiken. Na de publieke kritiek van de clubleiding staat de Portugees onder een vergrootglas.

De 4-1-zege tegen Westerlo zorgde afgelopen weekend alvast voor wat ademruimte. Toch is de crisis daarmee niet verdwenen. Bruno roteerde opnieuw stevig en het blijft afwachten met welk elftal hij tegen de Oostenrijkers voor de dag komt. Zondag wacht bovendien al de topper op het veld van Club Brugge.

Punten nodig om Europese ambities levend te houden

In de Europa League staat Anderlecht voorlopig op drie punten uit negen. De 0-3-zege bij Jagiellonia Bialystok was een welkome opsteker na een moeilijke start, maar met Salzburg wacht een tegenstander die voorlopig vier punten verzamelde en nog ongeslagen is. Puntenverlies zou de Brusselaars in een lastige uitgangspositie duwen.

Na Salzburg volgen nog wedstrijden tegen OFI Kreta, Hoffenheim, Sunderland en Olympique Marseille. Er liggen dus nog kansen om terrein goed te maken, maar een resultaat tegen de Oostenrijkers zou bijzonder welkom zijn. Zeker omdat de komende weken ook in de competitie zwaar worden.

Bruno moet zijn gelijk halen

Niet alleen de Europese stand maakt deze wedstrijd belangrijk. CEO Kenneth Bornauw liet de voorbije week duidelijk verstaan dat er volgens de clubleiding te veel geëxperimenteerd werd. Spelers op de bank zetten of op andere posities gebruiken, zorgde volgens hem voor te veel onduidelijkheid. Ook eigenaar Marc Coucke maakte publiekelijk opmerkingen over de aanpak van zijn trainer.

Bruno liet zich daardoor niet van zijn filosofie afbrengen. Hij blijft benadrukken dat prestaties op training bepalen wie speelt, ongeacht reputatie of statuut. De terugkeer van Mario Stroeykens in de basis en diens doelpunt tegen Westerlo passen in dat verhaal. Tegen Salzburg moet die aanpak opnieuw resultaat opleveren.

De Portugees krijgt meteen een stevige test tegen een ploeg uit de Red Bull-school, die doorgaans inzet op intensiteit en druk vooruit. Met Yorbe Vertessen loopt er bovendien een landgenoot bij de bezoekers rond. Voor Anderlecht is het zaak om niet alleen strijd te tonen, maar ook meer vastigheid in het elftal te krijgen. Met Salzburg vanavond en Club Brugge zondag kan Bruno zijn positie in enkele dagen tijd een stuk versterken.

Europa League

 Speeldag 4
Rennes Rennes 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Sparta Praag Sparta Praag 1-1 Bournemouth Bournemouth
Levski Sofia Levski Sofia 0-0 Bialystok Bialystok
Real Sociedad Real Sociedad 1-1 Lyon Lyon
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Anderlecht Anderlecht 1-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Crystal Palace Crystal Palace 0-1 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
AC Milan AC Milan 0-2 Ferencváros Ferencváros
NEC NEC 1-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 21:00 OFI Kreta OFI Kreta
Sturm Graz Sturm Graz 21:00 NK Celje NK Celje
SL Benfica SL Benfica 21:00 Lech Poznan Lech Poznan
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 Union SG Union SG
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 21:00 Juventus Juventus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Marseille Marseille
Torreense Torreense 21:00 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Sunderland Sunderland 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
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